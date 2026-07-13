Pour la Roma de Gian Piero Gasperini, qui disputera aussi la Ligue des champions cette saison, l’heure de la reprise a sonné. Le groupe giallorosso franchira dans les prochaines heures les portes du centre d’entraînement de Trigoria pour entamer la préparation, même si l’effectif sera réduit : plusieurs joueurs sont encore engagés en Coupe du monde, d’autres reviennent tout juste des États-Unis après une série de matchs, et quelques dossiers de mercato restent à finaliser. Gian Piero Gasperini a fait le point lors d’une intervention sur Radio Rai, dans l’émission « Radio Anch’io lo Sport ».
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Gasperini n'exclut pas le départ de Koné : « J'espérais que la Ligue des champions suffirait, mais la Roma doit assainir son budget ». À propos de Malen : « Voilà pourquoi il a eu du mal avec les Pays-Bas »
MALEN EST PLUS PERFORMANT EN TÊTE D’ATTAQUE
L’entraîneur de la Roma a commenté les performances de ses joueurs présents au Mondial, en commençant par Donyell Malen. Si l’attaquant a été l’un des principaux artisans de la course vers la Ligue des champions avec 14 buts en 18 matchs sous le maillot giallorosso, il a en revanche déçu lors du dernier match avec les Pays-Bas. « Ces joueurs évoluent douze mois par an ; à leur arrivée en Coupe du monde, tous n’étaient pas dans les meilleures conditions. Il n’est pas facile de performer au plus haut niveau de façon constante après une saison difficile et éprouvante. De plus, les joueurs incarnent le niveau de leur sélection : Malen reflète ainsi la dynamique actuelle des Pays-Bas. Enfin, s’il a parfois été discuté sur son positionnement, je le répète : il peut jouer plus excentré, mais pour moi, il doit rester près de la surface », conclut Gasperini.
« KONE », LA LIGUE DES CHAMPIONS NE SUFFIT PAS
En revanche,Manu Koné continue de s’imposer à un très haut niveau : pilier du milieu de terrain de la Roma, il est également l’un des protagonistes de l’équipe de France, demi-finaliste de la Coupe du monde et principale favorite pour le titre : « Contrairement à Malen, il a été un peu freiné par une blessure et est arrivé en meilleure forme à la Coupe du monde. L’année dernière, il ne jouait pas encore avec l’équipe de France et il a su gagner sa place de titulaire, ce qui démontre toute sa valeur. Les rumeurs de transfert (le joueur a récemment été associé à Manchester United, ndlr) ? Je pense que les règles du fair-play financier ne sont jamais aussi précises et définies, elles varient d’un club à l’autre. Mais la Roma doit aussi assainir ses comptes, qui ont été lourds ces dernières années. J’espérais que le retour en Ligue des champions suffirait, mais il est clair que les finances sont fondamentales pour les clubs. Je pense que la situation sera plus claire dans les semaines à venir. »
L'AFFAIRE GREENWOOD
Sans aborder le sujet de front, Gian Piero Gasperini a confié à Radio Rai que la non-arrivée de Mason Greenwood, première cible offensive des Giallorossi désormais proche du Fenerbaçhe, s’explique par un mercato estival globalement bloqué : « En juin, le marché des transferts a été, à l’exception de quelques clubs, totalement paralysé. La Coupe du monde a certainement joué un rôle, avec de nombreux joueurs et leurs agents concentrés sur la compétition aux États-Unis. Les clubs, eux aussi, sont restés en stand-by. Je pense que le véritable mercato va commencer cette semaine pour toutes les équipes, avec le début de la préparation, même si, cette année, beaucoup de joueurs arriveront au compte-gouttes, en fonction des matchs disputés lors de la Coupe du monde. Je pense que le mercato débute réellement maintenant et que tous les clubs sont très motivés, déterminés à se renforcer pour réussir une belle saison. »
LES FACTEURS DÉTERMINANTS POUR LE MARCHÉ
Intervenant sur « Radio Anch’io lo Sport » (Radio Rai), Gian Piero Gasperini a confirmé l’implication des propriétaires et fait le point sur la proche prolongation de Paulo Dybala : « Les Friedkin arriveront d’ici quelques heures ; leur présence est décisive. Le mercato exige rapidité et réponses immédiates. Comme en janvier, leur implication sera déterminante. Nous voulons renforcer l’équipe et répondre à l’engouement d’une ville qui, en quelques heures, a enregistré un nombre impressionnant d’abonnements. Le renouvellement de Dybala ? Nous avons profité de l’été, mais dès cet après-midi nous serons sur la ligne de départ pour un travail important. »
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