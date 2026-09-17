À l’approche du choc Roma-Inter qui aura lieu samedi 19 à l’Olimpico à partir de 18 heures, l’entraîneur de la Roma Gian Piero Gasperini a accordé un long entretien au micro de Sky Sport, dans lequel il a revu à la hausse les attentes pour son équipe. Est-il trop tôt pour parler du Scudetto ? Oui, mais l’ambition de le viser est bien là, avec une équipe qui, selon lui, « n’a pas de défauts ».
Gasperini : « J’ai du mal à trouver de gros défauts à ma Roma. Le Scudetto ? Attendons 20 matches, mais nous voulons rester en haut »
Rehausser le niveau
« Nous avions la conviction d’avoir derrière nous une bonne phase de rodage, et une équipe qui partait avec un avantage par rapport au début de la saison dernière : nous sommes ensemble depuis plus longtemps, nous nous connaissons mieux, nous avons déjà assimilé beaucoup de choses. La barre ne se relève pas en fixant des objectifs plus ou moins atteignables : elle se relève en s’améliorant chaque jour, en travaillant sur nous-mêmes à travers cette variété de joueurs avec toutes leurs caractéristiques, en essayant de faire mieux à chaque fois ».
Qualités et défauts ? Les gros ont déjà été éliminés
« J’ai du mal à citer les défauts (rires, ndlr). Bien sûr, nous en avons forcément quelques-uns, sinon je n’aurais plus rien à faire, donc je continuerai à les chercher, mais avec une recherche toujours plus minutieuse : les gros défauts, nous les avons éliminés. La plus grande qualité, parmi les nombreuses que nous avons, c’est qu’une grande unité s’est créée entre l’environnement, l’équipe, les supporters et le club, et c’est quelque chose qui vous aide à bien travailler et qui vous donne confiance pour obtenir les meilleurs résultats ».
L’ambiance romaine
« L’environnement a énormément d’influence. Mais comme je l’ai toujours dit, il influence de manière positive, pas négative, parce que c’est un environnement de grande passion et de grand amour pour son équipe, et donc ce sont autant de composantes fortement positives. De mon côté, j’ai cherché dès le début à m’intégrer avec un professionnalisme qui m’a toujours accompagné au cours de ma carrière, en essayant de me faire apprécier pour le travail accompli. En ce moment, je sens beaucoup d’estime autour de moi, et c’est aussi une grande motivation pour chercher toujours à rendre cette confiance. »
Scudetto ? On parlera des objectifs après 20 matches
« Nous nous rendons compte que, autour de nous, toutes les prévisions possibles sont faites, et c’est normal : les gens ont leurs rêves, ils veulent le maximum. En ce qui nous concerne, comme chaque année, nous devons regarder la réalité en face. Et la réalité, c’est qu’on ne peut parler d’objectifs qu’après une vingtaine de matches. Les fixer après quatre ou cinq journées n’a pas de sens. Bien sûr que nous avons confiance, bien sûr que nous voulons rester en haut du classement, mais pour le moment, c’est le seul objectif concret. »
Nous avons mérité la possibilité de nous la jouer avec l’Inter et le Real Madrid
« Inter et le Real ? Il a oublié Côme au milieu, qui passe avant le Real Madrid et que je considère comme une équipe qui est vraiment en train de faire des pas de géant. Nous avons mérité la possibilité de jouer contre l’Inter en étant premiers du classement et contre le Real Madrid en Ligue des champions. Ce sera le moment de nous mesurer et de voir, face à ces équipes, ce que nous sommes capables de faire. »
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