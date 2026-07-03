Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Georgia Stanway Bayern Arsenal transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Georgia Stanway apporte une solution de premier ordre au problème du milieu de terrain d'Arsenal, alors que les Gunners sont en quête de leur premier titre de la WSL depuis huit ans : GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

WOMEN'S FOOTBALL
Arsenal Women
G. Stanway
Bayern Munich
Chelsea FC Women
M. Matsukubo
North Carolina Courage
London City Lionesses
Manchester United Women
A. Medina
Atletico Madrid Femenino
Gotham FC
S. Kerr
NWSL
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
M. Earps
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Série printemps
K. McCabe
Paris Saint Germain
BK Haecken FF
FEATURES
E. Parkinson
N. Anyomi
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt

Ça y est. Le mercato estival 2026 a ouvert ses portes et s’annonce particulièrement agité dans le football féminin, avec plusieurs stars sur le point de changer d’équipe. De nombreux transferts font l’objet de rumeurs et d’articles depuis des semaines ; il ne manque plus que les annonces officielles, même si, comme toujours, quelques surprises sont à prévoir.

La saison dernière a été marquée par plusieurs transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont ainsi conclu un échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de maillot, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été s’annonce tout aussi prolifique : la pépite suédoise Felicia Schroder a déjà pris la direction du Real Madrid dans le cadre d’un transfert dont le montant dépasse largement celui déboursé pour Geyoro.

La Suédoise n’est pas la seule joueuse encore sous contrat à avoir changé d’air ; d’autres, comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter ou la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, pourraient suivre si une offre convaincante se présente. Sans oublier les nombreuses joueuses libres, parmi lesquelles le trio barcelonais Mapi Leon, Ona Batlle et Salma Paralluelo, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent parfois susciter la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque opération majeure du mercato féminin. Tout au long de l’été, nous noterons chaque transfert en direct pour que vous puissiez identifier les grands gagnants et les éventuels perdants de cette intersaison.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 juillet : Manaka Matsukubo (du North Carolina Courage à Chelsea)

    Pour le North Carolina Courage, c’est un coup dur. Seule Barbra Banda a été directement impliquée dans plus de buts en NWSL cette saison que Matsukubo, dont les cinq réalisations et les quatre passes décisives en neuf matchs ont été cruciales pour maintenir la Caroline du Nord dans les places qualificatives aux play-offs. Si le club a recruté la jeune star anglaise Erica Parkinson, milieu de terrain créative capable de combler en partie le vide laissé par l’internationale japonaise, celle-ci n’a que 18 ans et manque encore d’expérience. La réaction du Courage sera donc à suivre, même si le club a au moins perçu une indemnité de transfert avant que Matsukubo ne devienne libre de tout contrat plus tard dans l’année. Note : D

    Du côté de Chelsea : après la saison de WSL la moins prolifique de ces sept dernières années, renforcer l’attaque était une priorité absolue pour les Blues, d’autant que Sam Kerr et Catarina Macario ont aussi fait leurs valises. Si Matsukubo peut jouer en pointe, ses 1,55 m en font un choix peu probable pour résoudre le problème de finition, même si elle pourra dépanner à ce poste lorsque nécessaire. À 21 ans, elle devrait surtout évoluer au milieu de terrain, où sa technique et sa vision de jeu seront précieuses pour percer les blocs bas, une situation fréquente en WSL. Enfin, avoir fait signer l’une des meilleures jeunes joueuses mondiales pour cinq ans constitue un atout majeur pour les Blues. Note : A

    Pour Matsukubo : Après avoir éclaboussé la NWSL en 2025, elle mérite amplement ce grand pas vers un club soumis à la pression et aux attentes de Chelsea. Son profil devrait correspondre aux intentions de Sonia Bompastor, et elle s’adaptera sans peine à la WSL et à la Ligue des champions. Les Blues ont toutefois encore besoin de renforts offensifs, notamment d’une attaquante, pour maximiser l’efficacité de Matsukubo. Néanmoins, la joueuse de 21 ans devrait très bien s’entendre avec les joueuses déjà présentes au club, en particulier Lauren James, compte tenu de la façon dont les deux joueuses se déplacent librement sur le terrain et exploitent les espaces. Note : B+

    • Publicité
  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 juillet : Georgia Stanway (Bayern Munich à Arsenal)

