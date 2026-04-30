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Gary Neville place Harry Kane dans le trio « de rêve » des recrues de Manchester United pour le mercato estival
Neville s'exprime sur le mercato estival
Lors d’un échange avec les supporters sur Sky Sports, Neville a distingué le scénario « idéal » de ce qu’il juge réaliste sur le marché actuel. Selon lui, « un défenseur central de haut niveau et deux milieux de terrain de qualité » constitueraient la priorité absolue pour l’équipe. Il reconnaît toutefois qu’il faut ensuite renforcer d’autres secteurs, mais il estime que les ailes sont déjà bien pourvues. Sur les ailes, ils disposent déjà d’Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, sans oublier Mason Mount qui peut dépanner à ce poste, donc le secteur est couvert. Au poste de numéro 10, Mount et Bruno Fernandes, qui évolue chaque semaine dans ce rôle, offrent suffisamment de garanties. Il nous faut deux milieux centraux et, sans aucun doute, un défenseur central ; nous avons besoin d’un défenseur central de haut niveau. Dans un monde idéal, ce serait Marquinhos, Declan Rice et Harry Kane. De manière réaliste, je dirais [Sandro] Tonali, [Elliot] Anderson et [Ezri] Konsa. »
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Renforcer le noyau dur de United
Le soutien apporté à Konsa intervient alors que le joueur de 28 ans continue d’impressionner à Aston Villa. Avec 229 apparitions à son actif pour le club des West Midlands, Konsa s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus fiables de l’élite, aidant Villa à se battre une nouvelle fois cette saison pour une place en Ligue des champions.
Au milieu de terrain, Neville s’est tourné vers Newcastle pour dénicher un renfort clé : Tonali. L’Italien figure en bonne place sur sa liste, aux côtés d’Anderson, déjà identifié comme cible prioritaire par les dirigeants d’Old Trafford. Mais United doit se méfier de son rival Manchester City, qui surveille également de près la situation du milieu de terrain de Nottingham Forest à l’approche du mercato.
Le chemin vers le titre
Malgré un retard de 12 points cette saison, Neville estime que Manchester United peut remonter au sommet du classement l’an prochain. Selon lui, des paramètres extérieurs – comme des changements d’entraîneur ou des problèmes disciplinaires chez les concurrents – pourraient profiter aux Red Devils, d’autant qu’ils n’ont pas eu à gérer la Coupe d’Europe ni les coupes nationales cette année.
Neville a expliqué : « Liverpool n’est pas actuellement devant eux dans la hiérarchie, tout comme Chelsea ou Aston Villa. En outre, Manchester United n’a pas eu à gérer la Ligue des champions ni les coupes nationales cette saison, un atout non négligeable. Mais tout dépendra de la manière dont Arsenal gérera le fait de remporter, ou non, le championnat. Si elle est sacrée, pourra-t-elle confirmer ? Sinon, comment réagira-t-elle à une éventuelle défaite ? »
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Incertitude à Manchester City
L’ancien capitaine de Manchester United a pointé du doigt l’incertitude qui plane toujours sur le club bleu de Manchester. Alors que l’avenir à long terme de Pep Guardiola reste à clarifier et que la décision concernant les 115 chefs d’accusation de la Premier League se rapproche, Neville estime que les dirigeants d’Old Trafford doivent se tenir prêts à profiter de toute instabilité à l’Etihad.
« Il y a deux inconnues majeures ici [à Manchester City] : l’avenir de Pep Guardiola et les 115 chefs d’accusation. Quelle sera l’issue de cette procédure ? Risque-t-on une lourde déduction de points en cas de sanction ? » a analysé Neville. « Si Manchester City écopait d’une lourde pénalité au classement ou si Guardiola partait, et si Arsenal restait sonné par sa non-victoire, je dirais que vous avez une belle opportunité. United aurait alors une chance minime, mais il faudrait que tout concoure en sa faveur. »