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Gary Neville prévient qu’un « tollé général » éclatera si l’appel de Manchester City s’éternise : la légende de Manchester United réclame TROIS sanctions
Manchester City fait appel d’une décision historique
Manchester City a récemment été reconnu coupable de 114 des 115 infractions financières qui lui étaient reprochées par la Premier League. Le club de l’Etihad a rapidement fait appel de cette décision sans précédent, ce qui entraînera la tenue d’une nouvelle audience.
Malgré ce premier verdict de culpabilité, aucune sanction n’a encore été confirmée. Les sanctions possibles, allant d’importants retraits de points et de titres jusqu’à une relégation pure et simple, font l’objet de nombreux débats dans le football anglais.
Alors que City cherche à faire reconnaître son innocence, le calendrier de cette nouvelle procédure reste incertain. Toutefois, la perspective de voir l’appel se prolonger jusque dans les derniers mois de la saison suscite de vives inquiétudes chez les observateurs comme chez les consultants.
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Une mise en garde sur le calendrier
Intervenant dans l’émission Overlap Daily, sponsorisée par Sky Bet, Neville a souligné que cette situation ne devait pas éclipser le dénouement de la saison en cours. L’ancien capitaine de Manchester United a insisté sur la nécessité de parvenir à une décision définitive d’ici le début du printemps afin de préserver l’intégrité de la compétition.
« Il sera très difficile pour tous les acteurs du football de voir Manchester City remporter le championnat cette année », a expliqué Neville. « Sur le plan psychologique, ce serait un énorme problème pour le football. Je ne pense pas que la Premier League puisse laisser cette affaire se prolonger jusqu’à la fin de la saison. Si Manchester City soulève le trophée de Premier League en mai sans qu’un verdict ait été rendu, cela provoquera un tollé général. »
Il a ajouté : « L’affaire doit être tranchée d’ici février ou mars. La procédure doit suivre son cours et Manchester City estime qu’il sera blanchi des accusations portées contre lui. Nous verrons donc ce qui se passera. Mais on ne peut pas arriver à la fin de la saison et voir Manchester City remporter le titre sans qu’un verdict ait été rendu. »
La demande d’une triple sanction
Au-delà du calendrier, Neville a détaillé les sanctions qui devraient, selon lui, frapper le club de Manchester si le verdict de culpabilité est confirmé. Il a réclamé une série de mesures particulièrement lourdes, visant notamment les dirigeants et les titres remportés par le passé.
« Je pense que les propriétaires devraient partir, que les titres remportés pendant la période concernée devraient être retirés et qu’une sanction sous forme de retrait de points devrait s’étendre sur plusieurs années », a-t-il déclaré. « Les propriétaires et les dirigeants auront du mal à rester en place si les mêmes critères que ceux auxquels je dois me soumettre en tant qu’administrateur et propriétaire sont appliqués de manière cohérente. »
Malgré sa fermeté, Neville a écarté l’idée de faire descendre City dans les divisions inférieures du football anglais. « Je ne tiens pas particulièrement à ce que Manchester City soit relégué en League One ou en League Two. Je veux que le club revienne en Premier League. J’ai parlé ce matin à un supporter de City qui m’a dit que les supporters allaient porter d’anciens maillots dimanche pour montrer qu’ils aiment le club et qu’ils retourneraient là où ils étaient s’il le fallait. Si c’est ce qu’ils font, je leur souhaite bonne chance. »
Il a toutefois reconnu qu’imposer un changement de propriétaires aurait des répercussions bien au-delà du terrain : « Mais je comprends pourquoi la Premier League, les responsables politiques et les autorités de régulation s’inquiètent des conséquences d’un départ des propriétaires. Pour le club, la ville et l’est de Manchester, les conséquences économiques seraient énormes. C’est le contexte, même si j’ai clairement dit quelle sanction devrait, selon moi, être infligée. »
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Dans l’attente du verdict final
Un appel ayant été officiellement déposé, la Premier League et Manchester City se préparent désormais à un nouvel affrontement judiciaire. Une nouvelle audience déterminera l’issue définitive de l’affaire, mais le calendrier exact d’une résolution reste désespérément flou.
Pour l’instance dirigeante, le défi immédiat consiste à accélérer la procédure afin d’éviter le scénario que redoute Neville. Tant qu’un verdict définitif n’aura pas été rendu, l’incertitude continuera de planer sur l’élite du football anglais et sur la course au titre actuelle.
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