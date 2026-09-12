L’entraîneur de la Lazio, Gennaro Gattuso, grand ancien du Milan, a présenté sur Dazn avant le match le choc direct entre les deux équipes comptant pour la 4e journée de Serie A 2026/2027. Un match au cours duquel, une fois encore, les supporters de la Lazio ne seront pas présents au stade, mais ont accompagné l’équipe à moto jusqu’à l’entrée de l’Olimpico. Impossible aussi de ne pas revenir sur les potentiels hommes-clés de la rencontre, comme Nuno Tavares, qui semble redevenu celui des premiers mois sous le maillot de la Lazio.
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Gattuso : « Tavares ? C’est comme si ses parents lui avaient laissé 100 millions et qu’il les avait fumés en 5 ans »
Les compliments d’Amorim ? Je pense seulement à nous
« Je n’ai pas entendu les déclarations d’Amorim, je lis peu. Je le remercie mais je suis concentré sur mon travail, pour le reste merci pour les compliments »
Les supporters toujours absents
« La passion, ce sont les joueurs qui doivent l’apporter sur le terrain et si nous sommes dans cette situation aujourd’hui, c’est grâce à eux. S’il y a un peu plus d’enthousiasme aujourd’hui, c’est grâce à mes garçons, qui croient en ce qu’ils font »
« Du respect pour l’AC Milan, mais nous pouvons bien faire »
« Nous avons analysé l’AC Milan, nous devons être performants avec nos joueurs de couloir, ils peuvent nous faire mal quand ils repartent parce qu’ils ont de la vitesse, ils ont toujours 4 à 5 joueurs dans la surface, nous devons être capables de faire notre match avec courage, du respect pour eux mais si nous continuons comme ça, nous pouvons faire un bon match. »
NUNO TAVARES
« J’ai toujours dit que Nuno est un joueur du Real Madrid. Je vais reprendre un exemple que j’ai aussi donné à mon adjoint et au directeur Fabiani : ses parents sont venus à disparaître et lui ont laissé 100 millions, et il les a fumés en 5 ans (rires, ndlr). Il est bon des deux pieds et il est rapide, il est particulier. Mais vous comprenez qu’après le match, il a aussi besoin de son temps pour récupérer. Dans une équipe de Nuno, tu peux t’en permettre un ou deux, mais c’est un bon garçon, avec du talent, et il sait que c’est un joueur très fort, il aurait très bien pu faire 10 ans au Real Madrid pour les qualités qu’il a. »
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