Gazzetta - Coulisses : voici ce que Mancini a dit à l’Italie après la défaite contre la Belgique

« Les coulisses : voici ce que Mancini a dit dans le vestiaire après la défaite contre la Belgique ». C’est ainsi que titre Gazzetta.it, en racontant l’humeur du sélectionneur après le 0-2 de l’Olimpico contre la Belgique, vendredi soir, lors du match qui a marqué le retour de Roberto Mancini sur le banc de l’Italie et les débuts de quelques nouveaux joueurs italiens. Mais ce sont surtout les cadres qui se sont retrouvés sur le banc des accusés et qui ont mis le Mancio en colère.
« Sandro Tonali plus Nicolò Barella au milieu, Giovanni Di Lorenzo plus Gianluca Mancini derrière, ce n’est pas le jeu des couples, c’est la traduction du concept de “cadres” absents », peut-on lire dans le quotidien.