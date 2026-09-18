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Gianluca Minchiotti
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Gazzetta - Milan, confiance en Amorim, seul à Milanello après Benfica et sans dirigeants avec qui échanger sur des questions tactiques

Milan AC
R. Amorim

Après la défaite contre Benfica, moment difficile pour l’AC Milan et son entraîneur

Gerry Cardinale a choisi Ruben Amorim après un large casting, rappelle la Gazzetta dello Sport, convaincu par son jeune âge et par une idée de football offensive et dominante : possession, agressivité, intensité et recherche du but de plus. Un projet né de la déception suscitée par l’AC Milan 2025-2026 et accompagné d’un mercato de premier ordre. Après seulement cinq matches et une seule défaite, donc, la confiance envers l’entraîneur reste intacte, selon le quotidien : le technicien portugais est solidement installé sur le banc et le propriétaire continue de le soutenir.


La demande, toutefois, est tout aussi claire, poursuit l’analyse de la Gazzetta : inverser immédiatement la tendance. À commencer par le match contre Lecce et surtout lors du prochain cycle de neuf rencontres, dont cinq à l’extérieur, entre Serie A et Ligue Europa. Un calendrier qui imposera à l’AC Milan de la continuité et des réponses sur le terrain.

  • Amorim, de son côté, vit la pression en première ligne. Après la nuit européenne, il est resté seul à Milanello, raconte la Gazzetta, où il a passé la nuit à réfléchir au moment que traverse l’équipe (il n’y a pas de dirigeants avec qui il puisse échanger sur des sujets strictement tactiques). Il veut faire écran pour le groupe et ne se dérobe pas face au défi qu’il a choisi il y a quelques mois. Après deux mois de travail et les victoires initiales contre le Torino et Venise, le technicien a reconnu le pas en arrière de l’AC Milan, surtout sur le plan du jeu et de l’intensité. C’est précisément à partir de ces deux aspects que repartira le travail des prochains jours.

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