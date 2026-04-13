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Gary Neville fustige un duo de Chelsea qu’il qualifie d’« égoïste » et estime qu’ils ont coûté aux Blues une place en Ligue des champions
Stamford Bridge est en ébullition.
Les espoirs de Chelsea de terminer dans le top 5 ont subi un coup d’arrêt après leur défaite 3-0 contre Manchester City, leurs deux seuls revers de suite par au moins trois buts d’écart en championnat depuis février 2018. Les Blues devaient se passer de Fernandez, suspendu par le club après avoir publiquement exprimé son désir de vivre à Madrid alors que son nom est fortement lié au Real Madrid. Cucurella, quant à lui, a échappé à toute sanction bien qu'il ait admis qu'un retour à Barcelone serait « difficile à refuser », et le climat de mécontentement qui en a résulté a laissé l'équipe de Rosenior en proie à des divisions et à un manque de discipline.
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La crise de leadership à Chelsea
Neville estime que ces débordements sont survenus à un moment catastrophique pour un groupe encore sous le choc de son élimination en Coupe d’Europe face au Paris Saint-Germain. Selon lui, les joueurs expérimentés doivent apporter de la stabilité à un entraîneur peu chevronné plutôt que d’extérioriser leurs propres frustrations.
S’inquiétant de l’effet sur le moral du groupe, il a confié à Sky Sports : « C’est déjà dur, et là s’ajoute le manque de discipline d’Enzo Fernandez et de Cucurella, qui ont exprimé leurs griefs ces dernières semaines. En tant que joueur dans un vestiaire, que doivent penser leurs coéquipiers ? Quand on s’exprime comme ils l’ont fait, c’est tout à fait égoïste. Ça n’aide pas votre entraîneur, qui est jeune et inexpérimenté. Ça n’aide pas vos coéquipiers. Ça n’aide pas non plus les supporters, qui se demandent si vous n’êtes pas mécontents. »
La nocive culture de la « bouderie »
L’analyste a souligné que laisser des cadres mécontents conserver leur influence au sein du groupe risquait de compromettre les dernières semaines de la saison. Neville estime que cette nostalgie affichée pour l’ancienne direction sape davantage l’autorité de Rosenior à un moment où l’unité est essentielle pour viser une place parmi les cinq premiers.
S’inquiétant des répercussions à long terme de ce manque de professionnalisme perçu et de son impact sur les espoirs de qualification européenne, Neville a ajouté : « À un moment où il faut se mettre au travail, vous venez d’être éliminés de la Ligue des champions et vous vous êtes fait malmener par le PSG, ce qui n’est pas une honte, car c’est une bonne équipe. Il fallait que tout le monde se mette au travail et reste dans cette dynamique de rigueur.
Quand deux joueurs expérimentés manifestent leur mécontentement, en affirmant que l’ancien entraîneur était bon et qu’ils ne comprennent pas les raisons du changement, des conséquences s’imposent.
Ils ont ainsi attiré les caméras sur eux lors du match contre Manchester City alors qu’ils étaient pourtant en tribune, et tout le monde savait qu’ils avaient manqué de discipline. Cela n’a évidemment pas aidé.
Le problème, c’est qu’ils continuent de fréquenter le vestiaire et d’y exercer leur influence. S’ils y traînent la patte, font la tête et critiquent le club, la fin de saison s’annonce délicate.
« J’ai désormais l’impression que Chelsea va rater la Ligue des champions. Je pense que Chelsea va rater la Ligue des champions à cause de ce qui s’est passé ces dernières semaines. »
- AFP
La partie s’annonce encore difficile
Battu par Manchester City, Chelsea pointe à la 6e place avec 48 points, à quatre longueurs de Liverpool, 5e, dans la course à la dernière place européenne. Pour entretenir ses espoirs de Ligue des champions, le technicien doit d’abord négocier un mois d’avril piégeux avec les réceptions de Manchester United et de Brighton, puis aborder un mois de mai décisif. Cette dernière ligne droite comprend des rendez-vous à haut risque contre Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham et Sunderland, où le moindre relâchement pourrait compromettre leurs ambitions européennes.