    Pour le Bayern Munich : La perte de Stanway est sans aucun doute un coup dur pour le Bayern Munich. L’internationale anglaise a été fantastique pour le club au cours des quatre dernières années et sera difficile à remplacer. Cependant, le Bayern était au courant de son départ depuis un certain temps déjà, celui-ci ayant été annoncé dès janvier ; le club a donc eu largement le temps de réfléchir aux mesures à prendre lors du mercato pour renforcer un milieu de terrain déjà bien fourni. Un coup dur, mais pas une catastrophe. Note : D

    Pour Arsenal : les Gunners dépendaient trop de Kim Little et Mariona Caldentey aux postes de milieux défensifs, et l’arrivée de Stanway contribue à remédier à ce problème. Avec Kyra Cooney-Cross déjà sur place et l’arrivée prochaine de Geraldine Reuteler, Renee Slegers disposera de plusieurs options de qualité pour faire tourner son milieu, offrir du repos, s’adapter aux adversaires et réduire la dépendance à certaines joueuses. Stanway apporte expérience, talent et polyvalence alors qu’Arsenal vise son premier titre de WSL depuis huit ans. Note : A

    Pour Stanway : Arrivée à Munich pour relancer sa carrière après un départ contrarié de Manchester City, elle a largement réussi son pari, au point de s’imposer comme une pièce maîtresse de l’équipe d’Angleterre et l’une des meilleures milieux de terrain mondiaux. Aujourd’hui, elle revient au pays pour évoluer dans le meilleur championnat d’Europe, la WSL, au sein d’une équipe qui a remporté la Ligue des champions féminine l’année dernière. C’est le trophée qui lui a échappé jusqu’à présent, et elle pourrait avoir davantage de chances de le remporter grâce à ce transfert, compte tenu des récents résultats d’Arsenal en UWCL, même si les titres nationaux ne viendront sans doute pas aussi facilement qu’à Munich. Note : B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 juillet : Nicole Anyomi (Eintracht Francfort → London City Lionesses)

    Pour l'Eintracht Francfort : L'été s'annonce intéressant pour Francfort. Anyomi est l'une des quatre joueuses clés à partir sans indemnité de transfert, et elle sera sans doute la plus difficile à remplacer, après avoir inscrit 13 buts et délivré six passes décisives en 20 titularisations en Bundesliga la saison dernière. Si le club brille par ses initiatives en dehors du terrain et a terminé troisième lors des cinq dernières saisons, se qualifiant ainsi régulièrement pour les compétitions européennes, il lui faudra trouver le moyen de conserver ses cadres pour l’avenir. L’Eintracht a toutefois prouvé par le passé sa capacité à remplacer ses départs et devra à nouveau se montrer à la hauteur sur le marché des transferts pour limiter les dégâts. Note : D

    Pour les London City Lionesses : si London City veut franchir un cap et lutter pour le haut du tableau en WSL ainsi que pour les trophées nationaux, le club doit absolument s’appuyer sur davantage de joueuses capables de faire la différence dans le dernier tiers, alors qu’une seule membre de l’effectif a atteint la barre des dix buts ou passes décisives la saison passée. Les statistiques d’Anyomi en championnat lors de la saison 2025-2026 représentent plus du double de ce qu’a réalisé n’importe quelle autre joueuse de London City, à l’exception de Freya Godfrey, et elle espère bien poursuivre sur cette lancée en Angleterre. Est-elle la joueuse idéale pour le style d’Eder Maestre ? Peut-être pas, mais elle constitue une menace constante qui apporte une dimension différente. Note : B

    Pour Anyomi : Des clubs plus prestigieux s’intéressaient à elle avant l’été, dont le Bayern Munich, le PSG et le Paris FC, tous qualifiés pour la Ligue des champions. Toutefois, un succès en coupe reste envisageable pour le club anglais la saison prochaine, notamment grâce aux modifications annoncées dans la Coupe de la Ligue, et il peut lui offrir davantage de garanties en termes de temps de jeu au sein d’un projet ambitieux qui compte déjà plusieurs grandes joueuses. Note : B-

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1^(er) juillet : Erica Parkinson (de Valadares Gaia au North Carolina Courage)

    Pour le Valadares Gaia, le départ de Parkinson, jeune pépite du club, était attendu mais reste un coup dur. Sans indemnité de transfert, son remplacement s’annonce compliqué. Malgré tout, Valadares a brillé durant son passage au club, atteignant la finale de la Taça da Liga cette année et terminant deux fois d’affilée dans le top 5 de la Liga BPI. Note : D

