Au-delà du calendrier, Neville a détaillé les sanctions qui devraient, selon lui, frapper le club de Manchester si le verdict de culpabilité est confirmé. Il a réclamé une série de mesures particulièrement lourdes, visant notamment les dirigeants et les titres remportés par le passé.

« Je pense que les propriétaires devraient partir, que les titres remportés pendant la période concernée devraient être retirés et qu’une sanction sous forme de retrait de points devrait s’étendre sur plusieurs années », a-t-il déclaré. « Les propriétaires et les dirigeants auront du mal à rester en place si les mêmes critères que ceux auxquels je dois me soumettre en tant qu’administrateur et propriétaire sont appliqués de manière cohérente. »

Malgré sa fermeté, Neville a écarté l’idée de faire descendre City dans les divisions inférieures du football anglais. « Je ne tiens pas particulièrement à ce que Manchester City soit relégué en League One ou en League Two. Je veux que le club revienne en Premier League. J’ai parlé ce matin à un supporter de City qui m’a dit que les supporters allaient porter d’anciens maillots dimanche pour montrer qu’ils aiment le club et qu’ils retourneraient là où ils étaient s’il le fallait. Si c’est ce qu’ils font, je leur souhaite bonne chance. »

Il a toutefois reconnu qu’imposer un changement de propriétaires aurait des répercussions bien au-delà du terrain : « Mais je comprends pourquoi la Premier League, les responsables politiques et les autorités de régulation s’inquiètent des conséquences d’un départ des propriétaires. Pour le club, la ville et l’est de Manchester, les conséquences économiques seraient énormes. C’est le contexte, même si j’ai clairement dit quelle sanction devrait, selon moi, être infligée. »



