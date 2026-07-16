Le Genoa entame ce lundi son stage d’été à Moena, dans le Trentin. L’information a été communiquée par le club rossoblù via ses canaux officiels. La première séance est fixée à 18 heures sur la pelouse du Campo Sportivo Benatti : après un échauffement en salle, le groupe rejoindra le terrain.
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Gênes : la liste officielle des joueurs retenus pour le stage de préparation a été dévoilée
Daniele De Rossi a officialisé la liste des 31 joueurs convoqués. Après leurs performances convaincantes lors de la Coupe du monde face à la Norvège et au Mexique, les défenseurs centraux Ostigard et Vásquez rejoindront le groupe dans les prochains jours pour retrouver le reste de l’équipe.
Voici la liste complète des joueurs convoqués : Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco et Wiafe (à partir du 22 juillet).
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