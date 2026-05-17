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Gary Neville ne cache pas son incompréhension après la décision « ridicule » d’accorder un penalty pour une main litigieuse en faveur de Manchester United, estimant que l’arbitrage vidéo a commis une « énorme bourde » en validant le but controversé de Matheus Cunha
Neville fulmine contre une décision arbitrale « scandaleuse »
La polémique a éclaté à la 54^e minute lorsque Cunha a ouvert le score, offrant à Manchester United une avance de 2-1 sur Nottingham Forest. Ce but intervenait à la suite d’une action au cours de laquelle Bryan Mbeumo semblait avoir contrôlé le ballon de la main, entraînant un long examen vidéo de trois minutes. L’ancien capitaine de United, Neville, s’est montré cinglant dans son analyse de la procédure et du résultat final à Old Trafford.
« C’est un véritable scandale à tous les niveaux. C’est ridicule », a-t-il déclaré sur Sky Sports. « Le VAR a été très clair : ils ont dit que le but était refusé, qu’il avait touché le ballon de la main et l’avait remis en jeu. Honnêtement, je n’en reviens pas. Le VAR a étudié l’action pendant trois minutes, puis l’arbitre central y a passé une minute de plus. Ils réfléchissent trop et se sont mis dans une situation inextricable. »
- AFP
L'arbitre maintient sa décision après consultation de la vidéo
Bien que le VAR ait recommandé une vérification sur le terrain, l’arbitre Michael Salisbury a décidé de ne pas infirmer sa décision initiale. Après avoir visionné les images sur l’écran de touche, il a jugé que le contact de Mbeumo n’était pas intentionnel et ne méritait donc pas l’annulation du but. Cette décision a provoqué la colère des joueurs et du staff de Nottingham Forest, le ballon ayant clairement changé de trajectoire après avoir frappé le bras de l’attaquant.
La Premier League a ensuite confirmé cette position via les réseaux sociaux : « Après vérification, le but est validé car la main est jugée non intentionnelle ; la décision finale est donc le but. » Une explication qui n’a guère calmé la frustration des visiteurs, convaincus que les règles du jeu avaient été bafouées.
Bruno Fernandes égale un record de la Premier League
L'ambiance à Old Trafford est devenue électrique à mesure que l'attente s'éternisait, les supporters étant laissés dans l'ignorance quant aux détails de l'examen vidéo. En l'absence de communication claire au sein du stade, la tension a atteint son paroxysme lorsque Salisbury a désigné le rond central. Le but a été validé, renversant la dynamique d'un match dans lequel Nottingham Forest s'était battu sans relâche pour rester dans la course après que Morato eut égalisé suite à l'ouverture du score de Luke Shaw.
Mbeumo a ensuite fait amende honorable en inscrivant un troisième but valable pour United, assurant non seulement une avance cruciale, mais aussi une place dans l’histoire pour son capitaine. Servi par Bruno Fernandes, ce succès a permis au meneur de jeu portugais d’atteindre sa 20e passe décisive de la saison – un exploit remarquable qui le place à égalité avec Kevin De Bruyne et Thierry Henry pour le plus grand nombre de passes décisives en une seule saison de Premier League. Ce moment historique fut aussitôt suivi d’une réduction du score de Morgan Gibbs-White, masqué. Mais l’ombre du deuxième but mancunien planait toujours, illustrant les incohérences persistantes qui entachent encore l’application du VAR dans l’élite anglaise.
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Manchester United termine à la troisième place
En préservant leur avantage 3-2, Manchester United a validé son billet pour le podium. Déjà qualifiés pour la Ligue des champions sous l’intérim de Michael Carrick, les Red Devils confortent leur statut de meilleur club non-champion. Ces trois points, même contestés par les observateurs neutres, sont cruciaux pour leur classement final.
Nottingham Forest, de son côté, possède désormais un total de points suffisant pour assurer son maintien en Premier League, même si les Forestiers n’ont pas réussi à égaliser en fin de rencontre après cette décision litigieuse. Avec West Ham et Tottenham en difficulté sur d’autres terrains, le club des Midlands peut souffler. Quel que soit le dénouement final, le caractère « ridicule » du but de Cunha alimentera les débats pendant des semaines, contraignant la PGMOL à répondre à de nouvelles questions sur l’interprétation des mains.