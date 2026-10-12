Getty Images Sport
Traduit par
Gary Neville demande à Sky Sports de ne plus l’affecter aux matchs de Manchester City pendant la procédure d’appel en cours concernant les infractions financières
La demande de Neville de quitter ses fonctions
Après avoir vu Manchester City s’imposer 3-0 face à Liverpool, Neville a fait un aveu surprenant sur Sky Sports. Le consultant a révélé que la situation judiciaire du champion avait fortement pesé sur son travail à l’antenne. City a fait appel après qu’une commission indépendante l’a reconnu coupable de 114 chefs d’accusation.
Évoquant franchement son rôle, Neville a déclaré : « Nous étions justement en train d’enregistrer le podcast et j’ai dit que, si vous pouviez ne plus m’affecter aux matches de Manchester City pendant les prochains mois, jusqu’à ce que les verdicts soient rendus, j’en serais absolument ravi. »
- Getty Images Sport
Faire l’éloge des joueurs en pleine controverse
Neville a salué le milieu de terrain Elliot Anderson, évalué à 116 millions de livres sterling, après l’impressionnante victoire à Anfield, mais il lui était difficile de se concentrer uniquement sur le football. Expliquant ses sentiments partagés à l’égard du champion en titre, Neville a déclaré : « À la fin du match, c’est assez difficile, parce qu’on imagine que si ces verdicts de culpabilité sont confirmés en janvier ou en février, Manchester City ne sera plus dans la position qui est la sienne et qu’une grande incertitude pèsera sur l’ensemble du championnat. Ce n’est pas bon pour la Premier League en ce moment, et c’est ce dont j’ai pris conscience aujourd’hui. »
Défendre l’effectif et le staff technique
Neville et Jamie Carragher ont tous deux rapidement souligné que l’effectif et l’encadrement ne devraient pas faire les frais de la colère dirigée contre les dirigeants. Alors que la procédure d’appel est bien engagée, les joueurs ne sont en rien responsables des faits visés par les accusations financières portant sur le passé. Exprimant sa sympathie envers l’effectif, Neville a déclaré : « C’est le problème pour le personnel, les joueurs et les supporters de Manchester City : ils n’ont aucune responsabilité dans tout cela. La tache, la stigmatisation et l’atteinte à leur réputation qui les touchent n’ont rien à voir avec eux, mais ils doivent y faire face sur le terrain, dans le stade, semaine après semaine. »
- Getty Images Sport
Et maintenant, que va faire Manchester City ?
Manchester City devra encore patienter longtemps, alors que la complexe procédure d’appel et l’audience sur les sanctions se poursuivent. Enzo Maresca devra veiller à ce que son effectif reste entièrement concentré sur la défense de son titre en Premier League sur le terrain, tandis que le club attend une décision juridique définitive, attendue au début de l’année prochaine.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles