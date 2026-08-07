La Gazzetta dello Sport raconte les coulisses de l’interview non accordée de Gian Piero Gasperini à Sky dans la soirée de jeudi. Tout était prévu jusqu’à quelques heures avant le début de l’interview, mais Gasp a ensuite changé d’avis, préférant ne pas se présenter, en s’excusant auprès de la chaîne.
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Gazzetta - Coulisses de la Roma : Gasperini agacé, échanges de vues musclés avec le directeur sportif D’Amico
haletant de peur
Mais pourquoi Gasperini a-t-il changé d’avis aussi soudainement, au tout dernier moment ? La Gazzetta explique que officiellement, ce forfait est dû à des engagements de dernière minute, une réunion liée au mercato prévue tard dans la soirée avec les Friedkin et avec les hommes qui gèrent le mercato de la Roma. Mais elle ajoute que « quelqu’un parlait aussi hier d’un transfert à l’horizon qui pourrait même compliquer les plans ». En plus, ajoute le quotidien, il est aussi vrai que « l’entraîneur de la Roma attend avec anxiété depuis des jours l’arrivée du fameux meneur de jeu gaucher qui joue du pied droit qu’il réclame depuis plus d’un an et les récents développements des négociations à ce sujet pourraient l’avoir en partie agacé. Ou du moins troublé. Il semblerait qu’il y ait aussi eu des échanges de vues musclés avec le directeur sportif D’Amico, qui reste toutefois un homme de sa confiance, compte tenu de la relation solide que les deux entretiennent depuis l’époque de l’Atalanta ».
C’est au tour de D’Amico
C’est désormais à D’Amico d’essayer de satisfaire Gasperini et de lui apporter un joueur qui le rende enfin heureux. Le feuilleton du meneur de jeu gauche a commencé l’été dernier avec le long feuilleton Sancho et se poursuit encore aujourd’hui.
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