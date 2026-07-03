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Georgia Stanway Bayern Arsenal transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Georgia Stanway apporte une solution de premier ordre au problème du milieu de terrain d'Arsenal, alors que les Gunners sont en quête de leur premier titre de WSL depuis huit ans : GOAL évalue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

WOMEN'S FOOTBALL
Arsenal Women
G. Stanway
Bayern Munich
London City Lionesses
North Carolina Courage
Manchester United Women
A. Medina
Atletico Madrid Femenino
Gotham FC
S. Kerr
Chelsea FC Women
NWSL
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
M. Earps
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Série printemps
K. McCabe
Paris Saint Germain
BK Haecken FF
FEATURES
E. Parkinson
N. Anyomi
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt

Ça y est. Le mercato estival 2026 a ouvert ses portes et s’annonce particulièrement agité dans le football féminin, avec plusieurs stars sur le point de changer d’équipe. De nombreuses rumeurs et informations circulent depuis des semaines au sujet de transferts dont l’officialisation ne semble plus qu’une simple formalité. Comme toujours, quelques coups de théâtre devraient également émailler cette période.

La saison dernière a été marquée par plusieurs transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont ainsi conclu un échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de maillot, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été s’annonce tout aussi flamboyant : la jeune pépite suédoise Felicia Schroder a déjà pris la direction du Real Madrid dans le cadre d’un transfert dont le montant éclipse celui déboursé pour Geyoro.

La Suédoise n’est pas la seule joueuse encore sous contrat à avoir changé d’écurie ; d’autres, comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter ou la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, pourraient suivre si leurs clubs respectifs reçoivent une offre à la hauteur de leur valeur. Sans oublier les joueuses libres, parmi lesquelles le trio barcelonais Mapi Leon, Ona Batlle et Salma Paralluelo, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent parfois interpeller. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque opération majeure du mercato féminin. Tout au long de l’été, nous noterons chaque transfert en temps réel, afin que vous puissiez identifier les grands gagnants – et les grands perdants – de cette intersaison.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 juillet : Georgia Stanway (Bayern Munich à Arsenal)

    Pour le Bayern Munich : La perte de Stanway est sans aucun doute un coup dur pour le Bayern Munich. L’internationale anglaise a été fantastique pour le club au cours des quatre dernières années et sera difficile à remplacer. Cependant, le Bayern était au courant de son départ depuis un certain temps déjà, celui-ci ayant été annoncé dès janvier ; le club a donc eu largement le temps de réfléchir aux mesures à prendre lors du mercato pour renforcer un milieu de terrain déjà bien fourni. Un coup dur, mais pas une catastrophe. Note : D

    Pour Arsenal : Les Gunners dépendaient trop de Kim Little et Mariona Caldentey aux postes de milieux défensives, et l’arrivée de Stanway contribue à remédier à ce problème. Avec Kyra Cooney-Cross déjà sur place et l’arrivée imminente de Geraldine Reuteler, Renée Slegers disposera de plusieurs options de qualité pour faire tourner son milieu, offrir du repos, s’adapter aux adversaires et réduire la dépendance à certaines joueuses. Stanway apporte expérience, talent et polyvalence alors qu’Arsenal vise son premier titre en WSL depuis huit ans. Note : A

    Pour Stanway : Arrivée à Munich pour relancer sa carrière après un départ contrarié de Manchester City, elle a largement réussi son pari, devenant une pièce maîtresse de l’équipe d’Angleterre et l’une des meilleures milieux de terrain du circuit. Aujourd’hui, elle revient au pays pour évoluer dans le meilleur championnat d’Europe, la WSL, au sein d’une équipe qui a remporté la Ligue des champions l’année dernière. C’est le trophée qui lui a toujours échappé, et elle pourrait avoir davantage de chances de le remporter grâce à ce transfert, compte tenu des récents résultats d’Arsenal en UWCL, même si les titres nationaux ne viendront sans doute pas aussi facilement qu’à Munich. Note : B

