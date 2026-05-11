O’Neil a lancé une attaque cinglante contre BlueCo, le groupe propriétaire à la fois du RC Strasbourg et de Chelsea, les accusant d’avoir « tout gâché » en matière de recrutement et remettant en question la culture générale au sein de l’organisation.

Arrivé en janvier, le technicien a essuyé deux éliminations en demi-finale lors du mois écoulé, en Coupe de France et en Ligue Europa Conférence. Il estime que le mercato hivernal a affaibli son effectif au lieu de le renforcer.

Il pointe notamment les prêts de l’attaquant David Datro Fofana et du défenseur Aaron Anselmino en provenance de Chelsea, ainsi que le rappel à Londres de Mamadou Sarr, joueur prêté influent. À cela s’ajoute la résiliation par Chelsea du prêt d’une saison de l’international équatorien Kendry Paez, aussitôt renvoyé en prêt au Club River Plate en Argentine.