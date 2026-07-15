L'avenir d'Emiliano « Dibu » Martínez suscite toujours plus d'interrogations. Aston Villa a réaffirmé publiquement que le gardien argentin, aligné ce soir en demi-finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre, n'est pas à vendre. Toutefois, selon La Gazzetta dello Sport, cette prise de position du club anglais n'aurait pas été bien accueillie par le champion du monde, déterminé à quitter Birmingham pour rejoindre la Juventus.
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Gazzetta - Juventus : Martinez, rupture avec Aston Villa. « Le Dibu » veut rejoindre Turin et est prêt à entrer en conflit avec les Villans
Selon les informations transmises par ses agents, Martinez serait prêt à mener un bras de fer pour obtenir son départ. La première proposition de la Juventus, d’un montant de 6,5 millions d’euros, a été rejetée : les Villans maintiennent leur demande de 12 millions pour libérer le gardien. Si le directeur sportif Damian Vidagany campe sur ses positions, le dossier reste ouvert et devrait se régler sur le plan financier.
À la Continassa, la prudence reste de mise. La Juventus surveille le dossier, mais a déjà activé la piste menant à Guglielmo Vicario, désigné comme alternative principale au cas où les discussions sur « Dibu » devaient définitivement échouer.
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