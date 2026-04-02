Gennaro Gattuso s'apprête à payer les conséquences du dernier fiasco de l'Italie en Coupe du monde, alors que deux candidats de renom se profilent pour succéder à la légende de l'AC Milan

Alors que la Fédération italienne entame un douloureux processus de reconstruction, deux poids lourds se sont déjà imposés comme les principaux candidats à la prise de commandement. Selon des informations de Sky Italia, Antonio Conte et Massimiliano Allegri figureraient en tête de liste des souhaits de la FIGC. Ces deux entraîneurs possèdent le palmarès d'élite nécessaire pour gérer la pression liée à la sélection nationale, bien qu'ils soient tous deux actuellement sous contrat avec de grands clubs. Conte, qui a mené les Azzurri à une campagne très honorable lors de l'Euro 2016, est actuellement aux commandes de Naples, tandis qu'Allegri a repris les rênes de Milan. Si les propriétaires de leurs clubs respectifs, Aurelio De Laurentiis et Gerry Cardinale, pourraient être réticents à se séparer de leurs entraîneurs en cours de projet, l'attrait du maillot bleu et d'une mission de reconstruction à long terme pourrait s'avérer difficile à refuser pour l'un ou l'autre de ces tacticiens.