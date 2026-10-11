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Gasperini : « Le rouge pour Malen ? Il est temps d’en finir avec le football des arrêts sur image, ne revenons pas en arrière. Un épisode qui a gâché le match »

AS Roma

Les propos de l’entraîneur de la Roma après le match nul à Côme.

Après Como-Roma, l’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, s’est exprimé au micro de DAZN.


Sur la prestation de Dybala

« Absolument. Je pense que Dybala a été extraordinaire, même lorsqu’il venait, en seconde période, assainir certaines situations. Ce n’était pas facile en infériorité numérique. Je crois qu’il a livré, comme ses coéquipiers, un match de très haut niveau. Je ne me souviens pas qu’il ait perdu des ballons. Au contraire, il me semble avoir retrouvé sa capacité d’accélération. Dommage pour cette occasion en première période, sur laquelle il aurait pu marquer. Mais aujourd’hui encore, il a livré une prestation extraordinaire. »


Sur la décision de conserver Dybala seul en pointe

« Non, Malen était sorti et c’était la solution naturelle avec les joueurs présents sur le terrain. Mais ce qu’il faisait m’a convaincu, parce qu’il a commencé à recevoir beaucoup de ballons, à nous donner de l’air et à nous permettre de ressortir. Il y a eu quelques situations qui auraient pu, à très peu de chose près, déboucher sur une contre-attaque dangereuse. Il a été constant pendant les 90 minutes. Bien sûr, ce n’était pas facile. C’était lui qui, si l’on veut, était un peu le plus désavantagé, parce qu’il devait évoluer entre les deux défenseurs centraux de Como. Mais il l’a fait avec beaucoup d’intelligence et de qualité, en vrai footballeur qui connaît le jeu. »


Sur la prestation et les occasions obtenues

« Malheureusement, je dois dire qu’en première période, nous avons eu de très bonnes occasions de marquer. Como en a aussi eu deux importantes, mais je crois que nous avons donné l’impression de pouvoir prendre l’avantage. Ensuite, il est clair que si, sur 90 minutes, tu en joues 30 en infériorité numérique, cela signifie que tu as joué les deux tiers du match à onze contre onze face à une équipe forte comme Como. C’est là notre regret, parce que, bien sûr, je ne sais pas comment le match se serait terminé, mais il me semblait que nous étions assez confiants quant à nos chances. Nous avons donc été contraints de défendre et nous l’avons fait avec beaucoup de lucidité et de discipline. Il est clair que, lorsque tu joues 30 minutes à dix, tu repars avec un match nul et cela reste un bon résultat. »




  • Quelle confiance vous donne cette dernière demi-heure ? Que pensez-vous du match de Gollini ?

    « Oui, certainement, car il a aussi été très bon dans ses relances, au pied comme à la main, surtout en première période. Bien sûr, l’équipe lui a aussi permis de jouer de cette façon. Il a été attentif et précis. L’équipe lui a évité d’avoir à réaliser de grands arrêts, mais c’est un gardien qui saura très bien remplacer Svilar. »


    Coach, un défi plus que passionnant vous attend maintenant contre le Real Madrid, avec deux entraîneurs qui font rêver : vous aujourd’hui à Rome, et José Mourinho par le passé. Comment voyez-vous ce face-à-face ? Entre les deux équipes, bien sûr, mais aussi entre deux grandes personnalités sur les bancs, qui donnent du caractère à leurs équipes et les façonnent à leur image.

    « Quand je regarde le Real Madrid, je vois évidemment une équipe composée de champions incroyables, sur le terrain comme sur le banc. Nous affrontons l’une des équipes les plus fortes d’Europe, qui a aussi réalisé un recrutement extraordinaire cette année. José a laissé aux gens un souvenir extraordinaire et beaucoup d’amour pour lui. Mais notre équipe est aujourd’hui d’un autre type, très différente de celle qui jouait sous Mourinho, même si peu d’années se sont écoulées. C’est une équipe qui me donne de grandes satisfactions, car aujourd’hui encore, il fallait vraiment avoir un très bon moral, être en grande forme et avoir énormément de cœur pour jouer de cette manière à Côme. »



    Puisque vous avez dû terminer ce match à dix, je voudrais vous interroger sur l’expulsion de Malen. La décision de Fabbri ne semblait guère faire de doute. Quel est votre avis ?

    « Je ne sais pas. Malen subit des fautes à répétition. Affirmer qu’il commet un acte de jeu violent est vraiment difficile à soutenir. Après avoir été retenu, il a eu un mouvement d’élan et a tenté d’intervenir, en touchant aussi le ballon. Mais ce qui est effectivement regrettable, c’est le saut. Malen n’avait aucune intention de faire mal, ce n’est absolument pas dans sa nature. Cet épisode a certainement enlaidi le match. C’était un très beau match, qui est ainsi devenu un peu moins beau. Je comprends qu’en arrêtant l’image de cette manière, il soit très facile de juger, mais le football n’est pas fait d’images fixes. Le football est fait d’actions, car avec cette méthode, on peut tout justifier. Malen n’a là aucune volonté ni aucune détermination à faire mal. C’est donc la notion importante. Il est temps d’arrêter avec les images fixes, car elles déforment vraiment la réalité. Malheureusement, nous avons subi cela pendant des années. Maintenant, enfin, depuis cette année, on parvient à voir un football plus authentique. S’il vous plaît, ne revenons pas en arrière avec ces images fixes absurdes. »

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