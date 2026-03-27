Gattuso révèle les coulisses du mercato : « J'étais à Naples, j'ai essayé de faire venir Tonali chez moi. Le Milan a été plus malin »

Rino Gattuso s'est exprimé ainsi au sujet du numéro 8 des Azzurri lors de la conférence de presse d'après-match Italie-Irlande du Nord.





Quelle relation entretient-il avec Tonali ? Lui a-t-il montré la tasse sur laquelle figure sa photo ?

« S'il l'avait emportée à Coverciano, je me serais inquiété... Je connais l'histoire : quand il est parti au Milan, il m'a appelé pour me demander s'il pouvait prendre mon numéro 8, un appel qui m'a surpris. J'étais à Naples, j'ai essayé de le faire venir chez moi, mais le Milan a été plus malin. Au fil des ans, notre relation s'est poursuivie, il y a toujours eu une estime réciproque. Sandro est un joueur complet, je ne savais faire qu'une seule chose alors que lui sait faire plusieurs choses. »