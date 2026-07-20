Des paroles aux actes. Après avoir finalisé les arrivées de Gonçalo Ramos, en provenance du Paris Saint-Germain, et de Mario Gila, en provenance de la Lazio, Cardinale entend offrir à Amorim un nouveau renfort offensif : un meneur de jeu capable de délivrer des passes décisives, de marquer et d’apporter de la créativité. Selon *La Gazzetta dello Sport*,en tête de la short-list figure Konstantinos Karetsas, un meneur de jeu grec de 18 ans évoluant à Genk, sous contrat jusqu’en 2029. Son nom n’est pas nouveau pour les responsables du mercato rossonero, qui l’ont depuis longtemps coché dans leur carnet ; mais ces derniers jours, via Aldo Rossi – rapporte la « Rosea » –, il a été décidé de resserrer l’étau autour de ce milieu offensif gaucher, courtisé par les grands clubs européens.
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Gazzetta dello Sport - Le Milan a jeté son dévolu sur Konstantinos Karetsas, tandis que Genk a fixé ses conditions financières
Le Borussia Dortmund voit sa proposition rejetée
Amorim cherche un gaucher doté de ces caractéristiques ; ce n’est pas un hasard s’il a recommandé Trincao au Milan (qui a privilégié l’offre financière d’Al Alhi, club saoudien). Contrairement au Portugais, Karetsas est plus jeune, moins bien payé et « revendable » ; il correspond donc parfaitement aux stratégies d’investissement de RedBird. Reste un obstacle de taille : le prix du transfert. Genk, réputé pour ses exigences financières, réclame 40 millions d’euros, sans la moindre remise. Le club belge sait pourtant que la concurrence est vive, notamment celle du Borussia Dortmund, déjà repoussé après une offre de 30 millions.
LE MILAN S'APPRETE-T-IL A VOIR PARTIR LEAO ?
Le Milan AC s’apprête à investir lourdement pour recruter un meneur de jeu : le club ne compte pas s’en tenir aux éléments déjà présents dans l’effectif, mais il est conscient que la piste menant à Karetsas est parsemée d’embûches, malgré l’ouverture affichée par Genk à négocier : « C’est un joueur qui plaît aux grands clubs européens », a déclaré Dimitri De Condé, directeur sportif du club belge, dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws. « Nous savons ce qu’il vaut. Chaque joueur a son prix, nous le découvrirons lors de ce mercato. » Pour l’instant, aucune négociation n’est en cours, mais des contacts directs pourraient intervenir dans les prochains jours, surtout si des départs, notamment celui de Leao, se concrétisent. Le produit de la vente du Portugais doit financer la nouvelle recrue offensive, telle est la stratégie des Rossoneri. Reste que Karetsas est courtisé et que le temps presse.
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