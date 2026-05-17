La polémique a éclaté à la 54^e minute lorsque Cunha a ouvert le score, offrant à Manchester United une avance de 2-1 sur Nottingham Forest. Ce but intervenait à la suite d’une action au cours de laquelle Bryan Mbeumo semblait avoir contrôlé le ballon de la main, entraînant un long examen vidéo de trois minutes. L’ancien capitaine de United, Neville, s’est montré cinglant dans son analyse de la procédure et du résultat final à Old Trafford.

« C’est un véritable scandale à tous les niveaux. C’est ridicule », a-t-il déclaré sur Sky Sports. « Le VAR a été très clair : ils ont dit que le but était refusé, qu’il avait touché le ballon de la main et l’avait remis en jeu. Honnêtement, je n’en reviens pas. Le VAR a étudié l’action pendant trois minutes, puis l’arbitre central y a passé une minute de plus. Ils réfléchissent trop et se sont mis dans une situation inextricable. »