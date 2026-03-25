Rafael Leão a manqué la dernière journée de championnat, remportée 3-2 par le Milan contre Turin, en raison d'un état physique qui n'était pas optimal. Mais concernant cette non-sélection, La Gazzetta dello Sport révèle les coulisses de l'affaire : cette décision est intervenue après un échange, la veille du match, avec Massimiliano Allegri, au cours duquel l'entraîneur lui avait demandé d'aider davantage l'équipe, ce à quoi il avait répondu « Je n'y arrive pas ». L'entraîneur a alors décidé de ne pas sélectionner Leao, qui s'est retrouvé déconcerté par la situation.
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Gazzetta – La demande d'Allegri et la réponse surprenante de Leao : « Je n'y arrive pas ». Pourquoi il n'a pas été convoqué pour le match contre Turin : les coulisses
LA DEMANDE
Les problèmes de pubalgie pèsent sur la saison du Portugais, qui peine à courir comme avant, mais l'entraîneur, de son côté, attend de son numéro 10 qu'il s'investissedavantage en défense. Leão était et reste absolument central dans les schémas d'Allegri, comme le montre la gestion de ces derniers mois, durant lesquels le joueur né en 1999 a souvent été laissé sur le terrain, malgré sa blessure à l'adducteur.
EN ROUTE VERS NAPLES
L'entraîneur souhaite le retrouver en pleine forme pour la fin de saison, à commencer par le match contre Naples : l'idée, s'il est en forme, est de le titulariser dès la première minute aux côtés de Christian Pulisic, en le préférant à Christopher Nkunku. Le Portugais suit actuellement un traitement, effectue des exercices légers, des entraînements dosés et passe des examens médicaux pour surveiller l'état de santé de son muscle : la pubalgie de l'adducteur droit doit être traitée avec beaucoup de patience, même si cela implique de décliner la convocation du sélectionneur Roberto Martinez, notamment en raison du style de jeu de l'ancien joueur du Sporting.
L'AVENIR
À l'heureactuelle, l'avenir de Leao au Milan semble très incertain, étant donné que les négociations concernant sa prolongation semblent s'être soudainement interrompues : les discussions sont au point mort et le club réfléchit à la marche à suivre. Une situation qui ouvre la voie à différents scénarios, l'avenir de l'attaquant restant encore à écrire : il n'est pas question de rupture, mais d'une pause qui modifie l'équilibre des forces. Le club devra donc évaluer avec soin chaque option possible. Le marché des transferts pourrait également entrer en jeu avec ses différents scénarios, surtout si la situation ne se débloque pas.