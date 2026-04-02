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Muhammad Zaki

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Gennaro Gattuso s'apprête à payer les conséquences du dernier fiasco de l'Italie en Coupe du monde, alors que deux candidats de renom se profilent pour succéder à la légende de l'AC Milan

G. Gattuso
Italie
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
SSC Naples
AC Milan
Serie A
A. Conte
M. Allegri

Gennaro Gattuso devrait démissionner de son poste de sélectionneur de l'Italie après l'échec cuisant de la nation, qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Les Azzurri ont subi une défaite déchirante en barrage face à la Bosnie-Herzégovine, ce qui signifie que les quadruples champions du monde seront absents de la scène internationale pour la troisième fois consécutive.

  • C'est la fin pour Gattuso et Buffon

    Les retombées de la débâcle de mardi à Zenica se font déjà sentir, et la première victime semble être l'entraîneur. Bien que le président de la FIGC, Gabriele Gravina, lui ait initialement apporté son soutien public, la réalité de la situation laisse présager un départ inévitable. La légende de l'AC Milan avait succédé à Luciano Spalletti en juin dernier avec pour mission de mener l'équipe en Amérique du Nord, mais cet objectif a été spectaculairement manqué. Gianluigi Buffon devrait également partir. Le légendaire gardien de but, qui occupe le poste de chef de délégation de l'équipe depuis août 2023, devrait quitter ses fonctions en même temps que Gattuso.

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  • Allegri ConteGetty Images

    Deux poids lourds en lice

    Alors que la Fédération italienne entame un douloureux processus de reconstruction, deux poids lourds se sont déjà imposés comme les principaux candidats à la prise de commandement. Selon des informations de Sky Italia, Antonio Conte et Massimiliano Allegri figureraient en tête de liste des souhaits de la FIGC. Ces deux entraîneurs possèdent le palmarès d'élite nécessaire pour gérer la pression liée à la sélection nationale, bien qu'ils soient tous deux actuellement sous contrat avec de grands clubs. Conte, qui a mené les Azzurri à une campagne très honorable lors de l'Euro 2016, est actuellement aux commandes de Naples, tandis qu'Allegri a repris les rênes de Milan. Si les propriétaires de leurs clubs respectifs, Aurelio De Laurentiis et Gerry Cardinale, pourraient être réticents à se séparer de leurs entraîneurs en cours de projet, l'attrait du maillot bleu et d'une mission de reconstruction à long terme pourrait s'avérer difficile à refuser pour l'un ou l'autre de ces tacticiens.

  • La pression politique s'intensifie sur les dirigeants de la FIGC

    La crise s'est étendue bien au-delà du terrain, touchant les plus hautes sphères du gouvernement italien. Le ministre des Sports, Andrea Abodi, n'a pas mâché ses mots, appelant à une refonte totale du système. Il a récemment déclaré : « Il est évident que le football italien doit être reconstruit, et ce processus doit commencer par un renouvellement de la direction de la FIGC. » Le sentiment d’embarras national est palpable, beaucoup considérant cela comme un échec de l’ensemble de la structure du football en Italie. Avec une réunion du conseil de la fédération prévue la semaine prochaine, la pression sur Gravina pour qu’il démissionne s’intensifie. Le président de la Lazio et sénateur Claudio Lotito a même lancé une pétition officielle au Sénat pour forcer un changement à la tête de la fédération.

  • Italien vs. BosnienIMAGO / EPA

    Quelle est la prochaine étape pour les Azzurri ?

    Celui qui succédera à Gattuso devra relever le défi colossal de reconstruire une équipe en ruine. Le recul de l'Italie au classement mondial et la perte de son prestige international font de ce poste l'un des plus difficiles du football mondial. La fédération doit agir rapidement pour trouver un successeur, qu'il s'agisse d'un retour de Conte ou d'une première expérience internationale pour Allegri. L'avenir du football italien étant en jeu, cette nomination sera la plus cruciale de l'histoire moderne du pays.