Daniele De Rossi, entraîneur du Genoa, s’exprime au micro de DAZN après la défaite 2-1 à Marassi contre l’AC Milan : « Les erreurs individuelles ? J’ai félicité mes joueurs. Leur prestation a été très bonne. Je n’aime pas parler d’erreurs individuelles. J’entends beaucoup d’entraîneurs en parler quand leur équipe encaisse un but, mais pas quand elle en marque un. Kalulu aussi avait commis une erreur individuelle sur le but de Baldanzi (lors de Genoa-Juventus, ndlr). Le football est ainsi fait. Nous ne pouvons pas nous raccrocher à cela seulement quand ça nous arrange. Il y a moyen de remédier aux erreurs. Sur les buts, nous avons tous manqué de précision. Nous aurions pu faire mieux, mais pour le reste, dans l’ensemble, le match a été très bon selon moi. »