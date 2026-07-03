Georgia Stanway apporte une solution de premier ordre au problème du milieu de terrain d'Arsenal, alors que les Gunners sont en quête de leur premier titre de la WSL depuis huit ans : GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

La saison dernière a été marquée par plusieurs transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont ainsi conclu un échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de maillot, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été s’annonce tout aussi prolifique : la pépite suédoise Felicia Schroder a déjà pris la direction du Real Madrid dans le cadre d’un transfert dont le montant dépasse largement celui déboursé pour Geyoro.

La Suédoise n’est pas la seule joueuse encore sous contrat à avoir changé d’air ; d’autres, comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter ou la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, pourraient suivre si une offre convaincante se présente. Sans oublier les nombreuses joueuses libres, parmi lesquelles le trio barcelonais Mapi Leon, Ona Batlle et Salma Paralluelo, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent parfois susciter la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque opération majeure du mercato féminin. Tout au long de l’été, nous noterons chaque transfert en direct pour que vous puissiez identifier les grands gagnants et les éventuels perdants de cette intersaison.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.