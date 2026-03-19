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Gênes, De Rossi : « Marcandalli me rappelle Rudiger quand il jouait à la Roma : un physique digne de la Premier League, le genre de défenseur qui fait fureur aujourd'hui »

La conférence de presse de l'entraîneur, qui vient de remporter deux victoires cruciales à la tête du Grifone

« On ne peut pas aborder la trêve sans un résultat positif, car nous ne sommes pas encore sauvés », a déclaré Daniele De Rossi, l'entraîneur du Genoa, lors d'une conférence de presse en vue du match contre l'Udinese comptant pour la 30e journée du championnat. « Si nous jouons un match marqué par l’engagement, le stade nous suivra et nous donnera l’impression que tout est plus facile. Jouer à domicile dans l’ambiance des derniers matchs serait un excellent avantage pour nous. »

« C’est agréable de revenir sur le terrain quand on a gagné le dernier match et que la dernière image de son stade est celle d’une fête. Au-delà de tout ce que nous disons, ce qui doit rester clair, c’est que nous ne sommes pas encore sauvés. Il nous manque encore beaucoup de points. Nous sommes sur la bonne voie pour le maintien, mais nous ne sommes pas encore sauvés et les joueurs le savent. »


  • INDIVIDUELS

    NORTON-CUFFY - « Il va bien. Sabelli a été trop performant contre la Roma pour que je le laisse sur le banc. Lui, comme les autres, est « victime » des choix que je fais en fonction de ce que je vois. Mais c'est un joueur qui a un avenir brillant et prometteur. »

    BALDANZI ET ONANA - « Ils vont bien tous les deux. Tommaso s'entraîne régulièrement avec nous et obtient d'excellents résultats. À Vérone, je voulais l’avoir dans le groupe, mais je savais qu’il ne pouvait pas jouer car il s’était peu entraîné. Il peut jouer dès le début, il ne peut pas faire tout le match, mais il va bien. Onana s’est fait une entorse sous mes yeux il y a une semaine, hier il se sentait assez bien. On verra aujourd’hui et s’il va bien, on le mettra sur le banc ».

    MARCANDALLI - « Quand on obtient de tels résultats, certaines choses vont mieux qu’avant. On part de la performance individuelle des joueurs, puis il y a des parcours qui suivent leur propre dynamique. Marcandalli est né en 2002, il a acquis de l’expérience en Serie B et en Serie A. Il m’a tout de suite impressionné. Il y a des chemins qui se croisent, des entraîneurs et des joueurs qui s’entendent bien. Le joueur fait preuve de plus de régularité, il est plus serein. C’est un joueur qui comprend tout et qui possède des qualités physiques dignes de la Ligue des champions, celles des joueurs à la mode actuellement. Il doit encore travailler un peu son contrôle du ballon et sa lecture du jeu. Mais son physique est celui des défenseurs d’Arsenal ou de Chelsea. Il me rappelle les premières années de Rudiger à la Roma, un joueur encore immature mais qui, physiquement, était une force de la nature.

    BALDANZI - « Nous élaborons notre stratégie de match en fonction de l’adversaire. L’Udinese compte quatre ou cinq joueurs de très haut niveau, des footballeurs qui évolueront très bientôt dans les meilleures équipes de Serie A et en Europe. Nous avons un Baldanzi de plus, nous devons nous concentrer sur le match et nous allons affronter des joueurs très forts, capables de renverser la situation comme Vérone, mais avec des qualités supérieures à celles de l’Hellas. Nous devrons jouer en équipe ; au « Bentegodi », le fait de ne pas avoir sous-estimé l’adversaire a porté ses fruits. Il ne faudrait surtout pas le faire à domicile. »

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  • MOUVEMENT NATIONAL

    « Je pense que trop souvent, nous, les entraîneurs, lorsque nous perdons en Europe, nous mettons en cause le football de formation italien. L'Inter a atteint la finale de la Ligue des champions l'année dernière, Barcelone a remporté de nombreux titres et son centre de formation est toujours le même. Le football évolue, le football va changer. Nous-mêmes, nous allons changer. En quelques années, j'ai changé d'avis sur le type de joueur que je voudrais avoir. Et puis, il arrive qu’on perde de justesse contre le Bayern Munich parce qu’ils ont des joueurs qui valent 50, 60 ou 70 millions d’euros, qu’ils dénichent un peu partout dans le monde dans les différents centres de formation. Il ne faut pas faire de procès, encore moins à l’Atalanta qui va disputer un huitième de finale honorable en Ligue des champions et qui perd contre une équipe plus forte. Pour en venir à la sélection nationale, nous devons être moins critiques et plus de vrais supporters. Si ça se passe mal, il y aura une révolte et on aura le temps de parler de Gravina, Gattuso, Buffon. Pour l’instant, on joue contre l’Irlande du Nord et si on passe, on affrontera le Pays de Galles et la Bosnie, et je ne pense pas que leurs centres de formation soient meilleurs que les nôtres. Il faudrait maintenant arrêter de juger et dire un mot de plus à Rino.

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