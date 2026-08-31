Gary Neville explique pourquoi les victoires de Manchester United et de Chelsea l’ont convaincu qu’Arsenal remportera à nouveau le titre de Premier League

Neville s’est montré particulièrement virulent au sujet de la stratégie de recrutement à l’Emirates, qui a permis à Arsenal d’accumuler un nombre impressionnant d’options de très haut niveau en défense.

« C’est incroyable ce qu’Arsenal a fait, vraiment, en signant Ezri Konsa, parce qu’ils ont [Jurrien] Timber, [Ben] White, [Cristhian] Mosquera, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [Piero] Hincapie, [Riccardo] Calafiori, [Myles] Lewis-Skelly, a-t-il déclaré. Ils ont déjà huit défenseurs incroyables et maintenant ils ont signé un autre très bon défenseur central.

« C’est presque comme s’ils en remettaient une couche en disant : “Nous n’allons pas encaisser de buts, nous allons juste faire en sorte d’être bien meilleurs que tout le monde défensivement”, et c’est le cas. Cela leur fera encore gagner un titre.

« Si vous demandiez si vous échangeriez les joueurs offensifs d’Arsenal contre ceux de Manchester United, de Liverpool ou de Chelsea, vous pourriez en fait garder les joueurs offensifs. D’un point de vue défensif ou au milieu de terrain, vous les échangeriez tous. »