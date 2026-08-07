Mais pourquoi Gasperini a-t-il changé d’avis aussi soudainement, au tout dernier moment ? La Gazzetta explique que officiellement, ce forfait est dû à des engagements de dernière minute, une réunion liée au mercato prévue tard dans la soirée avec les Friedkin et avec les hommes qui gèrent le mercato de la Roma. Mais elle ajoute que « quelqu’un parlait aussi hier d’un transfert à l’horizon qui pourrait même compliquer les plans ». En plus, ajoute le quotidien, il est aussi vrai que « l’entraîneur de la Roma attend avec anxiété depuis des jours l’arrivée du fameux meneur de jeu gaucher qui joue du pied droit qu’il réclame depuis plus d’un an et les récents développements des négociations à ce sujet pourraient l’avoir en partie agacé. Ou du moins troublé. Il semblerait qu’il y ait aussi eu des échanges de vues musclés avec le directeur sportif D’Amico, qui reste toutefois un homme de sa confiance, compte tenu de la relation solide que les deux entretiennent depuis l’époque de l’Atalanta ».