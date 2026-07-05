Getty Images Sport
Traduit par
Gavi a défendu Cristiano Ronaldo en opposant un argument solide à ses détracteurs, la star espagnole et barcelonaise répondant à ceux qui cherchent à minimiser le « GOAT » portugais
Démystifier le mythe Ronaldo
Alors que l'Espagne s'apprête à défier le Portugal en phase à élimination directe de la Coupe du monde, une grande partie des discussions d'avant-match a tourné autour de l'intemporel Cristiano Ronaldo. Malgré les suggestions de certains observateurs selon lesquelles la présence de ce joueur de 41 ans pourrait en réalité nuire à la fluidité du jeu portugais, l'international espagnol Gavi reste totalement sceptique face à ces affirmations.
Interrogé par Mundo Deportivo au Cotton Bowl Stadium de Dallas, le milieu de terrain du FC Barcelone a rapidement écarté ces rumeurs concernant l’attaquant d’Al-Nassr : « J’entends toujours ça, mais ça vient de gens qui ne font pas partie de son équipe, de supporters. Ceux qui sont dans son équipe ont un immense respect pour lui. Évidemment, Cristiano est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire et il peut faire la différence à tout moment. »
- Getty Images Sport
Prêt à livrer un duel tactique
La confrontation entre ces deux rivaux ibériques est présentée comme l’un des matchs phares du tournoi jusqu’à présent. Gavi, connu pour son esprit combatif et son intensité de jeu, sait que la maîtrise du milieu de terrain sera essentielle pour que l’équipe de Luis de la Fuente puisse se qualifier pour les quarts de finale.
« Oui, c’est clair, ils sont l’adversaire le plus redoutable que nous ayons affronté jusqu’ici. C’est une excellente sélection, avec de très bons joueurs. J’espère que l’équipe restera concentrée sur son plan de jeu, sur la stratégie de l’entraîneur, et que nous serons unis pour gagner ce match. Ils ont un milieu de terrain de qualité, mais nous avons nous aussi de solides atouts. Notre plus grande force, c’est notre effectif large et talentueux », a analysé Gavi.
Gérer les critiques personnelles
Ronaldo n'est pas le seul joueur sous les feux des projecteurs durant ce tournoi. Gavi, lui-même, alimente les débats : son style de jeu agressif divise souvent les observateurs neutres. Cependant, le milieu de terrain de 21 ans assume pleinement sa manière d'aborder le jeu, citant sa fougue compétitive comme son plus grand atout.
S’adressant à ses détracteurs, il a déclaré : « Oui, peut-être que beaucoup de gens m’attendent de pied ferme parce que je suis un joueur qui va au tacle avec acharnement, et peut-être que beaucoup de gens n’aiment pas ce genre de joueur. Je me considère toujours comme un joueur très complet, avec de nombreuses facettes dans mon jeu. Mes meilleures qualités, ce sont cette compétitivité et cette intensité dont je fais preuve sur le terrain. Je ne changerai jamais. Je sais qu’il y aura toujours des gens pour m’attendre de pied ferme. »
- AFP
Maintenir le cap sur l’objectif collectif
Après être entré en jeu comme remplaçant lors de la récente victoire contre l’Autriche, Gavi se dit prêt à assumer le rôle que l’entraîneur lui confiera pour aider l’Espagne à conquérir un deuxième titre mondial. Le milieu de terrain estime que l’effectif actuel est mieux armé que par le passé et met en avant la cohésion du groupe.
« J’ai déjà dit à plusieurs reprises que j’étais là pour aider l’équipe », a ajouté Gavi. « Je sais que le sélectionneur me fait confiance, il m’a toujours fait confiance. Comme je le lui dis, je suis là pour lui et pour l’équipe quand il a besoin de moi. C’est une Coupe du monde, et les Coupes du monde, on les remporte quand on reste soudés dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous avons un effectif très large et, à tout moment, n’importe quel joueur peut émerger pour apporter sa pierre à l’édifice. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles