Au-delà du calendrier, Neville a expliqué précisément comment, selon lui, le club mancunien devrait être sanctionné si le verdict de culpabilité est confirmé. Il a réclamé une combinaison dévastatrice de sanctions, visant en particulier la responsabilité des dirigeants et les titres remportés dans le passé.

« Je pense que les propriétaires devraient partir, que les titres devraient être retirés pour la période concernée et qu'il devrait y avoir une pénalité de points sur plusieurs années », a-t-il déclaré. « Les propriétaires et les dirigeants auront du mal à rester en place si le même critère que celui auquel je dois me conformer en tant qu'administrateur et propriétaire est appliqué de manière cohérente. »

Malgré la fermeté de sa position, Neville a écarté l'idée de faire chuter City dans les profondeurs de la pyramide du football anglais. « Je ne suis pas particulièrement obsédé par l'idée de reléguer Manchester City en League One ou en League Two. Je veux que le club revienne en Premier League. Je parlais ce matin à un supporter de City qui m'a dit que les supporters allaient porter des maillots rétro dimanche pour montrer qu'ils aiment le club et qu'ils retourneraient d'où ils venaient s'il le fallait. Si c'est ce qu'ils font, bonne chance à eux. »

Il a toutefois reconnu qu'imposer un changement de propriétaire provoquerait une onde de choc bien au-delà du terrain : « Mais je peux comprendre pourquoi la Premier League, les responsables politiques et les régulateurs s'inquiètent de l'impact d'un départ des propriétaires. Pour le club, la ville et l'est de Manchester, les conséquences économiques seraient énormes. C'est le contexte, même si j'ai été clair sur la sanction qui, selon moi, devrait être appliquée. »