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  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 juillet : Nicole Anyomi (Eintracht Francfort → London City Lionesses)

    Pour l'Eintracht Francfort : L'été s'annonce intéressant pour Francfort. Anyomi est l'une des quatre joueuses clés à partir sans indemnité de transfert, et elle sera sans doute la plus difficile à remplacer, après avoir inscrit 13 buts et délivré six passes décisives en 20 titularisations en Bundesliga la saison dernière. Si le club brille par ses initiatives hors terrain et termine régulièrement troisième depuis cinq ans, se qualifiant ainsi pour l’Europe, il doit désormais trouver le moyen de conserver ses cadres. L’Eintracht a prouvé par le passé sa capacité à remplacer ses départs, mais il lui faudra encore être à la hauteur sur le marché des transferts pour limiter les dégâts. Note : D

    Pour les London City Lionesses : Si London City veut franchir un cap et briguer le haut du tableau en WSL tout en brillant dans les coupes nationales, le club doit absolument s’appuyer sur plusieurs joueuses capables de faire la différence dans le dernier tiers. La saison passée, une seule Lionesse a atteint la barre des dix buts ou passes décisives. Les statistiques d’Anyomi en championnat lors de la saison 2025-2026 représentent plus du double de ce qu’aucune autre joueuse, à l’exception de Freya Godfrey, n’a réussi à faire à London City, et elle espère bien poursuivre sur cette lancée en Angleterre. Est-elle la joueuse idéale pour le style d’Eder Maestre ? Peut-être pas, mais elle constitue une menace constante qui apporte un plus. Note : B

    Pour Anyomi : Des clubs plus prestigieux s’intéressaient à elle avant l’été, dont le Bayern Munich, le PSG et le Paris FC, tous qualifiés pour la Ligue des champions. Toutefois, un succès en coupe reste envisageable pour le club anglais la saison prochaine, notamment grâce aux modifications attendues dans la Coupe de la Ligue, et il peut lui offrir davantage de garanties sur un rôle clé au sein d’un projet ambitieux réunissant déjà plusieurs noms prestigieux. Note : B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1er juillet : Erica Parkinson (de Valadares Gaia au North Carolina Courage)

    Pour le Valadares Gaia, le départ de Parkinson était attendu, mais il n’en demeure pas moins un coup dur pour le club. Sans indemnité de transfert perçue, le remplacement de cette jeune pépite s’annonce d’autant plus complexe. Malgré tout, Valadares a brillé durant son passage au club, atteignant la finale de la Taça da Liga cette année et terminant deux fois d’affilée dans le top 5 de la Liga BPI. Note : D

    Pour le North Carolina Courage : Parkinson figure parmi les jeunes joueuses les plus douées de la planète, et le North Carolina Courage a non seulement réussi à l’enrôler, mais l’a fait dans le cadre d’un contrat de trois ans assorti d’une option pour une quatrième saison. Le club a bien démarré la saison de la NWSL, mais il a parfois manqué de créativité, un problème que Parkinson pourra certainement aider à résoudre. L’entraîneur principal, Mak Lind, qui a précédemment dirigé le Hacken, a supervisé le développement de plusieurs jeunes talents, dont l’attaquante du Real Madrid Felicia Schroder. Il semble donc parfaitement armé pour accompagner Parkinson vers de nouveaux sommets. Note : A

    Pour Parkinson : Rejoindre un club dirigé par un entraîneur réputé pour sa capacité à former de jeunes talents est une excellente opportunité pour elle. Les Courage possèdent le troisième effectif le plus jeune de la division, une moyenne qui devrait encore baisser avec l’arrivée de cette joueuse de 18 ans, mais elles comptent néanmoins plusieurs vétérans très importants pour encadrer ces joueuses inexpérimentées, ce qui en fait un environnement propice à son épanouissement. La NWSL, très différente en termes de style et d’exigences, lui permettra d’affiner son jeu et de travailler ses points faibles. Un choix judicieux pour son premier grand défi. Note : A

