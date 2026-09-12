« J’ai toujours dit que Nuno est un joueur du Real Madrid. Je vais reprendre un exemple que j’ai aussi donné à mon adjoint et au directeur Fabiani : ses parents sont venus à disparaître et lui ont laissé 100 millions, et il les a fumés en 5 ans (rires, ndlr). Il est bon des deux pieds et il est rapide, il est particulier. Mais vous comprenez qu’après le match, il a aussi besoin de son temps pour récupérer. Dans une équipe de Nuno, tu peux t’en permettre un ou deux, mais c’est un bon garçon, avec du talent, et il sait que c’est un joueur très fort, il aurait très bien pu faire 10 ans au Real Madrid pour les qualités qu’il a. »