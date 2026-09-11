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Genoa CFC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

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Gênes contre Frosinone, où voir le match à la télévision et en streaming : chaîne, horaire, compositions

Genoa vs Frosinone
Serie A
Genoa
Frosinone

Le Genoa, dirigé par Daniele De Rossi, cherche sa première victoire de la saison face à la surprise Frosinone : voici toutes les informations sur le match

Le Genoa, dirigé par Daniele De Rossi, cherche à décrocher sa première victoire en championnat, restant bloqué à 0 point au classement. Sur la route du Genoa se dresse la surprise Frosinone, avec 6 points en trois matches et Raimondo dans une forme exceptionnelle, après avoir inscrit deux doublés lors des deux dernières journées.



Malgré les défaites, De Rossi ne change presque rien, voire rien du tout : après le but qu'il a marqué lors de sa première apparition, il pourrait de nouveau s'appuyer sur Osimhen en pointe aux côtés de Colombo. Sur le côté droit, l'ancien joueur de l'Udinese Ehizibue pourrait disputer son premier match comme titulaire.


À Frosinone, après les rumeurs du mercato, Alvini pourrait de nouveau titulariser le précieux Ghedjemis, sur le côté droit, dans le système 4-2-3-1 habituel et éprouvé. Bracaglia et Oyono devraient occuper les postes de latéraux.



  • Gênes - Frosinone : la chaîne de diffusion et le direct

    Le match : Gênes-Frosinone

    La date : samedi 12 septembre 2026

    L'heure : 15h00

    La chaîne de diffusion : stc

    La diffusion en direct : stc

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  • Genoa-Frosinone : les compositions probables

    Genoa (3-5-2) : Bielov ; Marcandalli, Ostigard, Vasquez ; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Sao, Ellertsson ; Osmajic, Colombo.

    Frosinone (4-2-3-1) : Palmisani ; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia ; Calo, Mazzini ; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze ; Raimondo.

  • Où regarder le match Genoa - Frosinone à la télévision

    Le match de Serie A entre Gênes et Frosinone sera diffusé en direct à la télévision via stc grâce à l'application dédiée aux téléviseurs intelligents compatibles, ou en utilisant des consoles de jeux vidéo (PlayStation, Xbox), le TIMVISION Box, ou des appareils tels que Google Chromecast et Amazon Fire Stick TV.

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  • Où regarder le match Genoa - Frosinone en direct

    Gênes-Frosinone sera également disponible en streaming sur des appareils tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et de bureau grâce à stc, en téléchargeant l'application ou en accédant au site officiel de la plateforme.

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