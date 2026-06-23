Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Grafica CM Maldini Nazionale 16.9Calciomercato/Getty Images

Traduit par

Gazzetta dello Sport - Malagò a choisi Maldini pour redonner un nouveau souffle à l'équipe nationale : Conte reprend l'avantage sur Mancini pour le poste de sélectionneur

Italie
A. Conte
R. Mancini
P. Maldini

Le nouveau président de la fédération accélère : l’ex-capitaine du Milan devrait prendre le poste de directeur technique, tandis que l’ancien entraîneur de Naples doit encore s’accorder sur son salaire.

À la tête de la FIGC, Giovanni Malagò,fraîchement élu avec plus de 68 % des suffrages face à Giancarlo Abete, engage immédiatement des choix décisifs. La Nazionale, sans sélectionneur depuis la démission de Gennaro Gattuso le 3 avril (après l’échec de la qualification au Mondial) et sans directeur technique depuis le départ de Gigi Buffon, constitue désormais sa priorité absolue.

  • Maldini et Conte

    Selon La Gazzetta dello Sport, le nouveau président de la Fédération italienne de football veut allervite. Il aurait déjà choisi le responsable du projet « Italia a 360° », chargé de proposer au Conseil fédéral le futur sélectionneur. Malagò a désigné Paolo Maldini comme figure de proue à Coverciano, avec pour mission de choisir l’entraîneur capable de nous relancer après trois éliminations douloureuses de la Coupe du monde et un Euro 2024 où nous n’avons pas été à la hauteur. Selon *La Gazzetta dello Sport*, le nom d’Antonio Conte susciterait aujourd’hui davantage d’intérêt qu’un retour de Roberto Mancini.

    • Publicité

  • L'assist de De Laurentiis

    Selon le quotidien milanais, l’ancien entraîneur de Naples bénéficie d’un solide appui au sein de la Serie A, notamment de son ex-président Aurelio De Laurentiis. Pour Conte, il s’agirait d’un retour, lui qui avait déjà mené la Nazionale de 2014 à 2016, avec un Euro prometteur et un groupe soudé. Reste un salaire inférieur à celui de Mancini, seulement tenable grâce à l’appui de sponsors. L’entraîneur originaire de Jesi reste pleinement en lice : il a résilié son contrat avec Al Sadd après avoir remporté le championnat qatari et s’est dit prêt à réparer la fracture causée par son départ retentissant du 15 août 2023, tout en acceptant un salaire conforme aux critères de la Fédération.