Le Genoa, dirigé par Daniele De Rossi, cherche à décrocher sa première victoire en championnat, restant bloqué à 0 point au classement. Sur la route du Genoa se dresse la surprise Frosinone, avec 6 points en trois matches et Raimondo dans une forme exceptionnelle, après avoir inscrit deux doublés lors des deux dernières journées.









Malgré les défaites, De Rossi ne change presque rien, voire rien du tout : après le but qu'il a marqué lors de sa première apparition, il pourrait de nouveau s'appuyer sur Osimhen en pointe aux côtés de Colombo. Sur le côté droit, l'ancien joueur de l'Udinese Ehizibue pourrait disputer son premier match comme titulaire.





À Frosinone, après les rumeurs du mercato, Alvini pourrait de nouveau titulariser le précieux Ghedjemis, sur le côté droit, dans le système 4-2-3-1 habituel et éprouvé. Bracaglia et Oyono devraient occuper les postes de latéraux.







