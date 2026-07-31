La séance d'entraînement de la Lazio à Formello a été marquée par des tensions après que le nouvel entraîneur Gattuso a ordonné à Taylor de quitter le terrain prématurément. L'incident a commencé lorsque Taylor s'est plaint d'un coup reçu, avant de mal réagir à une remontrance de son entraîneur. Refusant d'accepter la réaction du joueur, Gattuso a interrompu la séance et a crié fermement en pointant vers la sortie : « Vai fuori ! », soit « Dehors ! »



