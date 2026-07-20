Gazzetta dello Sport - Le Milan a jeté son dévolu sur Konstantinos Karetsas, tandis que Genk a fixé ses conditions financières

Le Milan AC s’apprête à investir lourdement pour recruter un meneur de jeu : le club ne compte pas s’en tenir aux éléments déjà présents dans l’effectif, mais il est conscient que la piste menant à Karetsas est parsemée d’embûches, malgré l’ouverture affichée par Genk à négocier : « C’est un joueur qui plaît aux grands clubs européens », a déclaré Dimitri De Condé, directeur sportif du club belge, dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws. « Nous savons ce qu’il vaut. Chaque joueur a son prix, nous le découvrirons lors de ce mercato. » Pour l’instant, aucune négociation n’est en cours, mais des contacts directs pourraient intervenir dans les prochains jours, surtout si des départs, notamment celui de Leao, se concrétisent. Le produit de la vente du Portugais doit financer la nouvelle recrue offensive, telle est la stratégie des Rossoneri. Reste que Karetsas est courtisé et que le temps presse.



