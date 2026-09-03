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Gasperini obtient-il gain de cause ? La Roma envisage un transfert surprise pour l’ancien joueur de Crystal Palace Wilfried Zaha
Gasperini est en quête de la pièce manquante
Sur le papier, l’AS Roma a réussi un mercato estival productif, en s’attachant les services de Santiago Castro, Rodrigo Mora, Konstantinos Koulierakis, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi et Marten De Roon. Cependant, l’entraîneur Gasperini est resté très clair au sujet d’un vide criant dans son effectif : un attaquant de métier évoluant sur le côté gauche.
Les Giallorossi ont été actifs dans les dernières heures du mercato, en engageant des négociations le dernier jour du marché pour Jamie Lewelling, de VfB Stuttgart, après avoir déjà été associés à Mason Greenwood et Crysencio Summerville. Au final, aucun accord n’a été trouvé avant la clôture du mercato, laissant un trou dans l’effectif que Gasperini veut absolument combler.
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Zaha s’impose comme une solution d’expérience
Le principal nom qui ressort dans les médias italiens est celui de l’ancienne icône de Crystal Palace Wilfried Zaha. Selon La Gazzetta dello Sport, l’international ivoirien de 33 ans est actuellement libre de tout contrat après l’expiration de son bail avec Galatasaray le 30 juin, après avoir passé les 18 derniers mois en prêt en MLS à Charlotte FC.
Zaha apporte une immense expérience du plus haut niveau, lui qui a disputé un nombre record de 458 matches avec Crystal Palace au cours de deux passages réussis dans le sud de Londres. Lors de son passage en Angleterre, il s’est imposé comme l’un des spécialistes du un-contre-un les plus redoutés de Premier League, inscrivant 90 buts toutes compétitions confondues, dont 68 dans l’élite anglaise.
D’autres options sont à l’étude
Si Zaha est une option qui fait les gros titres, la Roma garderait aussi la porte ouverte à d'autres vétérans libres qui pourraient s'intégrer au système de Gasperini. Parmi les noms étudiés figure Raphael Guerreiro, l'ancien joueur de couloir polyvalent du Borussia Dortmund et du Bayern Munich. Guerreiro est actuellement disponible après un passage remarqué de 10 ans en Bundesliga, avec à offrir un haut niveau de maîtrise technique et de flexibilité tactique.
Autre candidat mentionné par La Gazzetta dello Sport, Krepin Diatta, 27 ans. L'international sénégalais a quitté Monaco plus tôt cet été après cinq saisons en Ligue 1 et présente un profil légèrement plus jeune que Zaha et Guerreiro.
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Obstacles d’enregistrement en Europe
Si la Roma décide effectivement de passer à l’action pour recruter Zaha ou tout autre joueur libre, il existe un important obstacle administratif concernant les compétitions européennes. Les Giallorossi ont déjà soumis leur liste pour la phase de ligue de la Ligue des champions et, même s’ils n’ont utilisé que 24 des 25 places maximum, les inscriptions sont désormais verrouillées.
Le club ne pourra inscrire aucune nouvelle recrue sur sa liste UEFA avant la prochaine date limite de dépôt, fixée au 4 février à 22 h 59 GMT (23 h 59 CET).
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