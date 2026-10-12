Après avoir vu Manchester City s’imposer 3-0 face à Liverpool, Neville a fait un aveu surprenant sur Sky Sports. Le consultant a révélé que la situation judiciaire du champion avait fortement pesé sur son travail à l’antenne. City a fait appel après qu’une commission indépendante l’a reconnu coupable de 114 chefs d’accusation.

Évoquant franchement son rôle, Neville a déclaré : « Nous étions justement en train d’enregistrer le podcast et j’ai dit que, si vous pouviez ne plus m’affecter aux matches de Manchester City pendant les prochains mois, jusqu’à ce que les verdicts soient rendus, j’en serais absolument ravi. »