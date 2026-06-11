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Gary Neville salue la FIFA pour ce changement « incroyable » du règlement de la Coupe du monde
De nouvelles directives strictes ont été introduites.
Le tournoi mondial débute jeudi soir avec le match entre le Mexique, l’un des pays co-organisateurs, et l’Afrique du Sud, dans un contexte où les équipes doivent s’adapter à un cadre réglementaire remanié. La FIFA a introduit des mesures révolutionnaires, notamment une limite stricte de 10 secondes pour les remplacements et un compte à rebours de cinq secondes pour les remises en jeu et les coups de pied de but. Tout retard à quitter le terrain oblige une équipe à jouer à dix pendant une minute entière, une sanction dont l’Islande a déjà fait les frais face au Japon lors d’un récent match de préparation.
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Neville soutient les mesures de lutte contre le gaspillage
Ces changements radicaux ont reçu un soutien massif de la part d’analystes de renom, lassés par les tactiques négatives qui perturbent le déroulement du football national. S’exprimant dans l’émission The Overlap, Neville a déclaré : « Je trouve que c’est une innovation incroyable : les remplacements chronométrés. J’adore ça. C’est tellement agaçant de voir les joueurs quitter le terrain au pas. Les joueurs et les équipes exploitent le système à leur avantage. On peut critiquer la FIFA sur bien des points, mais je pense vraiment qu’elle a vu juste en matière d’arbitrage. Je pense que ce sont d’excellentes innovations qui amélioreront le spectacle pour les supporters. »
Concernant les nouvelles règles prévues pour la Coupe du monde, il se dit également en faveur du chronomètre pour les touches : « En Premier League, le temps perdu est considérable ; nous en avons parlé des dizaines de fois la saison dernière. C’est une bonne mesure. Ces douze derniers mois, on a vu des équipes interrompre le jeu pendant une minute pour préparer leurs coups arrêtés. Je parle aussi bien des matchs de League Two que de ceux de Premier League : le ballon est hors jeu pendant tellement longtemps. Je pense que c’est une bonne initiative. »
« Une bonne règle ! » - La FIFA interdit de se couvrir la bouche
Les nouvelles règles interdisent également aux joueurs de se couvrir la bouche lors d’altercations, afin de garantir la transparence. Cette mesure a été mise en place à la suite d’un incident controversé survenu en Ligue des champions, impliquant Gianluca Prestianni (Benfica) et Vinicius Junior (Real Madrid). S’exprimant en faveur de cette transparence, Ian Wright a déclaré : « C’est une bonne règle. On ne peut pas prouver quoi que ce soit si les joueurs se couvrent la bouche ; je trouve que c’est une bonne mesure. J'approuve. »
Roy Keane, en revanche, s’inquiète pour le bien-être des joueurs sous les fortes chaleurs estivales : « Certaines règles visent à accélérer le jeu, mais il est étrange qu’elles soient introduites maintenant, alors que nous évoquons des conditions si éprouvantes pour les joueurs. Si jamais ils veulent ralentir la partie, ce sera justement en raison de la chaleur qui règne dans certains stades. »
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L'adaptation tactique passée au crible
Les entraîneurs doivent rapidement ajuster leurs tactiques pour s'adapter à ces règles strictes et aux pauses d'hydratation obligatoires de trois minutes par mi-temps. Les grandes nations comme l'Angleterre et l'Argentine, tenante du titre, n'entrent en lice que mercredi, ce qui leur laisse le temps d'observer comment les arbitres appliquent les nouveaux décomptes lors des premiers matchs. Le véritable défi sera de maintenir un haut niveau d'intensité sans tomber sous le coup des exclusions automatiques d'une minute.