Interrogé par Sky Bet, Neville a reconnu la résilience de l’Argentine tout en insistant sur la faiblesse globale de la prestation.

« J’ai d’abord voulu les féliciter pour leur mental », a-t-il expliqué. « Mais soyons clairs, ils ont été épouvantables sur le terrain. Si on a pu rester dans le match, c’est qu’ils ont été très maladroits. Chapeau pour leur abnégation, mais, franchement, ils ont joué comme une vraie merde. »

Il a réitéré son jugement : « Si ça ressemble à de la merde et que ça sent la merde, c’est de la merde, pour être honnête. Ce qu’on a vu en finale, c’était une prestation médiocre, et ils ont parfois très mal joué. »