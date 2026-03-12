Getty/GOAL
Traduit par
Gary Neville qualifie le mandat d'Igor Tudor à Tottenham de « catastrophe » et fustige le manager critiqué pour son traitement « brutal » d'Antonin Kinsky
Neville ne mâche pas ses mots au sujet du mandat de Tudor
Dans le podcast Stick to Football de The Overlap, Neville a exprimé son incrédulité face à la situation actuelle au Tottenham Hotspur Stadium et à la façon dont Tudor a traité Kinsky à Madrid. « J'ai trouvé ça brutal. Je pense que tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, et ensuite ça, tout ça, c'est juste un accident de voiture, un désastre », a-t-il déclaré. « Le problème, c'était l'interview de Tudor. Je pense qu'il aurait dû venir et dire : "Écoutez, j'ai fait une erreur, j'aurais dû laisser [Guglielmo] Vicario dans les cages", mais il ne l'a pas fait, il a doublé la mise. »
- Getty Images Sport
La substitution de Kinsky suscite l'indignation
Tudor a pris la décision surprenante d'aligner Kinsky à la place du gardien numéro 1 Guglielmo Vicario, pour finalement le remplacer après seulement 17 minutes, alors que les Spurs étaient déjà menés 3-0 par l'Atlético. Le manager n'a notamment pas salué le jeune joueur lorsqu'il a quitté le terrain, une décision que les critiques ont qualifiée de préjudiciable pour la carrière du joueur.
Ian Wright, icône d'Arsenal, s'est joint au concert de critiques, suggérant que Tudor était « manifestement dépassé » à ce niveau. La légende d'Arsenal a déclaré : « Personne ne souhaite voir quelqu'un être licencié, mais quand on voit quelqu'un qui est manifestement dépassé, c'est gênant. Pour qu'il prenne cette décision, pour ce pauvre gardien, pour qu'il entre dans un match comme celui-là dans un club comme celui-là pour commencer, je ne sais pas ce qu'il a vu à l'entraînement. Pour moi, Vicario est le numéro un, c'est lui qui joue dans ce match. Vous faites ça dans un autre match pour lui, parce que maintenant, regardez ce type, Kinsky. C'est le pire cauchemar depuis le gardien de Liverpool. »
Rooney et Keane offrent des perspectives différentes
De son côté, Wayne Rooney a suggéré que la responsabilité devait être partagée entre le banc des remplaçants et le vestiaire. « Il a essayé de le protéger, mais ça a l'air horrible », a déclaré Rooney à propos de l'incident impliquant Kinsky. « Je pense que le plus gros problème, c'est de l'avoir fait débuter. Je n'ai aucun problème avec le fait qu'il l'ait remplacé. Devait-il le prendre dans ses bras ? Si j'étais remplacé après 20 minutes, je ne voudrais pas que mon entraîneur me prenne dans ses bras. Il peut lui parler après le match. »
Roy Keane s'est montré encore plus dédaigneux envers la sympathie témoignée au gardien, suggérant que la réaction à son remplacement était légèrement exagérée. « Il a commis quelques erreurs, des erreurs énormes », a noté l'ancien capitaine de Manchester United.
- Getty Images Sport
« Il faut leur faire peur. »
Le débat s'est ensuite orienté vers le caractère de l'équipe de Tottenham, Rooney livrant une évaluation cinglante des efforts fournis par les joueurs pendant cette période tumultueuse. « Ces joueurs doivent se remettre en question, car je pense qu'ils ont été absolument honteux. Leurs performances, leur attitude, leur manque de motivation, leur manque de combativité, leur manque de tout. Je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un qui vienne les secouer. Il faut leur faire peur », a déclaré l'ancien attaquant de Manchester United.
Après quatre défaites consécutives, les spéculations vont déjà bon train quant à savoir qui pourrait prendre la relève si Tudor était limogé. L'ancien buteur des Spurs Robbie Keane, qui entraîne actuellement Ferencvaros, a été pressenti pour revenir au club, tout comme Sean Dyche, qui a une grande expérience de la Premier League. Neville a exhorté le club à prendre une décision ferme concernant Tudor dès que possible : « Si vous comptez faire un autre changement, pour moi, cela doit se faire aujourd'hui ou demain, car il ne faut pas attendre. »
Publicité