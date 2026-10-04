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Emanuele Tramacere
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Genoa, la chasse au directeur sportif est lancée si Diego Lopez s’en va : de Corvino à Burdisso, les noms

Genoa
Burnley
Lecce
Marseille
Fiorentina
Roma

Le Genoa pourrait complètement changer de visage au niveau de sa direction au cours des 7 prochains jours. Depuis quelque temps, le directeur sportif Diego Lopez écoute en effet les avances et les propositions de Burnley, qui aimerait lui faire signer un contrat et lui confier la gestion sportive du club.

Une proposition alléchante, surtout au regard du budget dont il disposerait, avec pour objectif de relancer le club, aujourd’hui en Championship, afin de retrouver la Premier League. Le club rossoblu ne veut toutefois pas se laisser prendre au dépourvu et explore déjà la piste de plusieurs alternatives plus ou moins envisageables.


  • L’attente pour Diego Lopez

    Selon Sky Sport, un nouveau contact direct entre le directeur sportif du Genoa Diego Lopez et le Brunley est prévu au cours de la journée de demain, lundi 5 octobre. Cette rencontre devrait être décisive pour comprendre si le Chief Football Officer décidera d’accepter les avances anglaises et de faire ses adieux.

  • Les remplaçants

    Et de son côté, le Genoa commence à regarder autour de lui et évalue plusieurs profils de dirigeants. Du très expérimenté Pantaleo Corvino, resté libre après la fin de sa relation avec son Lecce et très doué dans le recrutement des jeunes, à Nicolas Burdisso, que De Rossi avait essayé d’amener aussi à la Roma. Mais selon Sky Sport, les profils de Giovanni Rossi, ancien bras droit de l’actuel directeur général de la Juventus Giovanni Carnevali et aujourd’hui à Marseille, plaisent également, tout comme enfin celui de l’ex-Fiorentina Daniele Pradé.

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