Gary Neville qualifie le mandat d'Igor Tudor à Tottenham de « catastrophe » et fustige le manager critiqué pour son traitement « brutal » d'Antonin Kinsky

Tudor a pris la décision surprenante d'aligner Kinsky à la place du gardien numéro 1 Guglielmo Vicario, pour finalement le remplacer après seulement 17 minutes, alors que les Spurs étaient déjà menés 3-0 par l'Atlético. Le manager n'a notamment pas salué le jeune joueur lorsqu'il a quitté le terrain, une décision que les critiques ont qualifiée de préjudiciable pour la carrière du joueur.

Ian Wright, icône d'Arsenal, s'est joint au concert de critiques, suggérant que Tudor était « manifestement dépassé » à ce niveau. La légende d'Arsenal a déclaré : « Personne ne souhaite voir quelqu'un être licencié, mais quand on voit quelqu'un qui est manifestement dépassé, c'est gênant. Pour qu'il prenne cette décision, pour ce pauvre gardien, pour qu'il entre dans un match comme celui-là dans un club comme celui-là pour commencer, je ne sais pas ce qu'il a vu à l'entraînement. Pour moi, Vicario est le numéro un, c'est lui qui joue dans ce match. Vous faites ça dans un autre match pour lui, parce que maintenant, regardez ce type, Kinsky. C'est le pire cauchemar depuis le gardien de Liverpool. »