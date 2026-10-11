Manchester United fait face à une pression grandissante après un match nul profondément décevant contre Tottenham à Old Trafford. Dominic Solanke a inscrit une égalisation dévastatrice dans le temps additionnel pour les visiteurs réduits à dix, prolongeant la terrible série sans victoire de Manchester United à quatre matches toutes compétitions confondues.

Les supporters locaux ont exprimé leur mécontentement en sifflant bruyamment l'équipe à la mi-temps comme au coup de sifflet final. Ce résultat frustrant laisse l'équipe de Carrick à la 12e place du classement de Premier League.

L'ancien capitaine Neville a désormais fait part de ses sérieuses inquiétudes quant à la trajectoire actuelle du club. Il estime que l'effectif doit rapidement trouver un moyen d'enrayer cette soudaine baisse de forme.