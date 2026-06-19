Alors que la Roma négocie le renouvellement du contrat de Paulo Dybala, dont l’engagement expire le 30 juin, une information retentissante émerge : la Juventus s’est invitée dans le dossier. Dans le podcast « Il Blitz » de La Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle explique : « Dybala veut rester à la Roma et attend le club giallorosso, mais il explore parallèlement d’autres options, et plusieurs formations ont manifesté leur intérêt. L’une d’elles surprend : la Juventus. Le club turinois a contacté l’agent de l’attaquant, Carlos Novel, pour connaître les montants en jeu et faire le point sur la situation avec la Roma. »
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Gazzetta - Coup de théâtre à la Juventus : le club turinois a pris contact avec Dybala
Les négociations entre la Roma et Paulo Dybala sont actuellement au point mort : le club propose 2,5 millions d’euros, tandis que l’entourage du joueur en demande 3 millions plus des primes. L’attaquant argentin espère prolonger son contrat et se dit satisfait à Rome, où Gian Piero Gasperini souhaite toujours compter sur lui. Reste à savoir si la Juventus, où l’Argentin a évolué de 2015 à 2022 (293 matchs, 115 buts, 5 Scudetti, 4 Coupes d’Italie et 3 Supercoupes), donnera suite à ce premier contact et comment cet intérêt influencera le joueur. L’intérêt soudain de la Juve pour son ancien prodige répond au besoin de renforcer le secteur offensif, après l’échec des pistes Bernardo Silva et Brahim Díaz.