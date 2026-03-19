Gênes, De Rossi : « Marcandalli me rappelle Rudiger quand il jouait à la Roma : un physique digne de la Premier League, le genre de défenseur qui fait fureur aujourd'hui »

NORTON-CUFFY - « Il va bien. Sabelli a été trop performant contre la Roma pour que je le laisse sur le banc. Lui, comme les autres, est « victime » des choix que je fais en fonction de ce que je vois. Mais c'est un joueur qui a un avenir brillant et prometteur. »

BALDANZI ET ONANA - « Ils vont bien tous les deux. Tommaso s'entraîne régulièrement avec nous et obtient d'excellents résultats. À Vérone, je voulais l’avoir dans le groupe, mais je savais qu’il ne pouvait pas jouer car il s’était peu entraîné. Il peut jouer dès le début, il ne peut pas faire tout le match, mais il va bien. Onana s’est fait une entorse sous mes yeux il y a une semaine, hier il se sentait assez bien. On verra aujourd’hui et s’il va bien, on le mettra sur le banc ».

MARCANDALLI - « Quand on obtient de tels résultats, certaines choses vont mieux qu’avant. On part de la performance individuelle des joueurs, puis il y a des parcours qui suivent leur propre dynamique. Marcandalli est né en 2002, il a acquis de l’expérience en Serie B et en Serie A. Il m’a tout de suite impressionné. Il y a des chemins qui se croisent, des entraîneurs et des joueurs qui s’entendent bien. Le joueur fait preuve de plus de régularité, il est plus serein. C’est un joueur qui comprend tout et qui possède des qualités physiques dignes de la Ligue des champions, celles des joueurs à la mode actuellement. Il doit encore travailler un peu son contrôle du ballon et sa lecture du jeu. Mais son physique est celui des défenseurs d’Arsenal ou de Chelsea. Il me rappelle les premières années de Rudiger à la Roma, un joueur encore immature mais qui, physiquement, était une force de la nature.

BALDANZI - « Nous élaborons notre stratégie de match en fonction de l’adversaire. L’Udinese compte quatre ou cinq joueurs de très haut niveau, des footballeurs qui évolueront très bientôt dans les meilleures équipes de Serie A et en Europe. Nous avons un Baldanzi de plus, nous devons nous concentrer sur le match et nous allons affronter des joueurs très forts, capables de renverser la situation comme Vérone, mais avec des qualités supérieures à celles de l’Hellas. Nous devrons jouer en équipe ; au « Bentegodi », le fait de ne pas avoir sous-estimé l’adversaire a porté ses fruits. Il ne faudrait surtout pas le faire à domicile. »