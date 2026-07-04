AFP
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Gary Neville livre un diagnostic sans concession sur les difficultés de l’Angleterre au poste d’arrière droit en Coupe du monde et sur le fait que Declan Rice évolue hors de sa position naturelle
Les blessures au sein de l’équipe d’Angleterre restreignent les choix de Tuchel.
L'Angleterre s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce à sa victoire 2-1 face à la RD Congo, mais les blessures posent un casse-tête de plus en plus grand à Tuchel au poste d'arrière droit. Reece James a manqué le match en raison d'une blessure aux ischio-jambiers et sa participation à la rencontre de lundi contre le Mexique reste très incertaine, puisqu'il n'a pas pu mener l'entraînement à son terme vendredi. Jarell Quansah souffre également d'un problème à la cheville, ce qui laisse à Tuchel peu d'options naturelles sur le côté droit de la défense.
- Getty Images Sport
Neville s’interroge sur la gestion du poste d’arrière droit en équipe d’Angleterre.
Ces difficultés ont contraint Rice à glisser du milieu de terrain au poste d’arrière droit dans les dernières minutes du match contre la RD Congo. Bien que l’Angleterre ait finalement remporté la rencontre, Neville estime que ce manque de stabilité défensive pourrait se révéler problématique au fil de la compétition.
« Il [Rice] avait déjà joué arrière droit pour Arsenal lors d’un match à West Ham que j’avais regardé il y a quelques mois, et j’avais pensé à l’époque que c’était une mauvaise décision de la part de Mikel Arteta, mais en réalité, je réclamais à grands cris qu’on le place à ce poste en deuxième mi-temps », a déclaré Neville à ITV.
« Ce n’est pas la première fois. Je me souviens de trois ou quatre tournois où le poste d’arrière latéral était négligé au point que l’on se disait : “Peut-on aligner cinq attaquants et se passer d’un arrière gauche ?” Cela coûte cher à l’Angleterre sur le terrain, et c’est un problème, aussi bien défensif qu’offensif. »
Une défense manquant de cohésion
Pour Neville, l’absence d’une défense à quatre bien huilée est une bombe à retardement pour l’équipe de Tuchel. La vulnérabilité sur les ailes cristallise les critiques, l’ancien défenseur de Manchester United estimant que le talent individuel ne compense pas un manque de cohésion dans le tiers défensif.
« J’avais dit avant le tournoi que nous avions quatre défenseurs, mais qu’ils devaient former un quatuor défensif », a déclaré Neville. « Individuellement, ce sont en fait de très bons défenseurs en un contre un, mais je ne pense pas qu’ils forment encore une véritable unité. Je trouve que notre vulnérabilité est très préoccupante.
« Nous savions avant même d’arriver ici que nous avions deux arrières droits sujets aux blessures : [Tino] Livramento sort, puis il fait entrer [Trevoh] Chalobah… il faut trouver un arrière droit. Nous avons disputé quatre matches et, jusqu’à présent, nous avons aligné cinq arrières droits différents. Cela montre bien que [Tuchel] est complètement désorganisé à ce poste. À un moment ou à un autre, cela finira par nous coûter cher. »
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Tuchel doit prendre des décisions cruciales concernant la composition de son équipe
L’Angleterre se tourne maintenant vers son match des huitièmes de finale contre le Mexique, mais les options défensives de Tuchel restent limitées, la participation de James et Quansah à cette rencontre étant toujours incertaine.
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