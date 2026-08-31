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Gary Neville explique pourquoi les victoires de Manchester United et de Chelsea l’ont convaincu qu’Arsenal remportera à nouveau le titre de Premier League
Neville voit Arsenal reprendre le titre
Neville a apporté son soutien à Arsenal pour reconquérir le titre de Premier League, en s’appuyant sur une base défensive qu’il juge largement supérieure à tout ce que leurs rivaux peuvent proposer. Si Manchester United et Chelsea ont signé des victoires ce week-end, Neville reste convaincu que l’accent tactique mis par Arteta sur l’arrière-garde a créé un écart que même les plus gros dépensiers du championnat peinent à combler. Chelsea a failli dilapider une avance de trois buts sous les ordres du manager Alonso, tandis que United s’est fortement reposé sur Bruno Fernandes pour inscrire plus de buts que son adversaire dans un spectaculaire succès 5-2.
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L’écart défensif entre Arsenal et le reste
Neville s’est montré particulièrement virulent au sujet de la stratégie de recrutement à l’Emirates, qui a permis à Arsenal d’accumuler un nombre impressionnant d’options de très haut niveau en défense.
« C’est incroyable ce qu’Arsenal a fait, vraiment, en signant Ezri Konsa, parce qu’ils ont [Jurrien] Timber, [Ben] White, [Cristhian] Mosquera, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [Piero] Hincapie, [Riccardo] Calafiori, [Myles] Lewis-Skelly, a-t-il déclaré. Ils ont déjà huit défenseurs incroyables et maintenant ils ont signé un autre très bon défenseur central.
« C’est presque comme s’ils en remettaient une couche en disant : “Nous n’allons pas encaisser de buts, nous allons juste faire en sorte d’être bien meilleurs que tout le monde défensivement”, et c’est le cas. Cela leur fera encore gagner un titre.
« Si vous demandiez si vous échangeriez les joueurs offensifs d’Arsenal contre ceux de Manchester United, de Liverpool ou de Chelsea, vous pourriez en fait garder les joueurs offensifs. D’un point de vue défensif ou au milieu de terrain, vous les échangeriez tous. »
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Des inquiétudes au sujet des structures des rivaux
Malgré la victoire de Chelsea contre Brighton, Neville a exprimé d’importantes réserves quant à la stabilité de l’unité défensive de Xabi Alonso par rapport au caractère bien établi de l’arrière-garde d’Arsenal. Il a souligné que, si d’autres équipes possèdent des talents individuels, elles n’ont pas l’identité collective qu’Arteta a su insuffler.
Neville a développé ce manque d’unité perçu en déclarant : « Ils ont dû prendre la décision de faire venir un nouveau gardien [Emiliano Martinez]. Ils l’ont fait et ont recruté une forte personnalité. C’étaient [Levi] Colwill, [Maxence] Lacroix et [Wesley] Fofana qui jouaient là [contre Brighton], et quand je regarde ça... ce que je vois, ce sont des défenseurs très talentueux dans beaucoup d’équipes, mais je ne vois pas d’unités. »
Il a poursuivi : « Mais Arsenal, bien sûr, quand on pense à Timber, Calafiori, Saliba et Gabriel, c’est une vraie défense à quatre, avec le gardien David Raya derrière eux. C’est la seule vraie équipe que je regarde en ce moment. Évidemment Manchester City l’avait quand ils remportaient le championnat et je ne le vois tout simplement pas. Évidemment, Liverpool l’avait aussi, mais il y a désormais un vrai manque d’unités bonnes et solides. »
Le consultant a également fait part de ses inquiétudes concernant Liverpool et Manchester United. Malgré l’attaque redoutable assemblée par Liverpool, avec notamment Alexander Isak et Florian Wirtz, Neville a critiqué l’échec du club à s’attacher des options adéquates au poste d’arrière latéral pour l’entraîneur Andoni Iraola. De la même manière, il a remis en question la profondeur d’effectif de United après que Leny Yoro a été contraint de dépanner sur un côté au lieu d’un arrière latéral de métier.
- AFP
L’occasion de revenir à hauteur du leader
Arsenal a l’occasion de rejoindre Manchester City, Chelsea et Hull City avec le maximum de points lors de son déplacement à Villa Park lundi soir. L’équipe d’Arteta affrontera une formation d’Aston Villa désireuse de rebondir après sa lourde défaite 4-0 contre Brighton lors de son match d’ouverture.
Une prestation défensive autoritaire dans les Midlands renforcerait encore les propos de Neville et enverrait un message fort : les champions en titre restent l’équipe à battre cette saison.
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