    Pour le NorthCarolina Courage : Parkinson figure parmi les jeunes joueuses les plus douées au monde, et le club américain a non seulement réussi à l’enrôler, mais l’a fait dans le cadre d’un contrat de trois ans assorti d’une option pour une quatrième saison. Le NC Courage a bien entamé sa saison en NWSL, mais a parfois manqué de créativité, un domaine où Parkinson devrait rapidement apporter. L’entraîneur principal, Mak Lind, travaillait auparavant à Hacken, où il a supervisé la formation d’une pléiade de jeunes joueuses talentueuses, dont la nouvelle attaquante du Real Madrid, Felicia Schroder. Il devrait être l’homme de la situation pour aider Parkinson à atteindre de nouveaux sommets.

    Pour Parkinson : Rejoindre un club dirigé par un entraîneur réputé pour sa capacité à former de jeunes talents est une excellente opportunité pour elle. Le Courage possède le troisième effectif le plus jeune de la division, une moyenne qui devrait encore baisser avec l’arrivée de cette joueuse de 18 ans, mais compte néanmoins plusieurs vétérans très importants pour encadrer ces joueuses inexpérimentées, ce qui en fait un environnement propice à son épanouissement. La NWSL, très différente en termes de style et d’exigences, lui permettra d’affiner son jeu et de travailler ses points faibles. Un choix judicieux pour son premier grand défi. Note : A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1er juillet : Andrea Medina (Atlético de Madrid à Manchester United)

    Pour l’Atlético Madrid : Le départ gratuit de Medina est un coup dur, car la joueuse de 22 ans s’est épanouie au club au cours des quatre dernières années. Remplacer sa régularité et sa fiabilité ne sera pas aisé pour le club espagnol, d’autant qu’elle commençait à s’imposer comme une véritable leader de l’équipe. Une perte douloureuse qui illustre les difficultés actuelles du club madrilène, cinquième de la Liga F malgré un parcours prometteur en Ligue des champions. Note : F

    Pour Manchester United : arrière gauche de formation, Medina pourrait toutefois être alignée plus régulièrement en défense centrale, comme ce fut le cas en fin de saison à l’Atlético. United dispose déjà d’une solide option à gauche avec Anna Sandberg ; l’arrivée de la Suédoise ajoute donc de la profondeur derrière l’internationale suédoise tout en offrant une solution supplémentaire au cœur de la défense. À l’Atleti, elle jouait surtout dans l’axe d’une défense à trois, alors que United évolue en 4-4-2 ; il sera donc intéressant de voir comment elle s’adaptera si elle est alignée plus régulièrement à ce poste. La profondeur de l’effectif était une priorité pour les Red Devils lors de ce mercato ; Medina apporte cette assurance, ainsi que de la polyvalence, de la qualité et un potentiel de progression. Note : A

    Pour Medina : Ce transfert marque une nouvelle étape dans la progression constante de la joueuse. Après s’être imposée en Liga F avec le Real Betis puis avoir confirmé son statut dans l’élite avec l’Atleti, elle rejoint ce qui est souvent considéré comme le meilleur championnat du football féminin, au sein d’un club ambitieux. Reste à savoir comment elle s’intégrera à ce collectif. Elle devrait alterner entre la charnière centrale et le couloir gauche, ce qui lui permettra de consolider son expérience dans l’axe. Reste à voir si ce nouveau rôle lui conviendra aussi bien que celui d’arrière gauche, surtout dans une défense à quatre. Note : B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 juin : Sam Kerr (de Chelsea à Gotham)

    Du côté de Chelsea : pendant un temps, le départ de Sam Kerr des Blues semblait inéluctable. De retour au début de la saison 2025-2026 après vingt mois d’absence pour blessure, l’internationale australienne a peiné à s’imposer dans le onze de Sonia Bompastor, qui privilégiait d’autres profils moins naturels au poste d’avant-centre. Une fois revenue de la Coupe d’Asie, Kerr a enchaîné les buts, concluant l’exercice avec sept réalisations en sept rencontres. À 32 ans, elle n’incarnait pas la solution à long terme au poste de n° 9, mais aurait-il été judicieux de lui proposer un contrat à court terme, tant la position d’attaquante restait floue à Chelsea ? Probablement pas, tant la demande pour Kerr ailleurs s’annonçait forte. Les Blues auraient toutefois gagné à la conserver, même si d’autres renforts auraient quand même été nécessaires. Note : C

