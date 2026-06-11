Gary Neville salue la FIFA pour ce changement « incroyable » du règlement de la Coupe du monde

Ces changements radicaux ont reçu un soutien massif de la part d’analystes de renom, lassés par les tactiques négatives qui perturbent le déroulement du football national. S’exprimant dans l’émission The Overlap, Neville a déclaré : « Je trouve que c’est une innovation incroyable : les remplacements chronométrés. J’adore ça. C’est tellement agaçant de voir les joueurs quitter le terrain au pas. Les joueurs et les équipes exploitent le système à leur avantage. On peut critiquer la FIFA sur bien des points, mais je pense vraiment qu’elle a vu juste en matière d’arbitrage. Je pense que ce sont d’excellentes innovations qui amélioreront le spectacle pour les supporters. »

Concernant les nouvelles règles prévues pour la Coupe du monde, il se dit également en faveur du chronomètre pour les touches : « En Premier League, le temps perdu est considérable ; nous en avons parlé des dizaines de fois la saison dernière. C’est une bonne mesure. Ces douze derniers mois, on a vu des équipes interrompre le jeu pendant une minute pour préparer leurs coups arrêtés. Je parle aussi bien des matchs de League Two que de ceux de Premier League : le ballon est hors jeu pendant tellement longtemps. Je pense que c’est une bonne initiative. »