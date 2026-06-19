Alors que la Roma négocie le renouvellement du contrat de Paulo Dybala, dont l’engagement expire le 30 juin, une information retentissante émerge : la Juventus s’est invitée dans le dossier. Dans le podcast « Il Blitz » de La Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle explique : « Dybala veut rester à la Roma et attend le club giallorosso, mais il explore parallèlement d’autres options, et plusieurs formations ont manifesté leur intérêt. L’une d’elles surprend : la Juventus. Le club turinois a contacté l’agent de l’attaquant, Carlos Novel, pour connaître les montants en jeu et faire le point sur la situation avec la Roma. »



