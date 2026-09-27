Gazzetta - Coulisses : voici ce que Mancini a dit à l’Italie après la défaite contre la Belgique

La Gazzetta ne rapporte évidemment pas de citations directes de Mancini, qui restent confinées au plus strict huis clos du vestiaire, mais raconte le sens de ses paroles : "Dans ses mots au groupe réuni, il y a une réflexion à lire avec les yeux de l’optimisme : la voie doit être celle-ci, un parcours long et difficile, mais qui nous mènera loin, très loin : voilà la synthèse du sélectionneur italien. Mancini a rappelé à ses joueurs le sentiment d’une nation de supporters exaspérés par ce qui n’a pas été récolté ces dernières années et, pour cette raison, les sifflets doivent être acceptés et compris parce qu’ils sont les enfants de l’amertume et d’un amour trahi".





Et enfin : "Mancini réunit le groupe et lui transmet un message à assimiler sans hésitation : sur la bonne voie, il faut aussi avoir la bonne attitude".





Nous verrons si, dès demain soir, sur le terrain de la Turquie, les paroles du sélectionneur commenceront à faire leur chemin dans l’esprit des joueurs de l’Italie, cadres ou non.