Gazzetta - Juventus, Vlahovic vers le oui : le renouvellement pourrait être seulement pour un an

L'avenir de Dusan Vlahovic reste l'un des points centraux du mercato de la Juventus. La longue absence de l'attaquant serbe, immobilisé depuis fin novembre et prêt à faire son retour demain avec l'Udinese, n'a pas apporté de nouveautés concernant son départ, les différentes pistes (Bayern, Barcelone) s'étant refroidies.

À la Continassa, la question est liée à la nécessité de redessiner l'attaque. Repartir avec Vlahovic n'est pas une hypothèse à écarter : l'attaquant retrouverait en effet un environnement qu'il connaît et surtout la confiance de Luciano Spalletti, qui, avant sa blessure, l'avait promu titulaire au poste de numéro 9, le considérant comme fonctionnel à son système de jeu, et qui est maintenant impatient de le voir sur le terrain.