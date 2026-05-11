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Gary O’Neil critique ouvertement les propriétaires de Chelsea, estimant qu’ils ont « tout gâché » en matière de recrutement et de culture à Strasbourg depuis le rachat du club par BlueCo
Échecs dans le recrutement et frustration au sein de l'équipe
O’Neil a lancé une attaque cinglante contre BlueCo, le groupe propriétaire à la fois du RC Strasbourg et de Chelsea, les accusant d’avoir « tout gâché » en matière de recrutement et remettant en question la culture générale au sein de l’organisation.
Arrivé en janvier, le technicien a essuyé deux éliminations en demi-finale lors du mois écoulé, en Coupe de France et en Ligue Europa Conférence. Il estime que le mercato hivernal a affaibli son effectif au lieu de le renforcer.
Il pointe notamment les prêts de l’attaquant David Datro Fofana et du défenseur Aaron Anselmino en provenance de Chelsea, ainsi que le rappel à Londres de Mamadou Sarr, joueur prêté influent. À cela s’ajoute la résiliation par Chelsea du prêt d’une saison de l’international équatorien Kendry Paez, aussitôt renvoyé en prêt au Club River Plate en Argentine.
- AFP
O’Neil réclame un changement de mentalité
Après le match nul 1-1 de dimanche contre Angers, O’Neil a confié à L’Équipe son mécontentement concernant la situation actuelle. Il a été très clair sur les besoins de l’équipe et les erreurs commises par les dirigeants. « J’ai besoin de deux avant-centres. Les propriétaires veulent me donner les moyens de réussir la saison prochaine, mais nous devons améliorer la culture au sein du club, la qualité des joueurs et l’effectif. Nous avons échoué lors du mercato de janvier. Nous avons affaibli l’équipe au lieu de la renforcer », a déclaré O’Neil.
Son malaise traduit un sentiment plus profond : le modèle multi-clubs privilégierait la gestion des actifs de Chelsea au détriment de la stabilité sportive du club de Ligue 1.
Colère après des performances décevantes
En revenant sur les récentes performances de son équipe, O’Neil n’a pas mâché ses mots pour décrire l’état d’esprit de ses joueurs et le contexte dans lequel ils évoluent. Il a prévenu que les deux derniers matchs de la saison constitueraient un test décisif pour déterminer qui méritait de rester à Strasbourg. « Je suis en colère. J’espère que les joueurs le sont aussi. Il reste deux matchs et ils doivent me prouver qu’ils ont le niveau pour jouer avec nous la saison prochaine. Mais on n’ira nulle part en jouant comme ça. »
Il a également pointé un manque de combativité : « Ils m’ont vraiment déçu, encore plus que jeudi (contre Vallecano). Ils doivent faire mieux. Le monde du football est plein de requins. Ils doivent le savoir. Je leur ai dit que nous jouions une finale et ils n’ont pas joué comme ils le devaient », a-t-il conclu.
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Les défis communs au sein de l’écurie BlueCo
Les maux qui affectent actuellement Strasbourg résonnent aussi à Stamford Bridge, où Chelsea stagne à la neuvième place de la Premier League. La direction des Blues a récemment limogé Liam Rosenior en avril, après seulement trois mois à la tête de l’équipe, et celle-ci n’a plus goûté à la victoire en championnat depuis le 4 mars. Cette instabilité a creusé un fossé entre les propriétaires et les supporters des deux clubs.