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Gary Neville estime que l’Argentine a « joué comme une bande de nuls » lors de la finale de la Coupe du monde perdue face à l’Espagne, pointant du doigt une dépendance excessive à Lionel Messi
Neville s'en prend violemment à l'Argentine
Neville a vivement critiqué l'Argentine après sa défaite 1-0 face à l'Espagne en prolongation lors de la finale de la Coupe du monde. L'ancien défenseur anglais a estimé que l'Albiceleste avait livré une prestation décevante, malgré avoir poussé le match au-delà des 90 minutes. L'Argentine, qui visait un deuxième titre mondial consécutif, a peiné à mettre la Roja en difficulté tout au long de la rencontre. Elle n'a cadré aucun tir jusqu'à la fin de la prolongation, avant que Ferran Torres ne scelle finalement le sort de la finale à la 106e minute.
- AFP
« Un sac de m*rde » En football, qualifier un joueur ou une équipe de « sac de m*rde » signifie qu’il ou elle est jugé(e) totalement inefficace et contre-productif(ve), un jugement bref et sans appel qui résume une performance très décevante.
Invité du podcast « Stick to Football » de The Overlap, Neville a reconnu admirer la ténacité de l’Argentine tout en insistant sur le fait que la prestation globale méritait une critique sévère.
« J'ai d'abord voulu les féliciter pour leur mental », a-t-il expliqué. « Mais soyons clairs, ils ont été épouvantables sur le terrain. Si on a tenu jusqu'au bout, c'est à leur honneur. Respect pour ça, mais ils ont joué comme un sac de m***. »
Il a réitéré son jugement : « Si ça ressemble à de la merde et que ça sent la merde, c’est de la merde, pour être honnête. Ce que nous avons vu en finale, c’était une prestation médiocre, et ils ont parfois très mal joué. »
La dépendance de l’équipe à Messi est remise en question.
Neville souligne que l’incroyable mental de l’Argentine a souvent masqué les lacunes de son jeu. Selon lui, la sélection a été portée par le génie de Messi tout au long de la compétition.
« Ils possèdent une formidable alchimie et une farouche combativité qui leur permettent de s'en sortir, et ils ont en attaque un joueur incroyable qui leur permet de franchir la ligne d'arrivée », a expliqué Neville. « Sans lui [Messi], comme je l'ai déjà dit lors du dernier tournoi, c'est une équipe qui aurait probablement du mal à atteindre le même niveau. »
- Getty Images
Les interrogations après la défaite en finale
L'Albiceleste a quitté le New Jersey sans soulever la Coupe du monde, l'Espagne ayant finalement marqué le but décisif en prolongation. L'attention se portera désormais sur la capacité de l'Argentine à se passer de Messi, peut-être pour sa dernière Coupe du monde, tout en restant parmi l'élite du football.
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