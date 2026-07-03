Gazzetta dello Sport - Kolo Muani, du Paris Saint-Germain à la Juventus : l'accord est sur le point d'être conclu ; il arrivera en Italie d'ici 10 jours. Il s'agira d'un prêt avec option d'achat obligatoire

Kolo Muani est à deux doigts de rejoindre la Juventus. Le feuilleton semble toucher à sa fin : selon *La Gazzetta dello Sport*, le Paris Saint-Germain et le club bianconero sont sur le point de conclure un accord, sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire à l'été 2027. Le montant de la transaction devrait être légèrement supérieur à 30 millions d'euros, soit moins que la demande initiale des Parisiens, qui s'élevait à 40 millions d'euros.