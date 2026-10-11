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Gary Neville s’en prend au milieu de terrain de Manchester United après le nul inquiétant face à Tottenham
La frustration monte à Old Trafford
Manchester United fait face à une pression grandissante après un match nul profondément décevant contre Tottenham à Old Trafford. Dominic Solanke a inscrit une égalisation dévastatrice dans le temps additionnel pour les visiteurs réduits à dix, prolongeant la terrible série sans victoire de Manchester United à quatre matches toutes compétitions confondues.
Les supporters locaux ont exprimé leur mécontentement en sifflant bruyamment l'équipe à la mi-temps comme au coup de sifflet final. Ce résultat frustrant laisse l'équipe de Carrick à la 12e place du classement de Premier League.
L'ancien capitaine Neville a désormais fait part de ses sérieuses inquiétudes quant à la trajectoire actuelle du club. Il estime que l'effectif doit rapidement trouver un moyen d'enrayer cette soudaine baisse de forme.
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Neville pointe les difficultés du milieu de terrain
S’exprimant dans The Gary Neville Podcast, l’ancien défenseur a mis en lumière des problèmes tactiques précis au sein du onze de départ. Il a pointé le duo du milieu composé de Youri Tielemans et Kobbie Mainoo comme un sujet majeur d’inquiétude pour l’équipe.
« Tielemans et Mainoo, je pense qu’on en a assez vu maintenant, a expliqué Neville. Je n’enterre pas l’idée, parce que ce serait sans doute trop radical, mais j’en ai vu assez pour penser que ce n’est pas un milieu suffisamment dynamique pour jouer dans ce club en Premier League.
« Je pense que ce sont tous les deux de bons joueurs individuellement. Mais parfois, vous avez simplement des joueurs qui ne s’assemblent pas vraiment ou qui ne se conviennent pas tout à fait. »
À la recherche du bon équilibre
Carrick a clairement eu du mal à trouver un milieu de terrain cohérent durant cette période difficile. Neville a suggéré que l'introduction de profils différents pourrait résoudre le manque d'intensité flagrant. Il a salué l'impact immédiat d'un remplaçant lors du match contre Tottenham.
« Je pense que quand [Carlos] Baleba est entré avec Mainoo, on a eu l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'énergie », a ajouté Neville. « Il va falloir faire quelque chose dans ce secteur, et les autres vont devoir se ressaisir, parce qu'ils vont chez l'Atlético de Madrid de Diego Simeone et à Elland Road.
« Si vous n'êtes pas tout à fait au point mentalement et physiquement, cela va se voir. Ils ont quelques jours pour récupérer, se remettre de ça et repartir, parce que s'ils ne repartent pas, les prochaines semaines risquent d'être inquiétantes. »
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Un calendrier chargé s’annonce
Manchester United doit vite récupérer, car un calendrier incroyablement exigeant l’attend dans les jours à venir. Le club se rendra en Espagne pour affronter l’Atletico Madrid de Diego Simeone en Ligue des champions mardi soir. Après ce test européen compliqué, il se déplacera à Elland Road pour un match de Premier League au parfum de grande rivalité face à Leeds United dimanche.
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