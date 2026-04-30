Gary Neville place Harry Kane dans le trio « de rêve » des recrues de Manchester United pour le mercato estival

Le soutien apporté à Konsa intervient alors que le joueur de 28 ans continue d’impressionner à Aston Villa. Avec 229 apparitions à son actif pour le club des West Midlands, Konsa s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus fiables de l’élite, aidant Villa à se battre une nouvelle fois cette saison pour une place en Ligue des champions.

Au milieu de terrain, Neville s’est tourné vers Newcastle pour dénicher un renfort clé : Tonali. L’Italien figure en bonne place sur sa liste, aux côtés d’Anderson, déjà identifié comme cible prioritaire par les dirigeants d’Old Trafford. Mais United doit se méfier de son rival Manchester City, qui surveille également de près la situation du milieu de terrain de Nottingham Forest à l’approche du mercato.