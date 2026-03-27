Nostalgie rossonera. L'Italie a exulté après cette victoire difficile contre l'Irlande du Nord, grâce à un exploit de Tonali qui a ravivé de grandes émotions chez tous les supporters du Milan : le lien avec Sandro est plus fort et plus vivant que jamais. Tout comme celui avec le sélectionneur Rino Gattuso, qui a souffert sur le banc avant de se réjouir du but de son protégé.
AFP
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Gattuso révèle les coulisses du mercato : « J'étais à Naples, j'ai essayé de faire venir Tonali chez moi. Le Milan a été plus malin »
LES COULISSES DU MARCHÉ
Rino Gattuso s'est exprimé ainsi au sujet du numéro 8 des Azzurri lors de la conférence de presse d'après-match Italie-Irlande du Nord.
Quelle relation entretient-il avec Tonali ? Lui a-t-il montré la tasse sur laquelle figure sa photo ?
« S'il l'avait emportée à Coverciano, je me serais inquiété... Je connais l'histoire : quand il est parti au Milan, il m'a appelé pour me demander s'il pouvait prendre mon numéro 8, un appel qui m'a surpris. J'étais à Naples, j'ai essayé de le faire venir chez moi, mais le Milan a été plus malin. Au fil des ans, notre relation s'est poursuivie, il y a toujours eu une estime réciproque. Sandro est un joueur complet, je ne savais faire qu'une seule chose alors que lui sait faire plusieurs choses. »