    Pour Gotham : Bien qu’il se soit confortablement installé dans les places de barrages dès les premières semaines de la nouvelle saison de la NWSL, Gotham a inscrit un nombre de buts incroyablement faible : avec 12 buts en 11 matchs, il occupe l’avant-dernière place du classement des buteurs de la division. L’arrivée d’une joueuse du calibre de Kerr devrait donc remédier à ce problème. Si Esther González a été prolifique par le passé, elle peine cette saison ; il n’est donc pas surprenant que Juan Carlos Amoros ait recruté une autre attaquante de pointe de haut niveau dès que l’Australienne s’est retrouvée disponible. Une excellente recrue pour une équipe qui doit marquer davantage si elle veut conserver son titre de championne de la NWSL. Note : B

    Pour Kerr : après une dernière saison en dents de scie à Chelsea, et si peu de temps après une blessure de longue durée, il est important que Kerr retrouve un rythme de jeu régulier, surtout en vue de la Coupe du monde de l’année prochaine. Obtiendra-t-elle un rôle de premier plan à Gotham ? Ou bien partagera-t-elle avec Gonzalez les tâches de numéro 9 ? Le temps de jeu n’est pas aussi « garanti » qu’il le serait dans d’autres clubs, mais Kerr possède des qualités avérées et aura l’occasion de les démontrer, d’autant que Gonzalez peine à retrouver son niveau et que Kerr semble mieux correspondre au style d’Amoros. Sur le plan personnel, le choix de New York prend aussi tout son sens : la joueuse de 32 ans et sa compagne Kristie Mewis viennent d’avoir un enfant, et la famille de cette dernière vit dans le Massachusetts, à quelques heures de route seulement. Note : B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 juin : Felicia Schroder (transfert de Hacken au Real Madrid)

    Pour Hacken : ces dernières années, la Damallsvenskan suédoise s’est imposée comme une véritable pépinière de jeunes talents, que les clubs plus grands et plus riches, évoluant dans des championnats plus lucratifs, se disputent dès leur éclosion. Hacken savait donc qu’il ne pourrait pas conserver Felicia Schroder éternellement, et la durée de son séjour en Suède s’est encore raccourcie la saison dernière, lorsqu’elle a inscrit la bagatelle de 30 buts en championnat. Malgré tout, le club a tiré le maximum de son passage éclair : Schroder a guidé Hacken vers un premier titre national depuis cinq ans et un sacre européen lors de la première édition de la Coupe d’Europe, avant de partir pour un transfert colossal d’environ 1,5 million d’euros (1,3 million de livres sterling / 1,7 million de dollars). Si son départ est un coup dur, le club suédois a néanmoins tiré le meilleur parti de la situation. Note : B

    Du côté du Real Madrid : ce recrutement marque-t-il enfin l’ambition nécessaire pour réduire l’écart avec le FC Barcelone ? Les « Blancas » ont souvent été critiquées pour leur manque d’audace ; elles pointent depuis des années à la deuxième place en Espagne, et plusieurs cadres ont récemment pris la porte, comme Olga Carmona, Esther González, puis, cet été, Caroline Weir et Naomie Feller. Investir massivement dans l’une des meilleures jeunes joueuses du monde pourrait toutefois marquer un tournant. Schroder est déjà une star et devrait confirmer son talent tout en franchissant un cap, en apportant les buts indispensables à une équipe qui manquait de régularité au poste d’avant-centre la saison dernière. Elle possède encore une marge de progression et, à l’instar de Linda Caicedo, le Real espère qu’elle deviendra une joueuse de classe mondiale à Madrid. Note : A

    Pour Schroder : malgré les critiques adressées à Madrid, ce transfert lui est favorable. Elle devrait s’imposer comme l’attaquante centrale titulaire, évoluer dans un championnat de haut niveau et disputer régulièrement la Ligue des champions ; la pression et les attentes augmenteront, mais sans atteindre des sommets. Madrid possède par ailleurs un bilan honorable en matière de formation des jeunes joueuses, Caicedo en étant un exemple marquant. Malgré quelques départs importants, l’encadrement autour de Schroder reste de qualité ; il sera notamment fascinant d’observer comment elle s’associera avec Caicedo. Note : B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 juin : Mary Earps (du Paris Saint-Germain aux London City Lionesses)

