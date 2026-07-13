Gasperini n'exclut pas le départ de Koné : « J'espérais que la Ligue des champions suffirait, mais la Roma doit assainir son budget ». À propos de Malen : « Voilà pourquoi il a eu du mal avec les Pays-Bas »

En revanche,Manu Koné continue de s’imposer à un très haut niveau : pilier du milieu de terrain de la Roma, il est également l’un des protagonistes de l’équipe de France, demi-finaliste de la Coupe du monde et principale favorite pour le titre : « Contrairement à Malen, il a été un peu freiné par une blessure et est arrivé en meilleure forme à la Coupe du monde. L’année dernière, il ne jouait pas encore avec l’équipe de France et il a su gagner sa place de titulaire, ce qui démontre toute sa valeur. Les rumeurs de transfert (le joueur a récemment été associé à Manchester United, ndlr) ? Je pense que les règles du fair-play financier ne sont jamais aussi précises et définies, elles varient d’un club à l’autre. Mais la Roma doit aussi assainir ses comptes, qui ont été lourds ces dernières années. J’espérais que le retour en Ligue des champions suffirait, mais il est clair que les finances sont fondamentales pour les clubs. Je pense que la situation sera plus claire dans les semaines à venir. »