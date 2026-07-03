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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Gazzetta - Coupe du monde : la rencontre Mexique-Angleterre pourrait être avancée en raison d’un risque d’orages et de foudre. Le match Brésil-Norvège pourrait quant à lui être reporté de trente minutes

Mexico vs Angleterre
Mexico
Angleterre
Coupe du monde

La rencontre Mexique-Angleterre pourrait être avancée en raison des orages.

La foudre s’invite à nouveau dans cette Coupe du monde. Comme lors de la Coupe du monde des clubs un an plus tôt, orages et fortes pluies menacent d’interrompre les rencontres, à l’image du France-Irak du 23 juin, arrêté deux heures à la mi-temps, ou du Mexique-Équateur, dont le coup d’envoi a été repoussé.

Pour éviter que l’histoire ne se répète lors du huitième de finale Mexique-Angleterre, programmé dimanche 5 juillet à 18h heure locale (lundi 6 juillet à 2h du matin en Italie), la FIFA, selon la Gazzetta dello Sport, étudierait la possibilité d’avancer le coup d’envoi afin de devancer un orage prévu en fin d’après-midi à Mexico.

  • LE RISQUE DE FULGURATION

    Dimanche 5 juillet, en fin d’après-midi, un orage est prévu à Mexico. Les conditions météorologiques défavorables pourraient contraindre l’arbitre à reporter le coup d’envoi, voire à annuler la rencontre. Pour éviter ces scénarios source de nombreux désagréments, la FIFA et les deux fédérations envisagent d’avancer la date du match.

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  • LE NOUVEAU CALENDRIER

    L’idée est d’avancer le coup d’envoi de six heures, afin que la rencontre se joue à midi, heure locale (20h en Italie), le dimanche 5 juillet. La décision finale n’est pas encore arrêtée, mais la FIFA et les fédérations travaillent à trouver la meilleure solution.

  • BRÉSIL-NORVÈGE : LA RENCONTRE EST REPORTÉE DE TRENTE MINUTES

    Selon The Athletic, l’avancement probable du match Mexique-Angleterre pourrait entraîner le report du match Brésil-Norvège. Le coup d’envoi de la rencontre, initialement fixé à 16 heures, heure locale (22 heures en Italie), pourrait être reporté de trente minutes afin d’éviter toute superposition entre la fin du premier match et le début du second. Un porte-parole de la Fédération brésilienne de football a confirmé cette possibilité : « Un changement est envisageable, nous attendons la décision de la FIFA. »

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