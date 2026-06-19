Gazzetta – Coup de théâtre : Ronaldinho rejoint Ravenne en Serie C ! Il revient sur les terrains à 46 ans

Désireux de poursuivre son ascension, Ravenne vient de conclure une saison 2023–2024 de Serie C particulièrement réussie, manquant de peu la promotion. Pour franchir ce cap, le club romagnol prépare un coup retentissant : attirer un joueur légendaire, auteur d’une carrière majeure, décidé à revenir sur les terrains à 46 ans, huit ans après avoir hangé les crampons en 2018. L’ancien meneur du Milan AC, Dinho, prendra part au stage de préparation estival et sera à la disposition du staff technique dès le coup d’envoi de la pré-saison.





«De nouveaux maillots, le même sourire. J’ai hâte de danser à nouveau avec le ballon pour écrire une nouvelle histoire aux côtés d’Ignazio et de toute la famille Cipriani. Le football a toujours été une source de joie pour moi, et je veux transmettre cet esprit à Ravenne», adéclaré le Brésilien, qui deviendra également actionnaire du club.





«J’ai passé 24 ans de ma vie aux États-Unis, mais je considère tout de même Ravenne comme mon chez-moi.Le recrutement de Ronaldinho est quelque chose d’absolument extraordinaire pour le club ; c’était mon idole et son impact sur le football va bien au-delà de ce qu’il a accompli sur le terrain», explique Ignazio Cipriani.