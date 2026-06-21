Gazzetta - Milan, le silence règne. Kirovski peine à dialoguer avec Ibrahimovic, personne n'était présent au dîner organisé par le club : tous les coulisses de l'affaire

Comme le souligne *La Gazzetta dello Sport*, le marché des transferts milanais est au point mort : les seuls mouvements concernent Milan Futuro, avec l’arrivée de Guarnier, et, seul transfert pour l’équipe première, le retour de Camarda au club. De plus, privé des recettes liées à la qualification pour la prochaine Ligue des champions, le Milan devra vendre quelques joueurs pour équilibrer son budget et éviter de dégager un déficit.





Cette période d’attente et d’incertitude se traduit par un certain flou dans l’organisation du club. D’après les informations de la Gazzetta, Jovan Kirovski, pressenti pour un poste de direction, peine même à joindre Zlatan Ibrahimović, actuellement commentateur de la Coupe du monde.





Ce vide du pouvoir se ressent aussi dans les relations avec les institutions : le club ignore encore qui le représentera lors de l’assemblée électorale de la FIGC pour élire le nouveau président. Selon la Rosea, le président Scaroni devrait être présent, tandis que la présence de Cardinale reste à confirmer. Aucun autre dirigeant rossonero ne prendra part au dîner informel qui précédera l’assemblée et auquel les autres grands clubs de Serie A ont déjà confirmé leur présence.