    Du côté du PSG : ce transfert n’a pas été une réussite, ni pour le club ni pour Earps. La gardienne est arrivée alors qu’elle figurait encore parmi les meilleures à son poste, mais elle n’a pas affiché un niveau de classe mondiale de manière constante en France, commettant même quelques erreurs très médiatisées. La période tumultueuse traversée par le club n’a rien arrangé, même si Earps n’était en aucun cas responsable des échecs de l’équipe : des joueuses clés sont parties, des matchs importants ont été perdus et d’autres changements d’entraîneurs ont eu lieu. Au final, il n’est pas surprenant que les deux parties se séparent à l’expiration du contrat d’Earps, le PSG n’y perdant pas grand-chose mais n’y gagnant rien non plus. Note : C

    Pour London City : Le club londonien a réalisé une première saison solide en WSL et, pour confirmer, le poste de gardienne apparaissait comme une priorité. Parmi les gardiennes ayant joué au moins 750 minutes, Elene Lete affichait le deuxième pire pourcentage d’arrêts du championnat, encaissant 6,8 buts de plus que prévu selon les statistiques des buts attendus. Plus expérimentée que la jeune joueuse de 24 ans, Earps devrait lui transmettre son savoir-faire après une première année en dents de scie en WSL, et elle a déjà prouvé qu’elle pouvait atteindre des sommets au cours d’une carrière plus longue. Reste à savoir si elle retrouvera ce niveau à son retour en Angleterre, comme l’espère London City. Le club a en tout cas tenté de renforcer un secteur qui en avait besoin. Note : B

    Pour Earps : Si Earps souhaite redevenir l’une des meilleures à son poste de manière constante, s’éloigner du cirque du PSG n’est probablement pas une mauvaise idée. Si l’ex-internationale anglaise a beaucoup appris, sur le terrain et en dehors, durant cette expérience française, le PSG reste un club souvent chaotique, qui n’a cessé de décevoir dans l’ombre de Lyon. Earps espère que l’environnement ambitieux de London City lui permettra de retrouver son meilleur niveau, d’autant qu’elle bénéficiera sans doute d’un contrat avantageux alors que la fin de sa carrière approche. Note : B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 juin : Caroline Weir (du Real Madrid à Lyon)

    Pour le Real Madrid, le départ de Weir est un symptôme préoccupant : il témoigne des progrès encore nécessaires au projet de l’équipe féminine. Considérée comme la plus grande joueuse ayant porté le maillot des « Blancas », l’Écossaise a affiché une constance remarquable depuis son arrivée en 2022. Pourtant, elle quitte la capitale sans le moindre titre, le Real Madrid restant à des années-lumière de Barcelone dans la course aux trophées nationaux et un cran en dessous de l’élite européenne. Pour conserver des talents de premier plan comme Weir, le Real doit faire mieux avec son équipe féminine. Son départ sera une perte énorme. Note : F

    Pour Lyon : Une recrue fantastique, arrivée libre, pour le finaliste de la Ligue des champions cette année. Capable de faire basculer les grands rendez-vous, l’Écossaise apporte expérience et qualité, deux atouts qui doivent aider l’OL à mettre fin à quatre ans de disette continentale. Avec le départ de Lindsey Horan, son arrivée renforce aussi un milieu de terrain déjà redoutable. Une recrue majeure pour le géant français. Note : A

    Pour Weir : Après avoir brillé sans remporter le moindre titre à Madrid, la milieu de terrain mérite ce transfert qui doit lui ouvrir les portes des trophées. Passée par Arsenal et Manchester City avant de rejoindre l’Espagne, elle franchit un nouveau cap en rejoignant les huit fois championnes d’Europe. Un choix qui, au vu de l’exposition médiatique de l’OL, devrait enfin lui offrir la reconnaissance que son talent mérite. Note : A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (Arsenal à Manchester City)

