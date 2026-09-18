Gerry Cardinale a choisi Ruben Amorim après un large casting, rappelle la Gazzetta dello Sport, convaincu par son jeune âge et par une idée de football offensive et dominante : possession, agressivité, intensité et recherche du but de plus. Un projet né de la déception suscitée par l’AC Milan 2025-2026 et accompagné d’un mercato de premier ordre. Après seulement cinq matches et une seule défaite, donc, la confiance envers l’entraîneur reste intacte, selon le quotidien : le technicien portugais est solidement installé sur le banc et le propriétaire continue de le soutenir.





La demande, toutefois, est tout aussi claire, poursuit l’analyse de la Gazzetta : inverser immédiatement la tendance. À commencer par le match contre Lecce et surtout lors du prochain cycle de neuf rencontres, dont cinq à l’extérieur, entre Serie A et Ligue Europa. Un calendrier qui imposera à l’AC Milan de la continuité et des réponses sur le terrain.