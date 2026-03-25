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Gattuso : « C'est le match le plus important de ma carrière, j'ai toute l'Italie sur les épaules. Les gens m'abordent dans la rue et me demandent de les mener à la Coupe du monde. »

Italie vs Irlande du Nord
Italie
Irlande du Nord
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour

Gennaro Gattuso, sélectionneur de l'Italie, s'est exprimé à la veille du match décisif des barrages de qualification pour la Coupe du monde, qui opposera l'Italie à l'Irlande du Nord demain à la New Balance Arena de Bergame :


Voici ses déclarations à Sky :


« Il y a une bonne ambiance au sein de l'équipe, nous avons passé trois belles journées, dans une ambiance formidable. C'est normal, nous savons ce qui est en jeu demain et il est normal d'arriver motivés et de ressentir un peu de responsabilité et de tension. »


Ce match se jouera-t-il surtout dans la tête ou les jambes compteront-elles aussi ?

« Les deux, les jambes doivent aussi suivre. Demain, ce sera un match où nos adversaires feront très peu de choses, mais ils les feront bien. Nous devrons être forts mentalement, nous devrons savoir souffrir. Puis, quand nous aurons le ballon, nous essaierons de les mettre en difficulté. » -


Bastoni va mieux, pensez-vous pouvoir le faire revenir sur le banc ?

« On verra. Lui et Scamacca se sont entraînés à part. Ces garçons ont envie de se mettre à disposition et de serrer les dents. »


Le match de demain sera-t-il le plus important de votre carrière d’entraîneur ?

« Ce sera certainement le match le plus important. L'enjeu est de taille pour moi, je suis jeune mais j'ai tout un pays sur les épaules. Je ne vous cache pas que ces derniers mois, on m'a souvent arrêté dans la rue pour me demander de mener l'Italie à la Coupe du monde. Je suis habitué à la pression, mais c'est le match le plus important de ma carrière. »





  • « Avant de m'endormir le soir, j'entends : "Emmène-nous à la Coupe du monde, emmène-nous à la Coupe du monde". C'est sans aucun doute le match le plus important de ma carrière, je me suis préparé et je veux voir grand. Nous sommes prêts. »

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  • « Demain, il faudra faire preuve d'expérience, mais il faudra aussi bien comprendre et savoir résister à ce qu'ils savent bien faire. Ils sont dangereux dans la surface, le gardien lance le ballon dans la surface, ils sont doués sur les seconds ballons. Nous devons être bons sur ce point. Nous avons dîné ensemble, et lors de tous les coups de fil que je lui ai passés, nous avons parfois parlé de football. Aujourd’hui, les joueurs ont évolué et savent ce qu’ils doivent faire, ils sont préparés, entre les vidéos et Internet. Est-ce que je dors ? Plus d’une fois, sinon si je me réveille à 4 h 30, j’ai l’air d’une chauve-souris. »

  • « Lippi dit que je lui ressemble ? Je ne te cache pas que ça m'a ému, à cause de ce que nous avons partagé et de ce qu'il a dit. Je le remercie. »

  • « Bastoni s'est entraîné à 30 % avec l'équipe, nous allons réessayer ce soir. Scamavva est un peu en retard. Ce sont les seuls à évaluer, les autres vont tous bien, y compris Mancini et Politano. »

  • « C'est Retegui qui tire les penalties ; hier, nous avons testé les autres. Nous avons pris de l'avance, l'occasion s'est présentée et nous avons tenté notre chance. »

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