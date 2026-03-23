Gennaro Gattuso, sélectionneur de l'Italie, s'est confié à Rai Sport au sujet des sélections et des barrages : « Je ne peux pas me laisser guider par mon ego, l'enjeu est de taille, je dois mettre mes joueurs dans les meilleures conditions possibles. Nous choisirons le meilleur schéma tactique pour placer les joueurs à la bonne place. »
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Gattuso : « C'est moi qui ai choisi Bergame. Je vois de l'attachement, il faut maintenant rester calme. Chiesa a des soucis, comment vont les blessés ? »
DEUX FORMATIONS DIFFÉRENTES ?
« Nous aborderons le premier match d'une certaine manière, et le deuxième d'une autre. C'est sur cette base que les choix ont été faits. Je suis désolé pour les joueurs que nous avons perdus, mais de nouveaux joueurs sont arrivés pour nous donner un coup de main. »
CHIESA S'EST RETIRÉ
« Je discute longuement avec Fede tous les 7 à 10 jours. De mon côté, il sait ce que je pense de lui, mais il faut respecter ce que le joueur a à dire. En ce moment, il ne se sent pas à 100 % ; il a quelques petits problèmes qu'il doit régler et il veut être en pleine forme. »
PAS DE STRESS
« Je ne pensais qu'à arriver à ce match, pas d'excuses, c'est trop facile. Si on n'a pas fait autre chose, c'est parce qu'on ne pouvait pas le faire ; nous devons nous concentrer sur le match de jeudi, les autres ont eux aussi des blessés. Mon équipe et moi avons beaucoup travaillé, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire, nous avons visionné 380 matchs. Maintenant, nous ne pensons qu’au match de jeudi, nous ne pensons pas au fait que nous n’allons pas à la Coupe du monde depuis deux éditions, nous ne pensons qu’au match de jeudi. Nous ne devons pas stresser les garçons, tout le monde connaît l’importance du match, ils comprennent l’enjeu et ce ne sont pas des débutants. Nous faisons ce que nous avons à faire avec beaucoup de sérénité, sans mettre la pression sur les joueurs. »
LES BLESSÉS
« Nous connaissons tous le problème qu’a eu Bastoni. Il suit un traitement, il est à Coverciano depuis hier matin ; maintenant, il doit s’entraîner, récupérer, et nous espérons le retrouver. Scamacca a un problème aux adducteurs, son état sera évalué au jour le jour, tout comme celui de Bastoni. Tonali s’entraînera aujourd’hui à faible intensité ; Mancini souffre d’une fatigue, mais rien de grave d’un point de vue médical ; Calafiori a eu une petite douleur hier, mais il sera des nôtres. De très nombreux joueurs, avec de petits soucis, voulaient venir en sélection. Quand on est blessé, on pense généralement à rester dans son club pour récupérer. Au lieu de cela, ils sont ici. Je vois un grand attachement, je le ressens concrètement. »
ZANIOLO, ORSOLINI ET LES ABSENTS
« Nous ne sommes pas allés au dîner avec des tableaux blancs et des marqueurs pour parler de tactique. J'ai essayé de créer un lien avec les joueurs, pour moi, ça fait toute la différence. Il y avait beaucoup de joueurs qui auraient pu être là, de Zaniolo à Bernardeschi, d'Orsolini à Fagioli. J'ai voulu créer un groupe, un groupe qui m'a montré son attachement ; nous méritons tous de nous réjouir. Maintenant, je veux aborder ces matchs avec mes certitudes, mes convictions. Je suis conscient qu'il y a d'autres joueurs qui ont bien joué, mais mes choix sont faits en toute bonne foi. J'ai une grande confiance dans les joueurs que j'ai convoqués. »
LE CHOIX DE SPINAZZOLA
« Après la blessure de Politano, j'ai appelé Leonardo. Je l'avais déjà contacté il y a deux mois. J'ai trouvé un gars qui s'est montré très disponible, ce qui n'est pas facile à 32 ans ; je suis moi-même passé par là quand j'étais footballeur. Venir avec enthousiasme, le sourire aux lèvres et plein d'envie, ça aide. »
LES PIÈGES DE L'IRLANDE DU NORD
« Nous n'allons pas jouer les kamikazes et nous n'alignerons pas de joueurs s'ils ne sont pas en forme. Nous ferons des choix rationnels. Nous devons garder la tête froide et sentir le danger. Nous respectons l'adversaire, qui court énormément. Sur le plan de la qualité, ce n'est pas une très grande équipe, mais ils jouent beaucoup en profondeur et sont redoutables sur les coups de pied arrêtés. »
LA SITUATION DES JOUEURS DE L'INTER
« Je ne m'inquiète pas pour la forme des joueurs de l'Inter. Dimarco affiche des statistiques incroyables, je parle tous les jours avec Barellone, les gens attendent toujours beaucoup de lui. J'attends de lui qu'il fasse preuve d'envie et d'intensité, j'ai confiance en lui. Quand il ne joue pas à la hauteur de son talent, il se fait descendre en flammes, mais c'est justement parce qu'il a prouvé qu'il était un joueur important. »
PALESTRA ET PIO ESPOSITO
« Jeune ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'être fort. Bien sûr, l'expérience et l'importance du match jouent aussi un rôle, mais tout le monde a son utilité. Le football moderne a changé : même ceux qui entrent en cours de match peuvent faire la différence. »
LE CHOIX DE BERGAME
« C'est moi qui ai choisi le stade. Et la FIGC m'a soutenu. À San Siro, par exemple, il y a des supporters de l'Inter et du Milan : si tu rates une passe, tu peux t'attendre à des sifflets. Bergame m'a bien accueilli lors de mon premier match là-bas ; je voulais un stade en forme de cuvette. Espérons que je ne me sois pas trompé. »
MANCINI ET BASTONI RESTENT EN RETRAITE, PAS CHIESA
« Ils ne sont pas tous pareils, les mentalités ne sont pas toutes identiques. Chiesa hésitait, il ne se sentait pas prêt, il est rentré chez lui, d'un commun accord avec moi. Si je sens qu'un joueur hésite, je dois l'écouter ; cela aurait pu arriver avec Mancini ou Bastoni. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, il est inutile d'insister. »