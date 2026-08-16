Gary Neville, ancien défenseur et légende de Manchester United, aujourd’hui consultant, a commenté ainsi la défaite des Red Devils en amical contre Milan : « L’obsession qu’il y avait à battre Amorim était ridicule, a déclaré le quinquagénaire, cité par Sportmediaset. United s’est fait massacrer par une équipe privée de plusieurs titulaires et qui a exploité les espaces laissés vacants. Eux ne gagnaient plus depuis trois matches. »





« La solution, c’est d’acheter de nouveaux joueurs », ajoute l’ancien défenseur de Manchester United de l’époque dorée de Sir Alex Ferguson.