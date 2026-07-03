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Gazzetta dello Sport - Kolo Muani, du Paris Saint-Germain à la Juventus : l'accord est sur le point d'être conclu ; il arrivera en Italie d'ici 10 jours. Il s'agira d'un prêt avec option d'achat obligatoire

R. Kolo Muani
Mercato
Juventus FC
Paris Saint-Germain

Les négociations entre le PSG et la Juve concernant l'attaquant français entrent dans leur phase finale : le joueur est attendu à Turin d'ici la mi-mois.

Kolo Muani est à deux doigts de rejoindre la Juventus. Le feuilleton semble toucher à sa fin : selon *La Gazzetta dello Sport*, le Paris Saint-Germain et le club bianconero sont sur le point de conclure un accord, sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire à l'été 2027. Le montant de la transaction devrait être légèrement supérieur à 30 millions d'euros, soit moins que la demande initiale des Parisiens, qui s'élevait à 40 millions d'euros.

  • EXPÉDITION PRÉVUE D’ICI AU 13 JUILLET

    Selon *La Gazzetta dello Sport*, l’affaire est conclue : l’attaquant français doit arriver au plus tard le jour de la reprise, le 13 juillet. Sa forte détermination, nourrie par son passé à Nantes et à Tottenham, a été décisive ; il a constamment placé la Juve en tête de ses priorités et a repoussé toutes les autres offres, qu’elles proviennent d’Angleterre ou d’Arabie saoudite.

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