Gênes : la liste officielle des joueurs retenus pour le stage de préparation a été dévoilée

Daniele De Rossi a officialisé la liste des 31 joueurs convoqués. Après leurs performances convaincantes lors de la Coupe du monde face à la Norvège et au Mexique, les défenseurs centraux Ostigard et Vásquez rejoindront le groupe dans les prochains jours pour retrouver le reste de l’équipe.





Voici la liste complète des joueurs convoqués : Amorim, Baldanzi, Barbini, Bijlow, Colombo, Doucouré, Doumbia, Ellertsson, Frendrup, Gecaj, Gibertini, Grossi, Havel, Klysis, Marcandalli, Martin, Masini, Meichtry, Messias, Mihelsons, Norton-Cuffy, Nuredini, Otoa, Puczka, Sabelli, Sommariva, Stolz, Vaz, Venturino, Vitinha, Vogliacco et Wiafe (à partir du 22 juillet).











