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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Gary Neville : « Manchester United massacré par un AC Milan privé de nombreux titulaires »

Manchester United

L’ancienne légende des Red Devils commente l’issue du match amical remporté par l’AC Milan face à Manchester United

Gary Neville, ancien défenseur et légende de Manchester United, aujourd’hui consultant, a commenté ainsi la défaite des Red Devils en amical contre Milan : « L’obsession qu’il y avait à battre Amorim était ridicule, a déclaré le quinquagénaire, cité par Sportmediaset. United s’est fait massacrer par une équipe privée de plusieurs titulaires et qui a exploité les espaces laissés vacants. Eux ne gagnaient plus depuis trois matches. »


« La solution, c’est d’acheter de nouveaux joueurs », ajoute l’ancien défenseur de Manchester United de l’époque dorée de Sir Alex Ferguson.

  • Manchester United-Milan 2-4, la feuille de match

    Manchester United-Milan 2-4


    Buteurs : 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (Mi), 71' Loftus Cheek (Mi).


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) : Lammens ; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw ; Andrey Santos, Tielemans ; Amad, Bruno Fernandes, Dorgu ; Cunha. À disp. : Heath, Mee, Amass, Dalot, Martinez, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Mainoo, Gabriel, Lacey, Mbeumo, Rashford, Zirkzee. Entr. Carrick


    MILAN (3-4-2-1) : Torriani ; Terracciano (à partir de la 60e minute Gila), De Winter (à partir de la 83e minute Diawara), Pavlovic (à partir de la 83e minute Vladimirov) ; Chukwueze, Jashari (à partir de la 60e minute Modric), Musah (à partir de la 75e minute Ricci), Estupinan (à partir de la 60e minute Bartesaghi) ; Loftus-Cheek (à partir de la 83e minute Comotto), Cisse (à partir de la 60e minute Saelemaekers) ; Ramos (à partir de la 75e minute Camarda). Entr. Amorim.


    Avertis : Estupinan (Mi), Dorgu (Ma)

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