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  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1er juillet : Andrea Medina (de l'Atlético de Madrid à Manchester United)

    Pour l’Atlético de Madrid : Le départ libre de Medina est un coup dur, car la joueuse de 22 ans s’est pleinement épanouie au club au cours des quatre dernières années. Remplacer sa régularité et sa fiabilité ne sera pas aisé, d’autant qu’elle commençait à s’imposer comme une véritable leader de l’équipe. Une perte difficile, mais qui reflète la situation actuelle du club, cinquième de la Liga F malgré un parcours prometteur en Ligue des champions. Note : F

    Du côté de Man Utd : Medina a passé la majeure partie de sa carrière au poste d’arrière gauche, mais ce transfert pourrait bien indiquer qu’elle évoluera plus régulièrement au poste de défenseuse centrale, où elle s’était retrouvée vers la fin de sa dernière saison à l’Atlético. Manchester United dispose déjà d’une excellente option au poste d’arrière gauche, en la personne d’Anna Sandberg, et l’arrivée de Medina apporte de la profondeur derrière l’internationale suédoise ainsi qu’une option supplémentaire au centre. À l’Atleti, elle occupait surtout le milieu d’une défense à trois, tandis que United évolue en arrière-garde à quatre ; il sera donc intéressant d’observer son adaptation si elle est alignée plus régulièrement dans l’axe. La profondeur de l’effectif était une priorité pour les Red Devils lors de ce mercato ; Medina apporte cette assurance, ainsi que polyvalence, qualité et marge de progression. Note : A

    Pour Medina : Ce transfert marque une nouvelle étape dans la progression constante de la joueuse. Après s’être imposée en Liga F avec le Real Betis, puis avoir confirmé au haut niveau avec l’Atleti, elle rejoint ce qui est souvent considéré comme le meilleur championnat du football féminin, au sein d’un club prétendant aux premières places. Reste à voir comment elle s’intégrera à cette équipe. Elle devrait alterner entre l’axe et le couloir gauche, ce qui lui permettra de gagner en expérience dans l’axe. Reste à voir si ce nouveau rôle lui conviendra autant que celui d’arrière gauche, surtout dans une défense à quatre. Note : B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 juin : Sam Kerr (de Chelsea à Gotham)

    Du côté de Chelsea : pendant un temps, le départ de Sam Kerr semblait inéluctable. De retour au début de la saison 2025-2026 après vingt mois d’absence pour cause de blessure, l’internationale australienne a peiné à s’imposer dans le onze de Sonia Bompastor, qui privilégiait des solutions moins naturelles à la pointe de l’attaque. Une fois revenue de la Coupe d’Asie, Kerr a enchaîné les buts, concluant l’exercice avec sept réalisations en sept rencontres. À 32 ans, elle n’incarnait pas la solution à long terme au poste de n° 9, mais un contrat de courte durée aurait-il pu être envisagé, d’autant que l’avenir de l’attaque des Blues restait flou ? Probablement pas, tant la concurrence pour s’attacher ses services était vive. Son maintien aurait néanmoins été judicieux, même si d’autres renforts demeuraient indispensables. Note : C

    Pour Gotham : Bien qu’il se soit confortablement installé dans les places de barrages dès les premières semaines de la nouvelle saison de la NWSL, Gotham a inscrit un nombre de buts incroyablement faible : avec 12 buts en 11 matchs, il occupe la cinquième place parmi les pires attaques de la division. L’arrivée d’une joueuse du calibre de Kerr devrait donc y remédier. Si Esther González a été prolifique par le passé, elle peine cette saison ; il n’est donc pas surprenant que Juan Carlos Amoros ait recruté une autre attaquante de pointe de haut niveau dès que l’Australienne s’est retrouvée disponible. Une excellente recrue pour une équipe qui doit marquer davantage si elle veut conserver son titre de championne de la NWSL. Note : B

