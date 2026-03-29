Goal.com
En direct
Genoa CFC v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduit par

Gênes, Ekuban : « De Rossi me crie que je suis une honte pour le football. Il nous a motivés avant le match contre la Juve »

Genoa
C. Ekuban
Juventus
D. De Rossi
Juventus vs Genoa
Serie A

Une interview amusante de l'attaquant ghanéen à l'approche de la reprise du championnat. La Juve affrontera Gênes

Depuis l'arrivée de Daniele De Rossi sur le banc, le Genoa semble avoir tourné la page, passé à la vitesse supérieure et accéléré pour s'éloigner de la zone de relégation, où la situation est extrêmement compliquée.


Pour évoquer la course finale de cette saison, Caleb Ekuban, attaquant italo-ghanéen né en 1994, s'est confié aux micros de Sky Sport. Il a parlé de sa relation très particulière avec son entraîneur et de la façon dont les Rossoblu se préparent pour le match contre la Juventus, prévu après la trêve internationale.


  • HORS DU TERRAIN ET L'ITALIE

    « La seule chose que je peux faire quand je suis à la maison et qu'il n'y a pas les enfants, c'est de m'installer sur le canapé pour regarder d'autres sports. Je vais suivre Sinner et j'espère que l'équipe nationale se qualifiera pour la Coupe du monde. Il y a deux anciens coéquipiers de cette équipe nationale : outre Retegui, il y a aussi eu Calafiori ici, même si ce n'était que pour une courte période. C'est un très bon garçon lui aussi, je lui souhaite le meilleur. Je n'ai pas envoyé de messages, notamment parce que je pense qu'ils vont en recevoir énormément. Ceux qui sont à leurs côtés auront pour tâche de les rassurer et de leur donner une motivation supplémentaire. Nous sommes là pour les soutenir, espérons que tout se passera bien. »

    • Publicité

  • DE ROSSI ET LES CRIS

    « De Rossi me criait que j’étais un scandale du football et que je me présentais aux entraînements en pantoufles, mais ça ne fait rien. S’il a besoin de se défouler comme ça sur le terrain, je le laisse faire. Il insuffle du courage aux attaquants, c’est pour moi le mot juste. En voulant attaquer la surface adverse pour faire monter plus de joueurs vers l’avant, le centre de gravité s’est relevé grâce à lui, ce qui nous offre davantage d’occasions et de chances de marquer. »

  • LE CHŒUR

    « Les chants des supporters ? Ça m'a rapproché encore plus d'eux, ça m'a fait prendre conscience que les gens, au-delà des chiffres et des performances, voulaient voir la sueur, et j'essaie toujours de quitter le terrain épuisé, après avoir tout donné pour l'équipe. Voir des supporters et un public qui le reconnaît, c'est le summum. »

  • DE ROSSI NOUS A MOTIVÉS POUR LE MATCH CONTRE LA JUVE

    « Contre la Juventus, ce sera un match très disputé, eux aussi ont besoin de points pour la course à la Ligue des champions. Nous allons essayer d’y aller bien préparés, pour livrer bataille et ramener quelques points à la maison. Nous n’avons pas encore vraiment commencé à parler de la Juve, il manque beaucoup de joueurs en sélection. Mais il y a deux jours, De Rossi nous a motivés en disant que c’était un match aussi important que ceux contre la Roma, l’Inter et le Milan, et qu’il fallait se battre pour ramener les points à la maison ». 

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Genoa crest
Genoa
GEN