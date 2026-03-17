Gazzetta – Bastoni quitterait-il l'Inter cet été ? C'est désormais possible. Les projets du club pour le prochain mercato : où pourrait-il aller et à quel prix pourrait-il être vendu ?

Actuellement blessé, Bastoni s'est fait un œdème au tibia lors du récent derby, ce qui l'a contraint à rester sur le banc contre l'Atalanta, mais cela devrait lui permettre d'être sur le terrain contre la Fiorentina lors de la dernière rencontre avant la trêve et les – espérons-le – deux matchs de barrage avec l'équipe nationale.

Pilier des Nerazzurri, avec lesquels il a remporté jusqu’à présent deux championnats et s’est également imposé au niveau européen en disputant trois finales européennes (deux en Ligue des champions et une en Ligue Europa), source de jeu grâce à son pied gauche, à ses incursions et à sa qualité, cette saison a été plus difficile que prévu pour Bastoni. Impossible de ne pas commencer, en l’analysant, par ce qui s’est passé lors d’Inter-Juventus, lorsqu’une de ses simulations a valu un carton rouge à Kalulu. Un tournant pour Bastoni, en tant que footballeur et en tant qu'homme, submergé par la polémique, sifflé et « contraint » de s'excuser pour son geste déloyal. Une saison au cours de laquelle il a également commis d'autres erreurs, notamment en Europe, qui, selon le quotidien, seraient en train de faire réfléchir le club.