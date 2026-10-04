Le Genoa pourrait complètement changer de visage au niveau de sa direction au cours des 7 prochains jours. Depuis quelque temps, le directeur sportif Diego Lopez écoute en effet les avances et les propositions de Burnley, qui aimerait lui faire signer un contrat et lui confier la gestion sportive du club.

Une proposition alléchante, surtout au regard du budget dont il disposerait, avec pour objectif de relancer le club, aujourd’hui en Championship, afin de retrouver la Premier League. Le club rossoblu ne veut toutefois pas se laisser prendre au dépourvu et explore déjà la piste de plusieurs alternatives plus ou moins envisageables.



