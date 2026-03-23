Gazzetta - Gasperini : silence et tension dans les vestiaires après le match contre Lecce, les coulisses

Le parcours de cette première saison de Gasperini à Trigoria a donné lieu à de nombreuses déclarations de l'entraîneur, notamment en matière de mercato, liées à l'absence de certains joueurs qu'il jugeait essentiels et, selon la Gazzetta, « à l'incapacité du club – selon lui – de réaliser les coups de marché demandés ». On pense ici aux cas de Sancho et Fabio Silva, mais aussi à ceux de Raspadori et Zirkzee. L’arrivée de Malen a sans aucun doute ramené le calme au cours des premières semaines, mais au cours du dernier mois, le ralentissement en championnat et l’élimination en huitièmes de finale de l’Europa League ont fait monter la pression et la tension.





La curiosité grandit donc autour de l’humeur de Gasperini dans la dernière ligne droite de la saison, conclut l’analyse de laRosea, alors que la Roma est en quête d’une qualification en Ligue des champions encore possible, surtout après les trois points pris contre Lecce.





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