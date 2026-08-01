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Gennaro Gattuso sort du silence sur l’altercation à l’entraînement avec Kenneth Taylor, tandis que l’entraîneur de la Lazio rend hommage à la « légende » Franco Baresi
Altercation à l’entraînement
La préparation de pré-saison de la Lazio à Formello a été marquée par des tensions cette semaine lorsque Gattuso a ordonné à Taylor de quitter le terrain à la suite d’une vive altercation. L’accrochage a éclaté après que le milieu de terrain, recruté à l’Ajax pour 17 M€ en janvier sous Maurizio Sarri, s’est plaint d’un coup avant de répondre à un reproche de son entraîneur. Refusant d’accepter cette réaction, Gattuso a crié « Vai fuori! », soit « Dehors ! », et a demandé au joueur de se rendre directement au vestiaire.
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La mise au point de Gattuso et ses éloges
S’exprimant après une victoire 6-3 en amical contre Avellino, avec des propos relayés par Alfredo Pedulla, Gattuso a rapidement cherché à désamorcer la polémique environnante. Il a insisté sur le fait que cette affaire interne avait été réglée en une demi-heure, sans aucune suite.
Évoquant son différend avec Taylor, Gattuso a déclaré : « L’autre jour, quelqu’un a pris du plaisir à écrire sur Taylor, mais cela fait partie du jeu. Ceux qui me connaissent savent comment je pense, quel est mon style. Pour moi, tout était terminé après trente minutes, et vous l’avez encore vu cet après-midi. Nous devons avoir cet état d’esprit. »
Gattuso s’est par ailleurs montré encouragé par les progrès tactiques de son équipe : « L’équipe commence à faire ce que nous voulons, un pressing haut, une ligne défensive haute, des duels en un contre un sur tout le terrain. Il y a de l’enthousiasme, nous travaillons bien, et c’est un plaisir de les entraîner. »
Hommage à Franco Baresi
Gattuso a conclu ses propos en rendant un hommage émouvant à la légende du Milan Baresi, qui est décédé vendredi. Il s'est souvenu de son ancien capitaine comme d'une figure vénérée qui a révolutionné le rôle de libéro dans le football moderne.
Présentant ses condoléances à la famille de Baresi, Gattuso a déclaré : « Condoléances à la famille. Quand je lui parlais, je me mettais au garde-à-vous : c'était le capitaine, un homme qui parlait peu et souriait peu, mais les quelques mots qu'il disait n'étaient jamais faux. »
En revenant plus largement sur l'héritage durable de Baresi, Gattuso a ajouté : « Il était unique, une légende. Il nous a quittés trop tôt, mais il est parti tenir compagnie à beaucoup de grands champions. Il restera dans l'histoire du football mondial, il aurait mérité un Ballon d'Or pour sa carrière, pour la manière dont il a changé le rôle de libéro. »
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Discipline et préparation de la saison
La Lazio a décidé de ne pas infliger de lourdes sanctions disciplinaires à Taylor après que la direction du club a considéré cet accrochage comme une friction interne de routine. L’effectif de Gattuso privilégie désormais la condition physique et la rigueur tactique à l’approche de la nouvelle saison. Les Biancocelesti lanceront leur saison de Serie A avec un déplacement sur la pelouse de Bologne le 24 août.
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