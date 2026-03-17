Gazzetta – Bastoni quitterait-il l'Inter cet été ? C'est désormais possible. Les projets du club pour le prochain mercato : où pourrait-il aller et à quel prix pourrait-il être vendu ?

Alessandro Bastoni quitterait-il l'Inter ? Cet été, plus que jamais, c'est possible. Ce serait justement le défenseur italien qui servirait de levier lors du prochain mercato estival des Nerazzurri, la grande star sacrifiée sur le marché afin de renforcer la nouvelle version 2026/2027 de l'équipe de Chivu.
C'est ce qu'écrit La Gazzetta dello Sport, qui laisse entrevoir une fin à la longue histoire entre Bastoni et l'Inter, qui devient de plus en plus plausible. Ce serait donc lui, plus que Thuram, le joueur que le club compte vendre pour encaisser de l'argent à réinvestir sur le marché.