Gennaro Gattuso sort du silence sur l’altercation à l’entraînement avec Kenneth Taylor, tandis que l’entraîneur de la Lazio rend hommage à la « légende » Franco Baresi

S’exprimant après une victoire 6-3 en amical contre Avellino, avec des propos relayés par Alfredo Pedulla, Gattuso a rapidement cherché à désamorcer la polémique environnante. Il a insisté sur le fait que cette affaire interne avait été réglée en une demi-heure, sans aucune suite.

Évoquant son différend avec Taylor, Gattuso a déclaré : « L’autre jour, quelqu’un a pris du plaisir à écrire sur Taylor, mais cela fait partie du jeu. Ceux qui me connaissent savent comment je pense, quel est mon style. Pour moi, tout était terminé après trente minutes, et vous l’avez encore vu cet après-midi. Nous devons avoir cet état d’esprit. »

Gattuso s’est par ailleurs montré encouragé par les progrès tactiques de son équipe : « L’équipe commence à faire ce que nous voulons, un pressing haut, une ligne défensive haute, des duels en un contre un sur tout le terrain. Il y a de l’enthousiasme, nous travaillons bien, et c’est un plaisir de les entraîner. »