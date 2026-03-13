Goal.com
Gazzetta - Juventus, Vlahovic vers le oui : le renouvellement pourrait être seulement pour un an

Les négociations pour le renouvellement du contrat du Serbe avec les Bianconeri avancent : il y a du nouveau concernant la durée possible du contrat.

L'avenir de Dusan Vlahovic reste l'un des points centraux du mercato de la Juventus. La longue absence de l'attaquant serbe, immobilisé depuis fin novembre et prêt à faire son retour demain avec l'Udinese, n'a pas apporté de nouveautés concernant son départ, les différentes pistes (Bayern, Barcelone) s'étant refroidies.

À la Continassa, la question est liée à la nécessité de redessiner l'attaque. Repartir avec Vlahovic n'est pas une hypothèse à écarter : l'attaquant retrouverait en effet un environnement qu'il connaît et surtout la confiance de Luciano Spalletti, qui, avant sa blessure, l'avait promu titulaire au poste de numéro 9, le considérant comme fonctionnel à son système de jeu, et qui est maintenant impatient de le voir sur le terrain.

  • L'ARGENT

    Sur le plan économique, les premières discussions ont également porté sur la question du salaire. La Juventus serait prête à proposer environ 6 millions d'euros par saison, pouvant aller jusqu'à 7 millions avec les primes, un montant similaire à celui de la jeune star Kenan Yildiz. Il s'agit d'une nette réduction par rapport aux 12 millions d'euros que l'attaquant peut atteindre au cours de la dernière année de son contrat actuel, signé en 2022.

  • COURTE DURÉE

    La durée du renouvellement éventuel reste également ouverte : selon la Gazzetta dello Sport, un accord à court terme, d'un ou deux ans, serait également envisagé. Une solution qui garantirait à la Juve une certaine sécurité technique et donnerait à Vlahovic la possibilité de se relancer avec Spalletti avant d'éventuels nouveaux choix de carrière. Le climat, souligne la Gazzetta, semble plus détendu que l'été dernier : le père Milos participe de plus en plus souvent aux réunions informelles, signe d'un dialogue rouvert après les tensions de l'année dernière. 

