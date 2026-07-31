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Gennaro Gattuso expulse une star de la Lazio d’une séance d’entraînement après un échange verbal houleux entre le nouvel entraîneur et le milieu de terrain
Gattuso écarte Taylor d’entrée
La séance d'entraînement de la Lazio à Formello a été marquée par des tensions après que le nouvel entraîneur Gattuso a ordonné à Taylor de quitter le terrain prématurément. L'incident a commencé lorsque Taylor s'est plaint d'un coup reçu, avant de mal réagir à une remontrance de son entraîneur. Refusant d'accepter la réaction du joueur, Gattuso a interrompu la séance et a crié fermement en pointant vers la sortie : « Vai fuori ! », soit « Dehors ! »
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Les tensions se sont ravivées après la réprimande
Taylor a été renvoyé aux vestiaires après avoir répondu à Gattuso, un entraîneur réputé pour exiger une intensité féroce et une discipline stricte depuis sa carrière de joueur. Selon un rapport de calciomercato.com, l’altercation verbale a éclaté un peu plus d’une heure après le début de la séance matinale. Le milieu de terrain néerlandais n’a opposé aucune autre résistance, a retiré sa chasuble et a quitté le terrain avant la reprise de l’entraînement.
Le club minimise une dispute interne
Taylor est arrivé dans la capitale italienne lors du mercato de janvier après que la Lazio l'a recruté à l'Ajax pour 17 millions d'euros sous Maurizio Sarri. Selon des informations de Radio Laziale et Il Messaggero, le club considère cet accrochage comme une affaire interne de routine et ne devrait pas infliger de lourdes sanctions disciplinaires. Les deux parties auraient discuté avec le département sportif pour résoudre la situation avant la séance de l'après-midi.
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Gattuso fixe des normes strictes
La Lazio doit rétablir l’harmonie dans le vestiaire afin que l’effectif soit pleinement prêt à l’approche de la nouvelle campagne de Serie A. Gattuso a été recruté pour apporter de la stabilité après une saison agitée sous les ordres de Sarri, qui a vu la Lazio terminer neuvième du classement la saison dernière. Taylor doit désormais faire preuve d’un engagement total et s’adapter rapidement aux exigences élevées fixées par son nouvel entraîneur principal.
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