    Pour Kerr : après une dernière saison en dents de scie à Chelsea, et si peu de temps après une blessure de longue durée, il est important que Kerr retrouve un rythme de jeu régulier, surtout en vue de la Coupe du monde de l’année prochain. Obtiendra-t-elle un rôle de premier plan à Gotham ? Ou bien partagera-t-elle avec Gonzalez les tâches de numéro 9 ? Le temps de jeu n’est pas aussi « garanti » qu’il le serait dans d’autres clubs, mais Kerr possède de réelles qualités et aura l’occasion de les démontrer, d’autant plus que Gonzalez peine à retrouver son niveau et que Kerr semble mieux adaptée au style d’Amoros. Sur le plan personnel, le choix de New York s’avère également judicieux pour la joueuse de 32 ans : elle et sa compagne Kristie Mewis ont récemment accueilli un enfant, et la famille de cette dernière vit non loin, dans le Massachusetts. Note : B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 juin : Felicia Schroder (transfert de Hacken au Real Madrid)

    Pour Hacken, la Damallsvenskan suédoise s’est imposée ces dernières années comme une véritable pépinière de jeunes talents, que les clubs plus grands et plus riches des championnats étrangers finissent toujours par recruter. Le club savait donc qu’il ne pourrait pas conserver Felicia Schroder éternellement. La durée de son séjour en Suède s’est d’ailleurs réduite comme peau de chagrin la saison dernière, lorsqu’elle a inscrit la bagatelle de 30 buts en championnat. Néanmoins, le club a pleinement valorisé son passage : l’adolescente a guidé Hacken vers un premier titre national depuis cinq ans et un sacre continental lors de la première édition de la Coupe d’Europe, avant de partir pour un transfert estimé à environ 1,5 million d’euros (1,3 million de livres sterling / 1,7 million de dollars). Son départ est un coup dur, mais le club suédois a négocié l’opération avec brio. Note : B

    Pour le Real Madrid : ce recrutement marque-t-il enfin l’ambition nécessaire pour rattraper le FC Barcelone ? Les « Blancas » ont souvent été critiquées pour leur manque d’audace ; elles pointent depuis des années à la deuxième place en Espagne, et plusieurs cadres ont récemment fait leurs valises, à l’image d’Olga Carmona, Esther González, et, cet été encore, Caroline Weir et Naomie Feller. Mais débourser environ 1,5 M€ pour l’une des meilleures jeunes joueuses au monde pourrait marquer un tournant. Schroder est déjà une star et elle a les moyens de confirmer son talent tout en franchissant un cap, en apportant les buts qui ont manqué à l’équipe la saison dernière. Elle possède encore une marge de progression et, à l’image de Linda Caicedo, le Real espère qu’elle deviendra une joueuse de classe mondiale à Madrid. Note : A

    Pour Schroder : malgré les critiques adressées à Madrid, ce transfert lui est favorable. Elle devrait être l’attaquante centrale titulaire, évoluer dans un championnat de haut niveau et disputer régulièrement la Ligue des champions ; la pression et les attentes augmenteront, mais sans atteindre des sommets. Madrid possède par ailleurs un bilan honorable en matière de formation des jeunes joueuses, Caicedo en étant un exemple marquant. Malgré quelques départs importants, l’encadrement autour de Schroder reste solide ; il sera notamment fascinant d’observer comment elle s’associera à Caicedo. Note : B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 juin : Mary Earps (du Paris Saint-Germain aux London City Lionesses)

    Du côté du PSG : ce transfert n’a pas été une réussite, ni pour le club ni pour Earps. La gardienne est arrivée alors qu’elle figurait encore parmi les meilleures à son poste, mais elle n’a pas affiché un niveau de classe mondiale de manière constante en France, commettant même quelques erreurs très médiatisées. La période tumultueuse traversée par le club n’a rien arrangé, même si Earps n’était en rien responsable des résultats collectifs : départs de joueuses clés, défaites cruciales et nouveaux changements d’entraîneur. Sans surprise, les deux parties se séparent à l’expiration du contrat, le PSG ne perdant guère mais ne gagnant rien non plus. Note : C

