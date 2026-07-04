Gary Neville livre un diagnostic sans concession sur les difficultés de l’Angleterre au poste d’arrière droit en Coupe du monde et sur le fait que Declan Rice évolue hors de sa position naturelle

Ces difficultés ont contraint Rice à glisser du milieu de terrain au poste d’arrière droit dans les dernières minutes du match contre la RD Congo. Bien que l’Angleterre ait finalement remporté la rencontre, Neville estime que ce manque de stabilité défensive pourrait se révéler problématique au fil de la compétition.

« Il [Rice] avait déjà joué arrière droit pour Arsenal lors d’un match à West Ham que j’avais regardé il y a quelques mois, et j’avais pensé à l’époque que c’était une mauvaise décision de la part de Mikel Arteta, mais en réalité, je réclamais à grands cris qu’on le place à ce poste en deuxième mi-temps », a déclaré Neville à ITV.

« Ce n’est pas la première fois. Je me souviens de trois ou quatre tournois où le poste d’arrière latéral était négligé au point que l’on se disait : “Peut-on aligner cinq attaquants et se passer d’un arrière gauche ?” Cela coûte cher à l’Angleterre sur le terrain, et c’est un problème, aussi bien défensif qu’offensif. »