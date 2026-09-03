Sur le papier, l’AS Roma a réussi un mercato estival productif, en s’attachant les services de Santiago Castro, Rodrigo Mora, Konstantinos Koulierakis, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi et Marten De Roon. Cependant, l’entraîneur Gasperini est resté très clair au sujet d’un vide criant dans son effectif : un attaquant de métier évoluant sur le côté gauche.

Les Giallorossi ont été actifs dans les dernières heures du mercato, en engageant des négociations le dernier jour du marché pour Jamie Lewelling, de VfB Stuttgart, après avoir déjà été associés à Mason Greenwood et Crysencio Summerville. Au final, aucun accord n’a été trouvé avant la clôture du mercato, laissant un trou dans l’effectif que Gasperini veut absolument combler.