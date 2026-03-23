« Je ne pensais qu'à arriver à ce match, pas d'excuses, c'est trop facile. Si on n'a pas fait autre chose, c'est parce qu'on ne pouvait pas le faire ; nous devons nous concentrer sur le match de jeudi, les autres ont eux aussi des blessés. Mon équipe et moi avons beaucoup travaillé, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire, nous avons visionné 380 matchs. Maintenant, nous ne pensons qu’au match de jeudi, nous ne pensons pas au fait que nous n’allons pas à la Coupe du monde depuis deux éditions, nous ne pensons qu’au match de jeudi. Nous ne devons pas stresser les garçons, tout le monde connaît l’importance du match, ils comprennent l’enjeu et ce ne sont pas des débutants. Nous faisons ce que nous avons à faire avec beaucoup de sérénité, sans mettre la pression sur les joueurs. »



