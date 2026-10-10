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Gary Neville met en garde contre un « tollé absolu » si l’appel de Manchester City s’éternise, alors que la légende de Manchester United réclame une TRIPLE sanction
City fait appel de cette décision historique
Manchester City a récemment été reconnu coupable de 114 des 115 chefs d’accusation financiers retenus contre lui par la Premier League. Le club de l’Etihad a rapidement fait appel de cette décision sans précédent, ce qui signifie qu’une nouvelle audience va désormais avoir lieu.
Malgré ce premier verdict de culpabilité, aucune sanction n’a encore été confirmée. D’éventuelles pénalités, allant de lourds retraits de points et du retrait de titres jusqu’à une relégation pure et simple, ont toutes été largement débattues dans le football anglais.
Alors que City se bat pour laver son nom, le calendrier de cette nouvelle procédure judiciaire reste incertain. Cependant, la perspective de voir l’appel s’étirer jusqu’aux derniers mois de la saison suscite de vives inquiétudes aussi bien chez les observateurs que chez les consultants.
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Un avertissement chronologique
S’exprimant sur Overlap Daily, Neville a souligné qu’il ne fallait pas laisser cette situation éclipser le dénouement de la campagne actuelle. L’ancien capitaine de United a insisté sur le fait qu’une conclusion définitive devait être rendue d’ici le début du printemps afin de protéger l’intégrité de la compétition.
« Il sera très difficile pour tout le monde dans le football de voir Manchester City remporter le championnat cette année, a expliqué Neville. Psychologiquement, ce serait un énorme problème pour le football. Je ne pense pas que la Premier League puisse laisser cela durer jusqu’à la fin de la saison. Si Manchester City soulève le trophée de la Premier League en mai sans qu’un verdict ait été rendu, il y aura un tollé absolu. »
Il a ajouté : « L’affaire doit être réglée d’ici février ou mars. La procédure doit suivre son cours, et City est convaincu d’être blanchi des accusations, donc nous verrons ce qui se passera. Mais on ne peut pas arriver à la fin de la saison et voir Manchester City remporter le titre sans verdict. »
La demande de triple peine
Au-delà du calendrier, Neville a expliqué précisément comment, selon lui, le club mancunien devrait être sanctionné si le verdict de culpabilité est confirmé. Il a réclamé une combinaison dévastatrice de sanctions, visant en particulier la responsabilité des dirigeants et les titres remportés dans le passé.
« Je pense que les propriétaires devraient partir, que les titres devraient être retirés pour la période concernée et qu'il devrait y avoir une pénalité de points sur plusieurs années », a-t-il déclaré. « Les propriétaires et les dirigeants auront du mal à rester en place si le même critère que celui auquel je dois me conformer en tant qu'administrateur et propriétaire est appliqué de manière cohérente. »
Malgré la fermeté de sa position, Neville a écarté l'idée de faire chuter City dans les profondeurs de la pyramide du football anglais. « Je ne suis pas particulièrement obsédé par l'idée de reléguer Manchester City en League One ou en League Two. Je veux que le club revienne en Premier League. Je parlais ce matin à un supporter de City qui m'a dit que les supporters allaient porter des maillots rétro dimanche pour montrer qu'ils aiment le club et qu'ils retourneraient d'où ils venaient s'il le fallait. Si c'est ce qu'ils font, bonne chance à eux. »
Il a toutefois reconnu qu'imposer un changement de propriétaire provoquerait une onde de choc bien au-delà du terrain : « Mais je peux comprendre pourquoi la Premier League, les responsables politiques et les régulateurs s'inquiètent de l'impact d'un départ des propriétaires. Pour le club, la ville et l'est de Manchester, les conséquences économiques seraient énormes. C'est le contexte, même si j'ai été clair sur la sanction qui, selon moi, devrait être appliquée. »
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Dans l’attente du verdict final
Un appel ayant été officiellement déposé, la Premier League et Manchester City se préparent désormais à un nouveau bras de fer juridique. Une nouvelle audience dictera l’issue finale, mais le calendrier exact d’un dénouement reste frustrant de flou.
Le défi immédiat pour l’instance dirigeante est d’accélérer ce processus afin d’éviter exactement le scénario que redoute Neville. Tant qu’un verdict définitif n’aura pas été rendu, un sombre nuage d’incertitude continuera de planer sur l’élite anglaise et sur l’actuelle course au titre.
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