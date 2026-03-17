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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Simone Gervasio

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Gazzetta – Bastoni quitterait-il l'Inter cet été ? C'est désormais possible. Les projets du club pour le prochain mercato : où pourrait-il aller et à quel prix pourrait-il être vendu ?

Des rumeurs de transfert circulent autour du défenseur nerazzurro : cette saison pourrait bien être sa dernière à Milan.

Alessandro Bastoni quitterait-il l'Inter ? Cet été, plus que jamais, c'est possible. Ce serait justement le défenseur italien qui servirait de levier lors du prochain mercato estival des Nerazzurri, la grande star sacrifiée sur le marché afin de renforcer la nouvelle version 2026/2027 de l'équipe de Chivu.

C'est ce qu'écrit La Gazzetta dello Sport, qui laisse entrevoir une fin à la longue histoire entre Bastoni et l'Inter, qui devient de plus en plus plausible. Ce serait donc lui, plus que Thuram, le joueur que le club compte vendre pour encaisser de l'argent à réinvestir sur le marché.

  • LA SAISON DES BÂTONS

    Actuellement blessé, Bastoni s'est fait un œdème au tibia lors du récent derby, ce qui l'a contraint à rester sur le banc contre l'Atalanta, mais cela devrait lui permettre d'être sur le terrain contre la Fiorentina lors de la dernière rencontre avant la trêve et les – espérons-le – deux matchs de barrage avec l'équipe nationale.

    Pilier des Nerazzurri, avec lesquels il a remporté jusqu’à présent deux championnats et s’est également imposé au niveau européen en disputant trois finales européennes (deux en Ligue des champions et une en Ligue Europa), source de jeu grâce à son pied gauche, à ses incursions et à sa qualité, cette saison a été plus difficile que prévu pour Bastoni. Impossible de ne pas commencer, en l’analysant, par ce qui s’est passé lors d’Inter-Juventus, lorsqu’une de ses simulations a valu un carton rouge à Kalulu. Un tournant pour Bastoni, en tant que footballeur et en tant qu'homme, submergé par la polémique, sifflé et « contraint » de s'excuser pour son geste déloyal. Une saison au cours de laquelle il a également commis d'autres erreurs, notamment en Europe, qui, selon le quotidien, seraient en train de faire réfléchir le club.

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  • QUI EN VEUT ET COMBIEN ÇA COÛTE

    À presque 27 ans, au sommet de sa maturité footballistique et au début de sa carrière, Bastoni dispose d’un contrat qui expire en 2028, raison pour laquelle ce serait le moment idéal pour l’Inter de tirer le meilleur parti financier d’un éventuel transfert. Et Bastoni lui-même, avec sa famille et son entourage, serait en train d’étudier cette option, écrit la Rosea.

    S'il quitte l'Inter, son avenir sera également loin de l'Italie. Il est difficile, voire impossible, d'imaginer un grand club de notre championnat capable de se permettre un tel transfert pour un joueur qui gagne plus de 5 millions d'euros nets par an. La situation est bien différente si l'on élargit le débat à l'étranger. Là-bas, les choses bougent et son agent, Tullio Tinti, comme l'écrit la Gazzetta, aurait enregistré l'intérêt de Barcelone. Et même en Premier League, plusieurs équipes pourraient s'intéresser à l'affaire. Le prix ? Environ 50 millions d'euros. L'Inter est prête à écouter d'éventuelles offres.

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