    Pour London City : Le club londonien a réalisé une première saison solide en WSL et, pour confirmer, le poste de gardienne apparaissait comme une priorité. Parmi les gardiennes ayant joué au moins 750 minutes, Elene Lete affichait le deuxième pire pourcentage d’arrêts du championnat, encaissant 6,8 buts de plus que prévu selon les statistiques des buts attendus. Plus expérimentée que la jeune joueuse de 24 ans, Earps devrait lui transmettre son savoir-faire après une première année en dents de scie en WSL, et elle a déjà connu des moments de gloire au cours d’une carrière certes plus longue. Reste à savoir si Earps retrouvera son meilleur niveau à son retour en Angleterre, comme l’espère London City. Seul le temps le dira, mais le club a au moins tenté de renforcer un secteur qui en avait besoin. Note : B

    Pour Earps : Si Earps veut retrouver un niveau de performance régulier parmi l’élite, s’éloigner du cirque parisien n’est sans doute pas une mauvaise idée. Si l’ex-internationale anglaise a beaucoup appris, sur le terrain et en dehors, durant cette expérience française, le PSG reste une institution souvent chaotique, condamnée à l’ombre de Lyon. Earps espère que l’environnement ambitieux de London City lui permettra de retrouver son meilleur niveau, d’autant qu’elle devrait profiter d’un contrat intéressant alors que la fin de sa carrière approche. Note : B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 juin : Caroline Weir (du Real Madrid à Lyon)

    Pour le Real Madrid, le départ de Weir est un symptôme préoccupant : il témoigne des progrès encore nécessaires au projet de l’équipe féminine. Considérée comme la plus grande joueuse ayant porté le maillot des « Blancas », l’Écossaise a affiché une constance remarquable depuis son arrivée en 2022. Pourtant, elle quitte la capitale sans avoir remporté le moindre titre, le Real Madrid restant à des années-lumière de Barcelone dans la course aux trophées nationaux et un cran en dessous de l’élite européenne. Pour conserver des talents de premier plan comme Weir, le Real doit tout simplement faire mieux avec son équipe féminine. Son départ sera une perte énorme. Note : F

    Pour Lyon : une recrue fantastique, arrivée libre, pour le finaliste de la Ligue des champions cette année. Capable de faire basculer les grands rendez-vous, l’Écossaise apporte expérience et qualité, atouts précieux pour une formation lyonnaise déterminée à mettre fin à quatre ans de disette continentale. Avec le départ de Lindsey Horan, l’arrivée de l’internationale britannique renforce également un milieu de terrain déjà redoutable. Une recrue majeure pour le géant français. Note : A

    Pour Weir : Après avoir brillé sans remporter le moindre titre à Madrid, la milieu de terrain mérite ce transfert qui doit lui ouvrir les portes des trophées. Passée par Arsenal et Manchester City avant de rejoindre l’Espagne, elle franchit un nouveau cap en rejoignant les huit fois championnes d’Europe. Un choix qui, au regard du niveau de l’OL, devrait enfin lui offrir la reconnaissance que son talent mérite. Note : A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (Arsenal à Manchester City)

    Du côté d’Arsenal, les Gunners savaient déjà qu’ils devraient se séparer de plusieurs joueuses de l’équipe première cet été, de nombreux contrats arrivant à leur terme. Selon les informations disponibles, Mead figurait pourtant parmi les joueuses que le club souhaitait retenir. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire incontestable cette saison, l’internationale anglaise s’est tout de même montrée très efficace et a apporté beaucoup, tant en possession de balle qu’en contre-attaque, aux doubles champions d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu égaler la durée du contrat proposé par Manchester City, ce qui a entraîné un départ regretté. Il sera essentiel de la remplacer au mieux cet été, car ce transfert a privé le nord de Londres d’une grande part de créativité et de danger devant le but. Note : D

