Gazzetta dello Sport - Malagò a choisi Maldini pour redonner un nouveau souffle à l'équipe nationale : Conte reprend l'avantage sur Mancini pour le poste de sélectionneur

Selon le quotidien milanais, l’ancien entraîneur de Naples bénéficie d’un solide appui au sein de la Serie A, notamment de son ex-président Aurelio De Laurentiis. Pour Conte, il s’agirait d’un retour, lui qui avait déjà mené la Nazionale de 2014 à 2016, avec un Euro prometteur et un groupe soudé. Reste un salaire inférieur à celui de Mancini, seulement tenable grâce à l’appui de sponsors. L’entraîneur originaire de Jesi reste pleinement en lice : il a résilié son contrat avec Al Sadd après avoir remporté le championnat qatari et s’est dit prêt à réparer la fracture causée par son départ retentissant du 15 août 2023, tout en acceptant un salaire conforme aux critères de la Fédération.