Alors que l'Espagne s'apprête à défier le Portugal en phase à élimination directe de la Coupe du monde, une grande partie des discussions d'avant-match a tourné autour de l'intemporel Cristiano Ronaldo. Malgré les suggestions de certains observateurs selon lesquelles la présence de ce joueur de 41 ans pourrait en réalité nuire à la fluidité du jeu portugais, l'international espagnol Gavi reste totalement sceptique face à ces affirmations.

Interrogé par Mundo Deportivo au Cotton Bowl Stadium de Dallas, le milieu de terrain du FC Barcelone a rapidement écarté ces rumeurs concernant l’attaquant d’Al-Nassr : « J’entends toujours ça, mais ça vient de gens qui ne font pas partie de son équipe, de supporters. Ceux qui sont dans son équipe ont un immense respect pour lui. Évidemment, Cristiano est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire et il peut faire la différence à tout moment. »