    Pour Manchester City : Les flancs sont déjà bien pourvus chez les Citizens, ce qui rend ce transfert surprenant aux yeux de nombreux observateurs. Un contrat de trois ans pour une joueuse qui vient d’avoir 31 ans interpelle également. Mais Mead, dont les performances sont régulières au plus haut niveau depuis des années, apporte fiabilité, expérience et mentalité de gagnante aux nouvelles championnes de la WSL. Si City veut à nouveau se battre pour les titres nationaux la saison prochaine, le club a besoin d’un effectif plus étoffé, d’autant plus que le retour en Ligue des champions se profile. Polyvalente, capable d’évoluer sur toute la ligne d’attaque, Mead répond exactement à ce besoin. Note : B

    Pour Mead : avec une Coupe du monde prévue l’année prochaine, le temps de jeu sera crucial pour l’Anglaise au cours de la saison à venir si elle souhaite jouer un rôle clé pour l’Angleterre au Brésil – à condition que celle-ci se qualifie. Ce transfert ne le garantit pas automatiquement, l’effectif de City étant déjà bien fourni offensivement, mais la rotation s’avérera essentielle si l’équipe d’Andree Jeglertz veut rivaliser sur quatre tableaux. Mead devrait donc disposer de nombreuses occasions d’entrer sur le terrain et, par conséquent, de s’imposer dans le onze de départ. Sur le plan personnel, ce transfert est aussi une bonne nouvelle : un contrat de trois ans avec un grand club à 31 ans, ainsi que la perspective de retrouver sa partenaire Vivianne Miedema, déjà décisive sous les couleurs de City la saison passée. Note : B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (Arsenal à Chelsea)

    Du côté d’Arsenal, la gestion du contrat de McCabe a été confuse de bout en bout. Joueuse clé et solution récurrente aux blessures grâce à sa polyvalence, la capitaine irlandaise semblait pourtant destinée à partir, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs clubs à l’approche de l’été. Les Gunners ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, même si The Athletic a rapporté que celui-ci « concernait un rôle très spécifique au sein de l’équipe à l’avenir », ce qui a poussé la joueuse à opter pour un nouveau défi. L’arrivée de la latérale barcelonaise Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners risquent de regretter leur manque de vision, d’autant que McCabe va désormais mettre sa polyvalence au service d’un rival direct. Note : D

    Pour Chelsea : Un recrutement majeur, d’autant plus savoureux que les Blues ont soufflé McCabe sous le nez de Manchester City, tout juste couronné champion de WSL et déterminé à renforcer ce poste. La saison passée, Chelsea a tourné avec Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman à gauche, sans solution idéale. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle puisse enfin s’exprimer dans un rôle offensif, tandis que Buurman pourra se consacrer à son poste de défenseure centrale, où elle excelle. Charles, qui devrait désormais rejoindre City, est une bonne joueuse, mais McCabe figure parmi les meilleures à son poste dans le football féminin ; sa présence élève donc considérablement le niveau du onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : De nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par son choix de rejoindre un grand rival, alors qu’elle s’est imposée comme une légende des Gunners au cours des 11 dernières années. Mais cette joueuse de 30 ans est une footballeuse de haut niveau et c’est pour elle l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions considérables. Pour qu’elle puisse rester en Angleterre et réaliser ce projet, ses options étaient de toute façon limitées. Elle s’intègre parfaitement chez les Blues, s’imposera comme une titulaire incontournable et aura l’occasion de remporter de nombreux trophées, si le club parvient à tourner la page d’une saison décevante et à retrouver le niveau qui a fait sa grandeur pendant la majeure partie de la dernière décennie. Étant donné qu’elle n’était pas satisfaite de l’offre d’Arsenal concernant son rôle, il s’agit pour elle d’une avancée sur le plan personnel. Note : B