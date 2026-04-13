L’analyste a souligné que laisser des cadres mécontents conserver leur influence au sein du groupe risquait de compromettre les dernières semaines de la saison. Neville estime que cette nostalgie affichée pour l’ancienne direction sape davantage l’autorité de Rosenior à un moment où l’unité est essentielle pour viser une place parmi les cinq premiers.

S’inquiétant des répercussions à long terme de ce manque de professionnalisme perçu et de son impact sur les espoirs de qualification européenne, Neville a ajouté : « À un moment où il faut se mettre au travail, vous venez d’être éliminés de la Ligue des champions et vous vous êtes fait malmener par le PSG, ce qui n’est pas une honte, car c’est une bonne équipe. Il fallait que tout le monde se mette au travail et reste dans cette dynamique de rigueur.

Quand deux joueurs expérimentés manifestent leur mécontentement, en affirmant que l’ancien entraîneur était bon et qu’ils ne comprennent pas les raisons du changement, des conséquences s’imposent.

Ils ont ainsi attiré les caméras sur eux lors du match contre Manchester City alors qu’ils étaient pourtant en tribune, et tout le monde savait qu’ils avaient manqué de discipline. Cela n’a évidemment pas aidé.

Le problème, c’est qu’ils continuent de fréquenter le vestiaire et d’y exercer leur influence. S’ils y traînent la patte, font la tête et critiquent le club, la fin de saison s’annonce délicate.

« J’ai désormais l’impression que Chelsea va rater la Ligue des champions. Je pense que Chelsea va rater la Ligue des champions à cause de ce qui s’est passé ces dernières semaines. »