    Du côté d’Arsenal : les Gunners savaient depuis longtemps qu’ils devraient se séparer de plusieurs joueuses de l’équipe première cet été, de nombreux contrats arrivant à leur terme. Selon les informations disponibles, Mead figurait pourtant parmi les joueuses que le club souhaitait conserver. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire incontournable cette saison, l’internationale anglaise s’est montrée très efficace, apportant beaucoup tant en possession qu’en contre-attaque aux doubles championnes d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu égaler la durée du contrat proposé par Manchester City, entraînant un départ regretté. Il sera essentiel de la remplacer à la hauteur cet été, car ce transfert a fait perdre au club du nord de Londres une grande partie de sa créativité et de sa puissance offensive. Note : D

    Pour Manchester City : Les flancs sont déjà bien pourvus chez les Citizens, ce qui rend ce recrutement surprenant aux yeux de nombreux observateurs. Un contrat de trois ans pour une joueuse qui vient d’avoir 31 ans ne manque pas de faire tiquer. Mais Mead affiche depuis des années des performances constantes au plus haut niveau et elle apporte fiabilité, expérience et mentalité de gagnante aux nouvelles championnes de la WSL. Si City veut à nouveau se battre pour les titres nationaux la saison prochaine, le club a besoin d’un effectif plus étoffé, d’autant plus que le retour en Ligue des champions se profile. Mead, qui est suffisamment polyvalente pour évoluer sur toute la ligne d’attaque, apporte exactement cela. Note : B

    Pour Mead : avec une Coupe du monde prévue l’année prochaine, le temps de jeu sera crucial pour l’Anglaise au cours de la saison à venir si elle souhaite jouer un rôle clé pour l’Angleterre au Brésil – à condition que l’équipe se qualifie. Ce transfert ne le garantit pas automatiquement, l’effectif de City étant déjà bien fourni offensivement, mais la rotation s’avérera essentielle si l’équipe d’Andree Jeglertz veut rivaliser sur quatre tableaux. Mead devrait donc disposer de nombreuses occasions d’entrer sur le terrain et, par conséquent, de s’imposer dans le onze de départ. Sur le plan personnel, ce transfert est aussi une bonne nouvelle : un contrat de trois ans avec un grand club à 31 ans, ainsi que la perspective de retrouver sa partenaire Vivianne Miedema, déjà décisive sous les couleurs de City la saison passée. Note : B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (d’Arsenal à Chelsea)

    Du côté d’Arsenal, la gestion du dossier McCabe a suscité beaucoup d’interrogations. Joueuse clé et solution récurrente aux blessures grâce à sa polyvalence, la capitaine irlandaise semblait pourtant promise à un départ, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs clubs à l’approche de l’été. Les Gunners ont ensuite effectué un virage à 180 degrés en lui proposant un nouveau contrat, même si The Athletic précisait que celui-ci la destinait à « un rôle très spécifique au sein de l’équipe à l’avenir » ; une perspective qui a poussé la joueuse à chercher un nouveau défi. L’arrivée de la latérale de Barcelone Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners risquent de regretter leur manque de vision, d’autant que McCabe va désormais mettre sa polyvalence au service d’un rival direct. Note : D

    Pour Chelsea : Il s’agit d’une recrue fantastique pour Chelsea, d’autant plus que le club semble avoir « volé » McCabe sous le nez de Manchester City, le nouveau champion de la WSL qui s’apprêtait à recruter la star irlandaise pour renforcer un poste qui en a bien besoin. Chelsea a utilisé différentes options au poste d’arrière gauche la saison dernière, avec Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman, mais aucune n’est vraiment à l’aise à ce poste. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle puisse enfin s’exprimer dans un rôle offensif, tandis que Buurman pourra se consacrer à son poste de défenseure centrale, où elle excelle. Charles, qui devrait désormais rejoindre City, est une bonne joueuse, mais McCabe figure parmi les meilleures à son poste dans le football féminin ; sa présence élève donc considérablement le niveau du onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : De nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par son choix de rejoindre un grand rival, alors qu’elle s’est imposée comme une légende des Gunners au cours des 11 dernières années. Mais cette joueuse de 30 ans est une footballeuse de haut niveau et c’est pour elle l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions considérables. Pour qu’elle puisse rester en Angleterre et réaliser ce projet, les options étaient de toute façon limitées. Elle s’intègre parfaitement chez les Blues, s’impose d’emblée comme titulaire et peut conquérir de nombreux trophées si le club tourne la page d’une saison décevante pour retrouver son niveau de la décennie passée. Étant donné son mécontentement concernant le rôle proposé par Arsenal, ce départ représente une progression personnelle. Note : B