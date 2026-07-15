Selon les informations transmises par ses agents, Martinez serait prêt à mener un bras de fer pour obtenir son départ. La première proposition de la Juventus, d’un montant de 6,5 millions d’euros, a été rejetée : les Villans maintiennent leur demande de 12 millions pour libérer le gardien. Si le directeur sportif Damian Vidagany campe sur ses positions, le dossier reste ouvert et devrait se régler sur le plan financier.





À la Continassa, la prudence reste de mise. La Juventus surveille le dossier, mais a déjà activé la piste menant à Guglielmo Vicario, désigné comme alternative principale au cas où les discussions sur « Dibu » devaient définitivement échouer.







