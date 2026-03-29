Gênes, Ekuban : « De Rossi me crie que je suis une honte pour le football. Il nous a motivés avant le match contre la Juve »

Depuis l'arrivée de Daniele De Rossi sur le banc, le Genoa semble avoir tourné la page, passé à la vitesse supérieure et accéléré pour s'éloigner de la zone de relégation, où la situation est extrêmement compliquée.





Pour évoquer la course finale de cette saison, Caleb Ekuban, attaquant italo-ghanéen né en 1994, s'est confié aux micros de Sky Sport. Il a parlé de sa relation très particulière avec son entraîneur et de la façon dont les Rossoblu se préparent pour le match contre la Juventus, prévu après la trêve internationale.



