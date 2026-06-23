À la tête de la FIGC, Giovanni Malagò,fraîchement élu avec plus de 68 % des suffrages face à Giancarlo Abete, engage immédiatement des choix décisifs. La Nazionale, sans sélectionneur depuis la démission de Gennaro Gattuso le 3 avril (après l’échec de la qualification au Mondial) et sans directeur technique depuis le départ de Gigi Buffon, constitue désormais sa priorité absolue.
Traduit par
Gazzetta dello Sport - Malagò a choisi Maldini pour redonner un nouveau souffle à l'équipe nationale : Conte reprend l'avantage sur Mancini pour le poste de sélectionneur
Maldini et Conte
Selon La Gazzetta dello Sport, le nouveau président de la Fédération italienne de football veut allervite. Il aurait déjà choisi le responsable du projet « Italia a 360° », chargé de proposer au Conseil fédéral le futur sélectionneur. Malagò a désigné Paolo Maldini comme figure de proue à Coverciano, avec pour mission de choisir l’entraîneur capable de nous relancer après trois éliminations douloureuses de la Coupe du monde et un Euro 2024 où nous n’avons pas été à la hauteur. Selon *La Gazzetta dello Sport*, le nom d’Antonio Conte susciterait aujourd’hui davantage d’intérêt qu’un retour de Roberto Mancini.
L'assist de De Laurentiis
Selon le quotidien milanais, l’ancien entraîneur de Naples bénéficie d’un solide appui au sein de la Serie A, notamment de son ex-président Aurelio De Laurentiis. Pour Conte, il s’agirait d’un retour, lui qui avait déjà mené la Nazionale de 2014 à 2016, avec un Euro prometteur et un groupe soudé. Reste un salaire inférieur à celui de Mancini, seulement tenable grâce à l’appui de sponsors. L’entraîneur originaire de Jesi reste pleinement en lice : il a résilié son contrat avec Al Sadd après avoir remporté le championnat qatari et s’est dit prêt à réparer la fracture causée par son départ retentissant du 15 août 2023, tout en acceptant un salaire conforme aux critères de la Fédération.