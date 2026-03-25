Gazzetta – La demande d'Allegri et la réponse surprenante de Leao : « Je n'y arrive pas ». Pourquoi il n'a pas été convoqué pour le match contre Turin : les coulisses

L'entraîneur souhaite le retrouver en pleine forme pour la fin de saison, à commencer par le match contre Naples : l'idée, s'il est en forme, est de le titulariser dès la première minute aux côtés de Christian Pulisic, en le préférant à Christopher Nkunku. Le Portugais suit actuellement un traitement, effectue des exercices légers, des entraînements dosés et passe des examens médicaux pour surveiller l'état de santé de son muscle : la pubalgie de l'adducteur droit doit être traitée avec beaucoup de patience, même si cela implique de décliner la convocation du sélectionneur Roberto Martinez, notamment en raison du style de jeu de l'ancien joueur du Sporting.