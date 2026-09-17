« Nous avions la conviction d’avoir derrière nous une bonne phase de rodage, et une équipe qui partait avec un avantage par rapport au début de la saison dernière : nous sommes ensemble depuis plus longtemps, nous nous connaissons mieux, nous avons déjà assimilé beaucoup de choses. La barre ne se relève pas en fixant des objectifs plus ou moins atteignables : elle se relève en s’améliorant chaque jour, en travaillant sur nous-mêmes à travers cette variété de joueurs avec toutes leurs caractéristiques, en essayant de faire mieux à chaque fois ».