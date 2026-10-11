Après Como-Roma, l’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, s’est exprimé au micro de DAZN.





Sur la prestation de Dybala

« Absolument. Je pense que Dybala a été extraordinaire, même lorsqu’il venait, en seconde période, assainir certaines situations. Ce n’était pas facile en infériorité numérique. Je crois qu’il a livré, comme ses coéquipiers, un match de très haut niveau. Je ne me souviens pas qu’il ait perdu des ballons. Au contraire, il me semble avoir retrouvé sa capacité d’accélération. Dommage pour cette occasion en première période, sur laquelle il aurait pu marquer. Mais aujourd’hui encore, il a livré une prestation extraordinaire. »





Sur la décision de conserver Dybala seul en pointe

« Non, Malen était sorti et c’était la solution naturelle avec les joueurs présents sur le terrain. Mais ce qu’il faisait m’a convaincu, parce qu’il a commencé à recevoir beaucoup de ballons, à nous donner de l’air et à nous permettre de ressortir. Il y a eu quelques situations qui auraient pu, à très peu de chose près, déboucher sur une contre-attaque dangereuse. Il a été constant pendant les 90 minutes. Bien sûr, ce n’était pas facile. C’était lui qui, si l’on veut, était un peu le plus désavantagé, parce qu’il devait évoluer entre les deux défenseurs centraux de Como. Mais il l’a fait avec beaucoup d’intelligence et de qualité, en vrai footballeur qui connaît le jeu. »





Sur la prestation et les occasions obtenues

« Malheureusement, je dois dire qu’en première période, nous avons eu de très bonnes occasions de marquer. Como en a aussi eu deux importantes, mais je crois que nous avons donné l’impression de pouvoir prendre l’avantage. Ensuite, il est clair que si, sur 90 minutes, tu en joues 30 en infériorité numérique, cela signifie que tu as joué les deux tiers du match à onze contre onze face à une équipe forte comme Como. C’est là notre regret, parce que, bien sûr, je ne sais pas comment le match se serait terminé, mais il me semblait que nous étions assez confiants quant à nos chances. Nous avons donc été contraints de défendre et nous l’avons fait avec beaucoup de lucidité et de discipline. Il est clair que, lorsque tu joues 30 minutes à dix, tu repars avec un match nul et cela reste un bon résultat. »











