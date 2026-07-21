Invité du podcast « Stick to Football » de The Overlap, Neville a reconnu admirer la ténacité de l’Argentine tout en insistant sur le fait que la prestation globale méritait une critique sévère.

« J'ai d'abord voulu les féliciter pour leur mental », a-t-il expliqué. « Mais soyons clairs, ils ont été épouvantables sur le terrain. Si on a tenu jusqu'au bout, c'est à leur honneur. Respect pour ça, mais ils ont joué comme un sac de m***. »

Il a réitéré son jugement : « Si ça ressemble à de la merde et que ça sent la merde, c’est de la merde, pour être honnête. Ce que nous avons vu en finale, c’était une prestation médiocre, et ils ont parfois très mal joué. »